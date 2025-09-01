Dimayor castigó a Millonarios por la lluvia de zapatos en El Campín: esta fue la dura sanción

El pasado miércoles, 20 de agosto, en el estadio Nemesio Camacho El Campín, Millonarios F. C. de Bogotá se enfrentó con Unión Magdalena por un partido que se debía de la primera fecha de la Liga BetPlay del segundo semestre del año.

El partido terminó 2 goles a 1 a favor del conjunto samario. Millonarios, en ese momento, todavía era dirigido por David González y las crisis de resultados tenían cansados a los hinchas.

Una gran parte de la afición estaba tan molesta con el equipo que, en medio del partido, desde una tribuna lateral empezaron a llover cientos de zapatos en modo de protesta.

El partido se tuvo que detener cerca de 15 minutos y luego se pudo reanudar. Después del encuentro, una de las grandes preguntas era sobre la sanción que podía aplicar la Dimayor por lo sucedido.

Imagen de lo ocurrido en El Campín. | Foto: colprensa

La Dimayor se pronunció este lunes, primero de septiembre, e hizo oficial el castigo que recibirá el club azul de la capital del país. El equipo tendrá la suspensión de la tribuna norte para un partido, además de una multa económica.

“Sancionar al Club Azul & Blanco Millonarios F.C.S.A. (Millonarios) con una (1) fecha de suspensión parcial de plaza (Tribuna Norte) así como imponer multa de once millones trescientos ochenta y ocho mil pesos ($ 11.388.000) por incurrir en las infracciones descritas en los numerales 1, 4, 5 y 6 del artículo 84 del CDU de la FCF, por los hechos ocurridos en el partido disputado por la 1ª fecha de la Liga BetPlay Dimayor II 2025, entre el Club Azul & Blanco Millonarios F.C.S.A. y el Club Unión Magdalena S.A.”, se indicó.

“A través de los informes oficiales del partido, se observa que los mismos reportan la presunta infracción descrita por el CDU de la FCF, como conducta impropia de espectadores (lanzamiento de objetos al terreno de juego), por parte de personas identificadas como seguidores del Club Local, esto es el Club Azul & Blanco Millonarios F.C.S.A., en el partido disputado por la 1ª fecha de la Liga BetPlay Dimayor II 2025, entre el Club Azul & Blanco Millonarios F.C.S.A. y el Club Unión Magdalena S.A.”, añadió.