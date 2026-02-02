La tabla de la Liga tras el partido Pereira vs. Junior; la joya de Muriel y el empate del Tolima en Bogotá

La cuarta fecha de la Liga Betplay se acerca a su fin y avanza en varios estadios del país a falta del súper clásico Atlético Nacional vs. América de Cali que se jugará en el Atanasio Girardot de la ciudad de Medellín (4 de febrero). Esta jornada presentó goleadas en Bucaramanga y Palmira y duros empates en El Campín entre el Medellín y Millonarios y el Inter de Bogotá con Deportes Tolima en el estadio de Techo.

El día lunes tuvo dos partidos programados, uno de ellos era el Deportivo Pereira contra el Junior de Barranquilla y antes al Inter de Bogotá le tocó aguantar la visita del Deportes Tolima al estadio de Techo en la localidad de Kennedy. El club tolimense enfrentó un partido complicado, en medio de una fuerte lluvia y con 10 jugadores.

Desde los 4 minutos, el equipo de Lucas González tuvo que jugar con 10 jugadores por la expulsión de Junior Hernández. Así la tarea de la victoria se alejó y pudo aguantar para sostener el 0-0 ante un Inter de Bogotá que intentó hacer daño en la defensa rival. Un punto de oro para el club tolimense en una plaza que tuvo torrencial aguacero.

El jugador Cristian Trujillo en Techo. Foto: Colprensa

Este mismo lunes, Millonarios tuvo que cumplir con el tiempo restante del partido contra el Medellín y también se firmó un 0-0 donde ni el resultado final ni la racha de cuatro partidos sin ganar hicieron tanta bulla como la pésima gramilla de El Campín de Bogotá, en una serie de incidentes y aplazamientos que desenmascararon el mal estado en el terreno de juego. La figura fue Diego Novoa en el arco y DIM se retira con un valioso punto de Bogotá.

Golazo de Muriel en el partido de Junior ante el Pereira

En el partido de fondo, Junior de Barranquilla hizo de visitante en el Centenario de Armenia contra Deportivo Pereira. El club ‘Tiburón’ se fue adelante en el marcador tras anotación de Cristian Barrios al minuto 44. Luego, el exAmérica de Cali se fue doblete al 84′ cuando anotó el tercero para la victoria del ‘Tiburón’.

Luis Muriel celebra el gol en Armenia. Foto: Oficial Junior

Santiago Aguilar había empatado al 60′ (1-1) y Gustavo Torres había vuelto a igualar el resultado (2-2) después de que Luis Fernando Muriel marcara una verdadera joya de tiro libre.

¡GO LA ZO DE TIRO LIBRE DE LUIS FERNANDO MURIEL PARA PONER EL 2-1 DE JUNIOR ANTE PEREIRA! #LALIGAxWIN 🔴⚪🦈⚽🔟 pic.twitter.com/czDP0tA7Ut — Win Sports (@WinSportsTV) February 3, 2026

Pereira aguantaba como podía ante cada posesión del rival que buscaba el arco contrario. Hasta que una pelota quieta desequilibró el marcador. Un golazo de Luis Fernando Muriel fue suficiente para que el Junior de Barranquilla no bajara los brazos más allá de la anotación de Gustavo Torres que parecía dejar todo empatar. 3-2 para el club barranquillero y tres puntos claves de visitante.

De esta manera, Junior entra al club de seis puntos en la zona congestionada de la tabla y a Pereira se le vuelve a escapar una victoria tras ir ganando 2-0 en la fecha pasada en El Campín ante Santa Fe y quedar 2-2, es 16°.