Filtran información sobre el reemplazo de David González en Millonarios: detalle lo cambia todo

Lo que circula en medios de comunicación y redes sociales, respecto al futuro de David González, tiene varias posturas. Por un lado, afirman que la directiva de Millonarios aún tiene su confianza puesta en el técnico, pero hay versiones que apuntan a que ya le buscan reemplazo.

En horas de la tarde de este martes, 19 de agosto, el periodista Felipe Sierra reveló en Sin Boleta que Millonarios ya habló con varios entrenadores por si la estadía de David González en el equipo 16 veces campeón de Colombia llega a su fin.

“Uno no entiende tantas cosas que dicen. Pero yo he podido averiguar algo: le puedo decir, sin duda, que la continuidad de David González (en Millonarios) está en veremos. Se está analizando, es posible que con una victoria contra Unión Magdalena se siga manteniendo el proceso, y si no se consigue, la idea es que se cambie el proceso de David González”, arrancó afirmando Sierra.

Luego, añadió: “Ya hay candidatos, ya han hablado con varios entrenadores, tanto nacionales como internacionales, y están en ese proceso. Los internacionales tienen una característica y es que conocen el FPC, no sé los nombres, pero sí me dieron esas características”.

Parece que Millonarios ya maneja nombres para el reemplazo de David González. | Foto: Colprensa

Tras cinco partidos jugados, Millonarios es colero en la tabla de posiciones con apenas un punto de 15 posibles. El próximo partido del embajador, ante Unión Magdalena, corresponde a la fecha 1 de la Liga BetPlay 2025-ll, aplazado en el arranque de semestre. Este se disputará el miércoles 20 de agosto en El Campín.

La urgencia de puntos se hace presente en el cuadro capitalino. El ecuador del campeonato está muy cerca y el objetivo de entrar a los ocho se empieza a alejar para Millonarios, que en 2024-ll y 2025-l quedó a tan solo un gol, en la fecha 6 de cuadrangulares, de ir a la final.

“Lo que he podido saber es que Millonarios ha estado en contacto, desde hace dos semanas, averiguando para conseguir la contratación de un entrenador en caso tal que el proceso de David González falle (...) me cuentan que difícilmente un empate salve a David González. Yo pregunté: ‘¿Y si ganan?’, ‘es difícil’, me dijeron”, sentenció Felipe Sierra.

Se vienen horas claves en cuanto al tema. David González y su cuerpo técnico preparan el partido contra Unión Magdalena, además de tener que sortear con los constantes lesionados, grupo en el que entran nombres como Leonardo Castro, David Mackalister Silva y Andrés Llinás.

Millonarios sortea su nómina para la Liga BetPlay 2025-ll entre lesiones. | Foto: Colprensa - Lina Gasca