Deportes

América de Cali se trajo otro delantero: desde Argentina, confirman el “acuerdo con Huracán”

No fue suficiente con el ecuatoriano Daniel Valencia y el conjunto escarlata suma un refuerzo más para su línea ofensiva.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Sebastián Clavijo García

Sebastián Clavijo García

3 de febrero de 2026, 12:56 p. m.
David González recibe buenas noticias tras su reclamo por la falta de delanteros.
David González recibe buenas noticias tras su reclamo por la falta de delanteros. Foto: X @americadecali

América de Cali le cumplió la promesa a su técnico David González. Esta semana, en la previa al clásico contra Atlético Nacional, se confirmó la llegada del delantero ecuatoriano Daniel Valencia.

Pero ese no será el único refuerzo para el ataque del conjunto escarlata. Desde Argentina confirman un acuerdo verbal por los servicios del paraguayo Marcelo Pérez, que viajará en las próximas horas rumbo a la capital vallecaucana.

James Rodríguez le respondió a Millonarios: se conoció el veredicto final sobre el negocio

“América de Cali llegó a un acuerdo con Huracán por Marcelo Pérez. Préstamo por un año, sin cargo y con opción de compra. Ya se intercambian papeles para el cierre de la operación”, informó el periodista Adriano Savalli.

Marcelo Pérez, de 24 años, será la otra alternativa en ataque que tendrá David González para disputar este semestre.

Deportes

Revelan qué le dijo Falcao García a James Rodríguez sobre Millonarios: se filtró la charla

Deportes

Vincent Kompany se decidió: la prensa alemana ventiló el crucial veredicto sobre su futuro

Deportes

Luis Fernando Muriel metió el golazo de la fecha: cobró a 35 metros y la clavó en el ángulo

Deportes

La tabla de la Liga tras el partido Pereira vs. Junior; la joya de Muriel y el empate del Tolima en Bogotá

Deportes

A una semana del Super Bowl, el máximo dirigente de la NFL se refirió a Bad Bunny tras las polémicas declaraciones en los Grammy

Deportes

La reflexión de Contreras por el terrible estado de la gramilla de El Campín: “Nunca me había pasado algo así”

Deportes

Tabla de goleadores de la Bundesliga con Luis Díaz, Harry Kane y Michael Olise tras Hamburgo vs. Bayern

Deportes

Dan como un hecho al nuevo goleador de América de Cali: presión hizo realidad el fichaje

Deportes

Goleador de 1.5 millones de dólares para América de Cali: así va la negociación

Deportes

Figura de América de Cali amenaza con irse antes de que finalice enero; exige “voluntad” para quedarse

El mejor momento de su carrera lo vivió con Sportivo Luqueño de Paraguay. En ese club disputó 77 partidos oficiales y marcó 21 goles, antes de dar el salto al fútbol argentino donde sus números han caído dramáticamente.

La idea del cuadro escarlata es recuperar la mejor versión del atacante guaraní y darle la continuidad que no ha tenido en Huracán.

Cabe recordar que América empezó el campeonato sin un delantero que llenara las expectativas del cuerpo técnico. Entre todos los nombres que sonaron, ninguno se concretó hasta esta semana con la llegada de Daniel Valencia desde el Manta de Ecuador.

Para sorpresa de toda la hinchada, las gestiones continuaron en el sur del continente y a falta de un goleador llegarán dos opciones aprobadas por la junta directiva.

Luis Fernando Muriel metió el golazo de la fecha: cobró a 35 metros y la clavó en el ángulo

Gran examen ante Atlético Nacional

Sin tener un delantero titular, América de Cali empezó el año con pie derecho y se encuentra en la parte alta de la tabla de posiciones.

El conjunto escarlata empezó con victoria sobre Internacional de Bogotá (3-0), luego le ganó al Boyacá Chicó en Tunja (0-1) y la semana pasada empató contra Once Caldas en condición de local (1-1).

El gran examen para David González y sus dirigidos será este miércoles, visitando a Atlético Nacional en el Estadio Atanasio Girardot. Dicho compromiso corresponde a la fecha 4 y está programado para iniciar a las 8:00 de la noche con transmisión de Win Sports +.

La presencia de Daniel Valencia en la lista de convocados no está asegurada, aunque el ecuatoriano hizo pretemporada en Manta y viene con ritmo de competencia para tener minutos en Medellín.

La urgencia de goles provocaría que González tome la decisión de llevarlo, aún si no le alcanzara para entrar en el once titular. La otra opción es depositar la confianza en el canterano Yojan Garces, quien recibió una ola de críticas tras el empate de la fecha pasada.

Más de Deportes

Falcao García se comunicó con James Rodríguez en medio de las negociaciones con Millonarios

Revelan qué le dijo Falcao García a James Rodríguez sobre Millonarios: se filtró la charla

Vincent Kompany suena como posible reemplazo de Pep Guardiola en el Manchester City.

Vincent Kompany se decidió: la prensa alemana ventiló el crucial veredicto sobre su futuro

David González recibe buenas noticias tras su reclamo por la falta de delanteros.

América de Cali se trajo otro delantero: desde Argentina, confirman el “acuerdo con Huracán”

Así fue el gol de Luis Fernando Muriel contra Deportivo Pereira.

Luis Fernando Muriel metió el golazo de la fecha: cobró a 35 metros y la clavó en el ángulo

Cristian Trujillo del Tolima y Muriel del Junior.

La tabla de la Liga tras el partido Pereira vs. Junior; la joya de Muriel y el empate del Tolima en Bogotá

X

A una semana del Super Bowl, el máximo dirigente de la NFL se refirió a Bad Bunny tras las polémicas declaraciones en los Grammy

Rodrigo Contreras con Millonarios.

La reflexión de Contreras por el terrible estado de la gramilla de El Campín: “Nunca me había pasado algo así”

Harry Kane y Luis Díaz.

Tabla de goleadores de la Bundesliga con Luis Díaz, Harry Kane y Michael Olise tras Hamburgo vs. Bayern

Luis Díaz celebra el gol contra Hamburgo / Nicolás Capaldo enfrenta a jugadores del Bayern.

La reacción del capitán del Hamburgo tras el gol de Luis Díaz que les metió presión: “Siempre es especial”

Dolphins vs. Commanders

NFL vuelve al Santiago Bernabéu: definidas las ciudades de Europa y Latinoamérica en las que se jugará la liga más importante

Noticias Destacadas