Acusan a Juan Carlos Osorio de llegar con tufo a entrevista de trabajo: revelación arma polémica

“Horas después, habrían recibido una llamada de un agente que ofrecía a Matías Almeyda. Le llamaron a Osorio y le dijeron que no, objetando que tenía aliento alcohólico durante la cita . Osorio ofreció hacerse en ese momento un examen de alcoholemia…“, completó.

Osorio da explicaciones

A pesar que no pudo triunfar con el ‘Tri’, el estratega risaraldense fue contratado por Tijuana en 2024 y duró hasta principios de este año. Su salida se confirmó tras los malos resultados que dejaron a los Xolos fuera de la liguilla con apenas 19 puntos sumados en 17 partidos.

Osorio, en conversación con Faitelson, expuso las razones de su salida. “lo único que se puede decir ahí es que el que tenga algo que quejarse, pues que lo haga. Mientras tanto, a mí me parece que son conjeturas, especulaciones y como dije anteriormente , deseos de dañarle la imagen a uno ”, indicó.

El técnico colombiano negó que hubiera algún tipo de problema extradeportivo relacionado con su divorcio de los Xolos. “Yo creo que me imagino que tal vez, y aclarando ese tema en Tijuana, yo únicamente salía con mi pareja que hoy en día es mi prometida. Entonces yo realmente no entiendo, es hasta ahí el por qué de su comentario. Ahora, si es el tema ya de adicciones, también un rotundo no a las drogas”, dijo.