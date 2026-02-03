América de Cali le cumplió la promesa a su técnico David González. Esta semana, en la previa al clásico contra Atlético Nacional, se confirmó la llegada del delantero ecuatoriano Daniel Valencia.

Pero ese no será el único refuerzo para el ataque del conjunto escarlata. Desde Argentina confirman un acuerdo verbal por los servicios del paraguayo Marcelo Pérez, que viajará en las próximas horas rumbo a la capital vallecaucana.

“América de Cali llegó a un acuerdo con Huracán por Marcelo Pérez. Préstamo por un año, sin cargo y con opción de compra. Ya se intercambian papeles para el cierre de la operación”, informó el periodista Adriano Savalli.

Marcelo Pérez, de 24 años, será la otra alternativa en ataque que tendrá David González para disputar este semestre.

El mejor momento de su carrera lo vivió con Sportivo Luqueño de Paraguay. En ese club disputó 77 partidos oficiales y marcó 21 goles, antes de dar el salto al fútbol argentino donde sus números han caído dramáticamente.

La idea del cuadro escarlata es recuperar la mejor versión del atacante guaraní y darle la continuidad que no ha tenido en Huracán.

Cabe recordar que América empezó el campeonato sin un delantero que llenara las expectativas del cuerpo técnico. Entre todos los nombres que sonaron, ninguno se concretó hasta esta semana con la llegada de Daniel Valencia desde el Manta de Ecuador.

Para sorpresa de toda la hinchada, las gestiones continuaron en el sur del continente y a falta de un goleador llegarán dos opciones aprobadas por la junta directiva.

Gran examen ante Atlético Nacional

Sin tener un delantero titular, América de Cali empezó el año con pie derecho y se encuentra en la parte alta de la tabla de posiciones.

El conjunto escarlata empezó con victoria sobre Internacional de Bogotá (3-0), luego le ganó al Boyacá Chicó en Tunja (0-1) y la semana pasada empató contra Once Caldas en condición de local (1-1).

El gran examen para David González y sus dirigidos será este miércoles, visitando a Atlético Nacional en el Estadio Atanasio Girardot. Dicho compromiso corresponde a la fecha 4 y está programado para iniciar a las 8:00 de la noche con transmisión de Win Sports +.

La presencia de Daniel Valencia en la lista de convocados no está asegurada, aunque el ecuatoriano hizo pretemporada en Manta y viene con ritmo de competencia para tener minutos en Medellín.

La urgencia de goles provocaría que González tome la decisión de llevarlo, aún si no le alcanzara para entrar en el once titular. La otra opción es depositar la confianza en el canterano Yojan Garces, quien recibió una ola de críticas tras el empate de la fecha pasada.