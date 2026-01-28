Millonarios jugó ante Deportivo Pasto por la tercera fecha de la Liga Betplay en el Departamental Libertad. Ambiente tenso, otra vez Hernán Torres puso su puesto en riesgo en una visita muy complicada, en una plaza que siempre le hace sufrir al equipo azul y le trae malos recuerdos.

Durísima caída en pleno debut de Radamel Falcao García con la camiseta azul. Son varios los jugadores que se rajan y están en la mira de la hinchada.

Antes de finalizar el primer tiempo, Mateo García vio la tarjeta roja tras codazo a un rival del Pasto y aunque está en medio de las críticas, no se lleva el premio mayor. Por otra parte, el delantero Rodrigo Contreras marcó su segundo gol con Millonarios. El buen momento del atacante argentino está cayendo bien en la hinchada y es de los mejores calificados en medio de la crisis deportiva.

Ese gol de Contreras se dio tras un penalti que él mismo provocó ante la salida apresurada del arquero del Pasto. Gran remate para dar un poco de tranquilidad en la hinchada y se salva de las críticas. Otro que hasta el momento pasa la prueba es el portero Diego Novoa, quien pese a recibir dos goles, en otras opciones de gol ha estado muy atento para detener balones en su arco.

🔵⚽ ¡Gran definición de Contreras! ¡Millonarios iguala contra Pasto de visitante!#LALIGAxWIN pic.twitter.com/zN4vN9E5R5 — Win Sports (@WinSportsTV) January 29, 2026

Jorge Arias también está pasando la prueba y se ve muy fuerte en la defensa. Una de las cosas que tuvo positivo Millonarios en Pasto fue el regreso de Andrés Llinás tras su lesión y tuvo mucho trabajo para detener a los atacantes rivales en el Departamental Libertad. Leonardo Castro también sigue en el corazón azul, volvió al once titular y es intocable en lo que tiene que ver con las críticas.

Los jugadores de Millonarios que no se salvan y son fuertemente criticados en el debut de Falcao

Entre el mar de críticas, los que no salvan y son muy mencionados son el lateral Danovis Banguero y el nuevo fichaje Carlos Darwin Quintero. Al ‘Científico del Gol’ las cosas no le están saliendo bien en este comienzo de temporada y los hinchas cargan fuertemente por sus recientes actuaciones contra Bucaramanga, Junior y Pasto.

Y el que lleva la peor parte es el lateral Danovis Banguero, quien cada vez más es resistido en la hinchada y parece que no tiene salvación. En medio de las fuertes palabras, un usuario en la red social X comentó que “hasta un cojo le gana”.

Al minuto 65 del partido, Radamel Falcao García debutó nuevamente con Millonarios pero poco pudo hacer para guiar a Millonarios a la victoria. Tuvo un cabezazo apenas entró a la cancha y algunas otras escaramuzas. Andrey Estupiñán ejecutó de gran forma un tiro libre para el 2-1 final. Siguen las críticas y Hernán Torres se hace insostenible en el cargo.