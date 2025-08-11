Suscribirse

Así entrena Andrés Llinás a pesar de su reciente fractura en Millonarios: video sorprende

Sorpresa ha generado un reciente video de Andrés Llinás entrenando, a pesar de su reciente fractura.

Miguel Alejandro Cruz Ruiz

Miguel Alejandro Cruz Ruiz

Periodista en Semana

12 de agosto de 2025, 2:31 a. m.
Andrés Llinás arranca su recuperación tras fracturarse en el Millonarios vs. Cali.
Andrés Llinás arranca su recuperación tras fracturarse en el partido Millonarios vs. Cali. | Foto: Izq: Getty Images / Der: Instagram: @sofiaescobar

La grave lesión de Andrés Llinás, el pasado 8 de agosto, cuando jugaba con Millonarios ante Deportivo Cali, se sigue llevando la atención de todos en el FPC. El defensor central se fracturó el cuello del pie de su pierna izquierda.

A Llinás ya lo operaron, pero, lejos de quedarse quieto, empezó a entrenar. Prueba de ello es el video que circula en sus historias de Instagram, este lunes 11 de agosto, donde se le ve ejercitándose en el gimnasio.

El material lo subió Sofía Escobar, novia de Andrés, y Llinás la reposteó en su cuenta. Rápidamente, se hizo viral y los hinchas reaccionaron ante el compromiso del jugador de 28 años, que también ha vestido los colores de la Selección Colombia.

Millonarios ve en la lesión de Llinás una dura baja para el resto de la temporada. El defensor venía siendo titular en el albiazul hace ya un par de años. En Colombia ya lo ganó todo con el equipo del que es hincha: copa, liga y superliga.

Andrés Llinás, defensa de Millonarios, en el partido ante Real Cartagena
Andrés Llinás como capitán de Millonarios. | Foto: @MillosFCOficial
Contexto: Alberto Gamero se pronunció tras la grave lesión de Andrés Llinás: le mandó sentido mensaje

La lesión de Llinás paralizó al FPC

“Millonarios FC informa que el jugador Andrés Llinás, en el juego de este viernes ante Deportivo Cali, sufrió una fractura del cuello de pie de su pierna izquierda. Se realizará intervención quirúrgica para el inicio de su proceso de recuperación. Su incapacidad se determinará según su evolución”, escribió el cuadro embajador en sus medios oficiales la madrugada del sábado 9 de agosto.

Las respuestas no se hicieron esperar. Uno de los que reaccionó rápidamente fue Alberto Gamero, técnico que consolidó a Llinás como titular en Millonarios y que hoy dirige al Deportivo Cali.

Gamero estaba muy cerca cuando Andrés se lesionó. La acción lo llevó a tomarse la cabeza y hacer gestos de impresión, pues el defensor central y él conservan una mediática amistad desde hace varios años.

“Duro, es duro. Yo estaba muy cerquita cuando vi la jugada, y sé que es un momento duro para él, para la familia, para Millonarios, porque es un ídolo de Millonarios, y mandarle mucha fortaleza”, dijo Alberto en rueda de prensa.

Otro de los que se refirió al hecho fue el capitán de Independiente Santa Fe, rival de patio de Millonarios, Hugo Rodallega. El goleador escribió en una historia de Instagram: “Pronta recuperación, Andrés. Dios te bendiga”.

Así fue la corta conversación entre Hugo Rodallega y Andrés Llinás
Así fue la corta conversación entre Hugo Rodallega y Andrés Llinás | Foto: Captura Instagram

Lejos de guardar silencio, Llinás respondió: “Gracias por tus palabras, goleador. Que la rivalidad quede en la cancha. Ninguna pasión justifica perder una vida, cuidémonos entre todos”.

