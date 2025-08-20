Suscribirse

Así fue el plan de los hinchas de Millonarios para tirar zapatos en El Campín: todo estaba organizado

Una fuente cercana a SEMANA contó los detalles de lo hecho por los hinchas azules en el estadio.

Redacción Deportes
21 de agosto de 2025, 3:57 a. m.
El plan de los hinchas azules para tirar zapatos en El Campín.
El plan de los hinchas azules para tirar zapatos en El Campín. | Foto: colprensa

Este miércoles, 20 de agosto, se disputó el juego por la primera fecha del clausura de la Liga BetPlay, que había sido aplazado, entre Millonarios F. C. de Bogotá y Unión Magdalena.

El estadio que recibió este cotejo fue el Nemesio Camacho El Campín, que tuvo una más que considerable presencia de hinchas. El partido acabó 2 goles a 1 a favor del conjunto de Santa Marta.

Esta nueva derrota de Millonarios agudiza la dura crisis de resultados que está atravesando la institución, la cual ha generado un enorme malestar en los aficionados.

El inconformismo entre los hinchas es tan notorio que, en pleno juego, después de que Unión Magdalena marcara el segundo tanto, empezaron a lanzar zapatos al terreno de juego.

Contexto: Este es el fuerte castigo que podría recibir Millonarios por lanzamiento de zapatos en El Campín

Tras esto, el asunto no tardó en hacerse viral a través de las diferentes redes sociales, sobre todo en X. Una de las preguntas que más se hacían los usuarios es cómo hicieron los hinchas para meter los zapatos al estadio.

Una fuente cercana a SEMANA contó el plan de los aficionados para ejecutar su cometido. La idea era tirar los zapatos tan pronto terminara el marcador.

El hecho es una clara protesta hacia las directivas. Los zapatos no son los habituales que usa cada hincha. La orden era llevar zapatos viejos puestos para lanzarlos, por lo que no hubo necesidad de ingresar, aparte, el calzado. Esto evitó, claramente, una requisa policial y tomó por sorpresa a las mismas autoridades.

Los de uso común o los nuevos se dejaron guardados en una casa cerca al estadio El Campín. Todo estaba organizado para manifestarse en contra de la institución.

La situación de Millonarios F. C. es más que crítica y todo parece indicar que el director técnico David González dejaría su cargo. La rueda de prensa del entrenador todavía no comienza y esto podría ser una gran señal.

Para mí no es el máximo responsable, pero el ciclo de David González en Millonarios debe acabarse. Se tiene que descomprimir un poco esta caótica situación y lamentablemente los entrenadores siempre pagan en estos casos.1/18 puntos es demasiado pobre para un equipo grande”, opinó el periodista de Win Sports, Gonzalo De Feliche.

Los aficionados de la escuadra ‘embajadora’, una vez salieron del escenario deportivo, bloquearon la carrera 30. La Policía Nacional hace presencia en el lugar para evitar mayores altercados. Los videos de los aficionados en las calles abundan en las redes sociales. Crisis total.

