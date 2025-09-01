Deportes
Tabla de posiciones de Liga BetPlay tras ‘blooper’ que se dio en Santa Fe vs. Once Caldas
Para uno de los dos terminó la racha negativa que acarreaban desde el inicio del certamen en Colombia.
Cayó por segunda vez consecutiva el actual campeón del Fútbol Profesional Colombiano, Independiente Santa Fe.
En esta oportunidad, quien logró vencerlo fue Once Caldas, que hizo la épica en Bogotá y se llevó un resultado a favor de 1-2.
Para los dirigidos por Hernán Darío Herrera fue una victoria buscada desde el principio del Torneo Finalización.
Hasta la altura de la fecha 9 no habían podido celebrar en el torneo local, lo que los colocaba en la parte más baja de la tabla de posiciones.
Por su parte, el cuadro de Jorge Bava ha mostrado un evidente retroceso en su nivel e hiló la segunda caída en tres partidos jugados.
Error le salió caro a Santa Fe
Del trámite del partido hay que remarcar un blopper que tuvieron entre la zaga defensiva de Santa Fe y su propio arquero, Andrés Mosquera Marmolejo.
Dicho error al minuto 54 fue el que propició el segundo gol de los de Manizales, al final, el tanto que terminó sentenciando a favor el partido para estos.
James Aguirre sacó el balón desde el arco manizaleño, el balón rebotó cerca del arco rival y tuvo la aparición de Michael Barrios, quien bañó al golero santafereño para el segundo tanto de los blancos.
⚽⚪ ¡Triunfazo de Once Caldas! ¡Los ‘albos’ le ganaron 2-1 a Santa Fe con doblete de Michael Barrios y salieron de la última posición de #LALIGAxWIN! pic.twitter.com/6ooskRfUv0— Win Sports (@WinSportsTV) September 2, 2025
Previo a esto, el duelo estuvo en tablas al término del primer tiempo. Primero pegó el Once y luego Santa Fe antes del descanso.
Por medio de un penal, el autor de los dos goles de la noche adelantó a los suyos tras pocos minutos del pitazo inicial por parte del juez central.
Santa Fe tuvo que remar desde ahí para intentar llegar empate, el cual logró en el descuento de la primera mitad por medio de Santiago Mosquera.
Una jugada de costado donde toda la defensa se fue con otros jugadores, le permitió al líder del plantel capitalino aparecer en solitario a poner el 1-1 parcial.
Ya después de eso, nuevamente los de Manizales tomaron el control del juego y aprovecharon los errores de sus contrincantes para ganar el juego válido por la fecha 9.
Se viene la fecha de clásicos en el FPC
En pocos días se estará jugando una de las fechas más apasionantes de Liga BetPlay; se trata de la ‘fecha de clásicos’.
En dicha jornada, los clubes de cada ciudad o cercanos geográficamente se medirán en partidos donde está en juego más que tres puntos.
Así se jugará la fecha 10
Viernes 5 de septiembre
6:00 p. m. | Deportivo Pasto vs. Boyacá Chicó | Estadio Departamental Libertad
8:10 p. m. | Once Caldas vs. Deportivo Pereira | Estadio Palogrande
Sábado 6 de septiembre
2:00 p. m. | Atlético Bucaramanga vs. Alianza FC | Estadio Américo Montanini
4:10 p.m. | Llaneros vs. Deportes Tolima | Estadio Bello Horizonte – Rey Pelé
6:20 p.m. | Unión Magdalena vs. Junior | Estadio Sierra Nevada
8:30 p.m. | Millonarios vs. Independiente Santa Fe | Estadio El Campín
Domingo 7 de septiembre
2:00 p.m. | Envigado vs. Águilas Doradas | Estadio Polideportivo Sur
4:10 p.m. | América de Cali vs. Deportivo Cali | Estadio Pascual Guerrero
6:20 p.m. | Independiente Medellín vs. Atlético Nacional | Estadio Atanasio Girardot
8:30 p.m. | Fortaleza vs. La Equidad | Estadio Metropolitano de Techo