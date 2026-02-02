Deportes

Impactante imagen desde el arco sur de El Campín que muestra el estado de la gramilla: parece un potrero

La gramilla del estadio El Campín es tendencia en las redes sociales y las fotos causan revuelo en los hinchas. Hay una en especial que se gana las miradas por la cantidad de barro.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

William Horacio Perilla Gamboa

William Horacio Perilla Gamboa

2 de febrero de 2026, 10:48 p. m.
Imagen de la gramilla de El Campín.
Imagen de la gramilla de El Campín. Foto: Colprensa

Minutos antes del partido el domingo ya se veía venir una posible suspensión de las actividades durante Millonarios vs. Independiente Medellín, juego válido por la cuarta fecha de la Liga Betplay, debido a la fuerte lluvia que cayó en la capital del país. El equipo azul y el DIM estaban necesitados de puntos y se veía como un juego trascendental en cada una de sus aspiraciones.

Millonarios llegó a este partido luego de tres sin ganar y ser último en la tabla de posiciones. Millonarios ahora tiene tiene 1 punto y va saliendo de la última casilla. La crisis forzó la salida del DT Hernán Torres durante la semana pasada, que además de malos resultados, no se le veía una mejora en el funcionamiento apenas comenzando una nueva temporada y con el afán de títulos. El argentino Fabián Bustos fue el elegido para su reemplazo.

Mientras Millonarios oficializaba a Fabián Bustos como su nuevo entrenador, en las redes sociales salieron a la luz imágenes de la gramilla de El Campín y las medidas que Sencia (operador del estadio) le tocó poner a flote debido a la intensa lluvia en la capital. Eso no fue suficiente para enfrentar la torrencial agua que caía en Bogotá y el mal estado del césped fue la noticia de la jornada.

Durante el 1 de febrero, el clima lluvioso no paró en la tarde en la ciudad y las condiciones de drenaje fueron puestas a prueba. Días antes, Sencia dio un comunicado de prensa donde aseguraba que estaban trabajando en mejorar la gramilla del estadio, pero la lluvia fue un gran elemento que los puso a correr y ahora es claro que hace falta más trabajo para recuperarla.

Gente

De Colombia para el mundo: Christian González, el joven que conquista la NFL y busca hacer historia en el Super Bowl

Deportes

Karim Benzema cambia de equipo y sacude el mercado saudí: deja Al-Ittihad

Deportes

Las exigencias de James Rodríguez que le impedirían encontrar equipo: alarma en Selección Colombia

Deportes

Falcao protagonizó ‘blooper’ con Millonarios ante Medellín: falló gol cantado

Deportes

El increíble gol que falló Rodrigo Contreras contra el Medellín que lamenta Millonarios: más de 700 mil vistas

Deportes

La tabla de la Liga Betplay tras el partido de Millonarios ante Medellín y goleada de Deportivo Cali

Deportes

Caótico juego entre Millonarios y Medellín llegó a su fin: oscuro panorama para ambos en liga

Deportes

Detienen Millonarios vs. Medellín en El Campín por difíciles condiciones climáticas y mal estado de la gramilla

Deportes

Así luce la gramilla de El Campín a minutos de Millonarios vs. Medellín y en plena lluvia en Bogotá

Gente

Letra de la emotiva canción con la que Luis Alfonso puso a llorar a los fans de Yeison Jiménez en su homenaje: “Vuela mi amigo”

Impactante imagen desde el arco sur de El Campín

Al final, durante el segundo tiempo, las cosas tuvieron que detenerse por la fuerte lluvia que cae en la ciudad de Bogotá y la inundación de la gramilla. En varias zonas de la cancha se veían grandes charcos y ya la pelota se estaba deteniendo, haciendo imposible el trámite del juego. Fue reprogramado para el lunes a las 3:00 pm y quedó 0-0.

Pero lejos de alejar las críticas, el lunes fue intenso para Sencia y los operadores de El Campín, pues el mal estado de la cancha era muy notorio y en especial hay una fotografía que pone los pelos de punta en el arco sur del estadio.

Estadio El Campín
Así se vio la cancha de El Campín, que no tuvo un buen drenaje, ante el aguacero que cayó el domingo en Bogotá, que impidió la terminación del partido entre Millonarios y Medellín. Foto: Cortesía @jhonathanb1982

Alrededor del punto penalti, se ve mucho barro y deficiencias en la gramilla que dejan ver la dificultad para realizar las actividades deportivas. La imagen fue tomada por Camila Benavides, una reconocida hincha de Millonarios, sobre las 2:00 pm, una horas antes de la reanudación del compromiso.

Imagen de la gramilla de El Campín, 2 de febrero 2026.
Imagen de la gramilla de El Campín, 2 de febrero 2026. Foto: Cortesía: @C8Benavides

En ese mismo arco, Radamel Falcao García falló una opción increíble de gol cuando una pelota se le fue larga en el segundo palo y no pudo conectar. En casi los 35 minutos que se jugaron, Medellín convirtió a Diego Novoa como la gran figura del compromiso, en la zona norte.

Más de Deportes

el orgullo colombiano que busca hacer historia en el Super Bowl 2026.

De Colombia para el mundo: Christian González, el joven que conquista la NFL y busca hacer historia en el Super Bowl

Benzema se va de Al-Ittihad y el cambio resuena en Arabia Saudí.

Karim Benzema cambia de equipo y sacude el mercado saudí: deja Al-Ittihad

Imagen de la gramilla de El Campín.

Impactante imagen desde el arco sur de El Campín que muestra el estado de la gramilla: parece un potrero

James Rodríguez, el crack de la Selección Colombia que busca equipo para el Mundial 2026.

Las exigencias de James Rodríguez que le impedirían encontrar equipo: alarma en Selección Colombia

Fallo de Falcao contra Medellín se volvió viral.

Falcao protagonizó ‘blooper’ con Millonarios ante Medellín: falló gol cantado

Momento en que Rodrigo Contreras falla el gol.

El increíble gol que falló Rodrigo Contreras contra el Medellín que lamenta Millonarios: más de 700 mil vistas

Didier Moreno con Radamel Falcao.

La tabla de la Liga Betplay tras el partido de Millonarios ante Medellín y goleada de Deportivo Cali

Millonarios vs. Medellín por la cuarta fecha de la Liga BetPlay.

Caótico juego entre Millonarios y Medellín llegó a su fin: oscuro panorama para ambos en liga

James Rodriguez #10 of Colombia plays during the International Friendly match between Canada and Colombia at Sports Illustrated Stadium in Harrison, Nueva Jersey, on October 14, 2025. (Photo by Leonardo Ramirez/Eyepix Group/NurPhoto) (Photo by Eyepix / NurPhoto via AFP)

James Rodríguez le respondió a Millonarios: se conoció el veredicto final sobre el negocio

Sencia se pronuncia sobre las críticas a El Campín en el Millonarios vs. Medellín.

Sencia se pronuncia por el estado de la grama de El Campín: juego Millonarios vs. Medellín desató críticas

Noticias Destacadas