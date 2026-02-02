Impactante imagen desde el arco sur de El Campín que muestra el estado de la gramilla: parece un potrero

Minutos antes del partido el domingo ya se veía venir una posible suspensión de las actividades durante Millonarios vs. Independiente Medellín, juego válido por la cuarta fecha de la Liga Betplay, debido a la fuerte lluvia que cayó en la capital del país. El equipo azul y el DIM estaban necesitados de puntos y se veía como un juego trascendental en cada una de sus aspiraciones.

Millonarios llegó a este partido luego de tres sin ganar y ser último en la tabla de posiciones. Millonarios ahora tiene tiene 1 punto y va saliendo de la última casilla. La crisis forzó la salida del DT Hernán Torres durante la semana pasada, que además de malos resultados, no se le veía una mejora en el funcionamiento apenas comenzando una nueva temporada y con el afán de títulos. El argentino Fabián Bustos fue el elegido para su reemplazo.

Mientras Millonarios oficializaba a Fabián Bustos como su nuevo entrenador, en las redes sociales salieron a la luz imágenes de la gramilla de El Campín y las medidas que Sencia (operador del estadio) le tocó poner a flote debido a la intensa lluvia en la capital. Eso no fue suficiente para enfrentar la torrencial agua que caía en Bogotá y el mal estado del césped fue la noticia de la jornada.

🤔¿CUÁL ES EL VERDADERO PROBLEMA EN EL CAMPÍN? 🏟️



Juan Felipe Cadavid y Eduardo Luis analizaron lo que pasa con El Campín 🟡🔴 en Bogotá. Contaron sobre el poco cuidado ⛔️ que ha tenido la cancha 🏟️ en la capital, en medio de la remodelación del escenario.#LaFMMásFútbol.… pic.twitter.com/j7BcHfMDZX — Deportes RCN (@DeportesRCN) February 2, 2026

Durante el 1 de febrero, el clima lluvioso no paró en la tarde en la ciudad y las condiciones de drenaje fueron puestas a prueba. Días antes, Sencia dio un comunicado de prensa donde aseguraba que estaban trabajando en mejorar la gramilla del estadio, pero la lluvia fue un gran elemento que los puso a correr y ahora es claro que hace falta más trabajo para recuperarla.

Impactante imagen desde el arco sur de El Campín

Al final, durante el segundo tiempo, las cosas tuvieron que detenerse por la fuerte lluvia que cae en la ciudad de Bogotá y la inundación de la gramilla. En varias zonas de la cancha se veían grandes charcos y ya la pelota se estaba deteniendo, haciendo imposible el trámite del juego. Fue reprogramado para el lunes a las 3:00 pm y quedó 0-0.

Pero lejos de alejar las críticas, el lunes fue intenso para Sencia y los operadores de El Campín, pues el mal estado de la cancha era muy notorio y en especial hay una fotografía que pone los pelos de punta en el arco sur del estadio.

Así se vio la cancha de El Campín, que no tuvo un buen drenaje, ante el aguacero que cayó el domingo en Bogotá, que impidió la terminación del partido entre Millonarios y Medellín. Foto: Cortesía @jhonathanb1982

Alrededor del punto penalti, se ve mucho barro y deficiencias en la gramilla que dejan ver la dificultad para realizar las actividades deportivas. La imagen fue tomada por Camila Benavides, una reconocida hincha de Millonarios, sobre las 2:00 pm, una horas antes de la reanudación del compromiso.

Imagen de la gramilla de El Campín, 2 de febrero 2026. Foto: Cortesía: @C8Benavides

En ese mismo arco, Radamel Falcao García falló una opción increíble de gol cuando una pelota se le fue larga en el segundo palo y no pudo conectar. En casi los 35 minutos que se jugaron, Medellín convirtió a Diego Novoa como la gran figura del compromiso, en la zona norte.