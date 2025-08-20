Suscribirse

Deportes

Suspenden el Millonarios vs. Unión Magdalena: hinchas armaron caos en El Campín

El equipo dirigido por David González suma solo un punto en el clausura de la Liga BetPlay.

Redacción Deportes
21 de agosto de 2025, 2:19 a. m.
Suspenden partido en El Campín.
Suspenden partido en El Campín. | Foto: @WinSportsTV

Millonarios F. C. de Bogotá y Unión Magdalena jugaban este miércoles, 20 de agosto, por la primera jornada (el duelo había sido aplazado en el inicio del torneo) de la Liga BetPlay del segundo semestre del año.

El cotejo se llevaba a cabo en el estadio Nemesio Camacho El Campín y tuvo que ser suspendido por el juez central Jhon Ospina. La suspensión se debe al caos que armaron los hinchas del equipo azul.

Después del segundo gol de Unión Magdalena, que era el 2 a 1, al minuto, una barra de Millonarios empezó a lanzar zapatos a la cancha. Algunos aficionados intentaron y amenazaron con invadir el terreno.

Jhon Ospina dio la orden de que los jugadores de ambas escuadras se fueran a los camerinos. Si la situación se tranquiliza, se podrá reanudar este importante partido.

El reconocido periodista deportivo Carlos Antonio Vélez se pronunció tras lo sucedido en El Campín. El comunicador hizo referencia al tema del lanzamiento de zapatos a la cancha.

“Solo una pregunta, advirtiendo que es legítima la protesta y el malestar de los hinchas de Millonarios… ¿Y es que los espectadores pueden entrar una cantidad enorme de zapatas para tirarlos a la cancha como si nada? ¿No hay requisas? ¿Es normal que una persona lleve varios pares de zapatos a un estadio? ¡Lo demás es válido… la campaña es tan mala que la molestia sí es normal!“, dijo a través de su cuenta oficial de X.

En el inicio del compromiso, varios hinchas mostraron en las tribunas del principal escenario deportivo de la capital del país pancartas en críticas a la directiva por la mala situación del club.

Además de zapatos, los fanáticos lanzaron huevos al terreno, pero en menor cantidad. El inconformismo es más que claro en la afición de uno de los equipos más importantes del fútbol profesional colombiano.

Es muy probable, de seguir un mal rendimiento en Millonarios, que David González termine dejando su cargo como director técnico. El proyecto González todavía no llena las expectativas.

De acuerdo con la transmisión oficial de Win Sports, Jhon Ospina indicó que cerca de las 9:22 p. m. se va a reanudar el juego. Habrá un nuevo precalentamiento en los dos planteles.

En desarrollo...

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Polo Democrático pide que Iván Cepeda sea candidato presidencial

2. Público iba a gritar “fuera Petro” frente a Álvaro Uribe y el expresidente se hizo viral con su reacción

3. Enfermedad medieval que mató millones en Europa regresa a EE. UU.: confirman nuevo caso y piden extremar precauciones

4. Partido de vuelta de octavos de final de Copa Libertadores se retrasó: motivo es tendencia

5. Sydney Sweeney rompe el silencio: la dura verdad detrás del polémico jabón hecho con su agua de baño

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Millonarios F. C.Estadio El CampínBogotáfpcColombiaLiga BetplayFútbol Colombiano

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.