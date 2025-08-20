Periodista confirmó si Juan Carlos Osorio vuelve a Millonarios: le respondieron desde el club

Juan Carlos Osorio está sin equipo desde su salida de Xolos de Tijuana. El técnico risaraldense ha sonado varias veces como candidato para volver al fútbol colombiano, sin embargo, ninguna oferta se ha materializado para hacerlo realidad.

El último equipo con el que lo relacionaron fue Millonarios, que estaría buscando nuevo DT en caso que David González no logre salir de la crisis deportiva.

Osorio pasó por el conjunto embajador en sus primeros años como entrenador. Aunque hizo cosas valiosas por el proyecto desde las fuerzas básicas, le quedó faltando el título y no dejó un buen recuerdo en la afición.

Casi 20 años después de haberse ido, el estratega risaraldense vuelve a sonar como posible fichaje para el banquillo.

Juan Carlos Osorio | Foto: Getty Images

Eduardo Luis, reconocido narrador colombiano, puso sobre la mesa el nombre de Osorio como candidato para asumir la dirección técnica de Millonarios en reemplazo de David González.

Ese nombre no cayó bien entre los hinchas, que no le perdonan su pasado como leyenda de Atlético Nacional.

En esa misma conversación, el periodista Guillermo Arango confirmó que Juan Carlos Osorio no está en los planes de la dirigencia de Millonarios.

“Ayer pregunté y me dijeron que Juan Carlos Osorio fue descartado en Millonarios”, dijo en el programa FM Fútbol.

En ese orden de ideas, el nombre de Osorio sí habría llegado a las oficinas del cuadro albiazul como consecuencia de la delicada situación que atraviesan, pero no fue ni siquiera contemplado por la junta directiva, encabezada por Gustavo Serpa y Enrique Camacho.

@antena2 ¿Juan Carlos Osorio volvería a Millonarios? El mal momento de David González en el equipo 'Embajador' crea expectativa sobre entrenadores que podrían llegar al cuadro de la capital. ♬ sonido original - Antena2.com - Antena2.com

David González se juega el puesto

Millonarios sigue respaldando el proceso de David González. Este miércoles, vuelve al ruedo enfrentando a Unión Magdalena, partido que podría marcar su salida si es que no consigue la victoria.

La hinchada pidió a gritos que lo destituyeran tras la derrota ante Deportes Tolima, en Ibagué, pero los dueños del equipo decidieron darle una oportunidad más.

González dijo públicamente que no piensa renunciar, pase lo que pase. “No se ha pasado por la cabeza, ni se me pasará”, aseguró el antioqueño en rueda de prensa.

“La conexión y relación que tenemos en este grupo no permite que alguno de sus integrantes abandone. Entre todos lo vamos a sacar adelante, no voy a decir que vamos a jugar de otra manera, ese afán lo traerá cada partido, definitivamente con el compromiso y convicción de cada uno”, agregó.

Unión Magdalena está prácticamente condenado al descenso y no debería representar mayores problemas para Millonarios, pero el conjunto embajador ya perdió este semestre con equipos de menos presupuesto, como Llaneros o La Equidad.

Los azules apenas suman 1 punto de 15 posibles en el campeonato y se ubican en la última posición con serias posibilidades de quedar eliminados prematuramente.

A pesar de eso, González confía en la recuperación: “Estoy convencido de que cuando el fútbol nos devuelva un poquito más de lo que estamos mereciendo, la situación va a cambiar y vamos a salir adelante”.