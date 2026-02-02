Deportes

La tabla de la Liga tras el partido Pereira vs. Junior; la joya de Muriel y el empate del Tolima en Bogotá

Avanzó la cuarta fecha de la Liga Betplay con dos partidos más en la noche del lunes 2 de febrero. Deportivo Pereira enfrentó la visita del Junior y Tolima no pudo en Bogotá.

Siga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

William Horacio Perilla Gamboa

William Horacio Perilla Gamboa

3 de febrero de 2026, 3:30 a. m.
Cristian Trujillo del Tolima y Muriel del Junior.
Cristian Trujillo del Tolima y Muriel del Junior. Foto: Fotos: Colprensa

La cuarta fecha de la Liga Betplay se acerca a su fin y avanza en varios estadios del país a falta del súper clásico Atlético Nacional vs. América de Cali que se jugará en el Atanasio Girardot de la ciudad de Medellín (4 de febrero). Esta jornada presentó goleadas en Bucaramanga y Palmira y duros empates en El Campín entre el Medellín y Millonarios y el Inter de Bogotá con Deportes Tolima en el estadio de Techo.

El día lunes tuvo dos partidos programados, uno de ellos era el Deportivo Pereira contra el Junior de Barranquilla y antes al Inter de Bogotá le tocó aguantar la visita del Deportes Tolima al estadio de Techo en la localidad de Kennedy. El club tolimense enfrentó un partido complicado, en medio de una fuerte lluvia y con 10 jugadores.

Desde los 4 minutos, el equipo de Lucas González tuvo que jugar con 10 jugadores por la expulsión de Junior Hernández. Así la tarea de la victoria se alejó y pudo aguantar para sostener el 0-0 ante un Inter de Bogotá que intentó hacer daño en la defensa rival. Un punto de oro para el club tolimense en una plaza que tuvo torrencial aguacero.

El jugador Cristian Trujillo en Techo.
El jugador Cristian Trujillo en Techo. Foto: Colprensa

Este mismo lunes, Millonarios tuvo que cumplir con el tiempo restante del partido contra el Medellín y también se firmó un 0-0 donde ni el resultado final ni la racha de cuatro partidos sin ganar hicieron tanta bulla como la pésima gramilla de El Campín de Bogotá, en una serie de incidentes y aplazamientos que desenmascararon el mal estado en el terreno de juego. La figura fue Diego Novoa en el arco y DIM se retira con un valioso punto de Bogotá.

Luis Muriel celebra el gol en Armenia. Foto: Oficial Junior

