Deportes

Los jugadores de Millonarios que más critican tras la caída en Pasto: “Hasta un cojo le gana”

Hay jugadores que no se salvan de las críticas tras el partido de Millonarios ante Deportivo Pasto en el Departamental Libertad.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

William Horacio Perilla Gamboa

William Horacio Perilla Gamboa

29 de enero de 2026, 4:02 a. m.
Jugador de Millonarios se lamenta en El Campín.
Jugador de Millonarios se lamenta en El Campín. Foto: Lina Gasca

Millonarios jugó ante Deportivo Pasto por la tercera fecha de la Liga Betplay en el Departamental Libertad. Ambiente tenso, otra vez Hernán Torres puso su puesto en riesgo en una visita muy complicada, en una plaza que siempre le hace sufrir al equipo azul y le trae malos recuerdos.

Durísima caída en pleno debut de Radamel Falcao García con la camiseta azul. Son varios los jugadores que se rajan y están en la mira de la hinchada.

Antes de finalizar el primer tiempo, Mateo García vio la tarjeta roja tras codazo a un rival del Pasto y aunque está en medio de las críticas, no se lleva el premio mayor. Por otra parte, el delantero Rodrigo Contreras marcó su segundo gol con Millonarios. El buen momento del atacante argentino está cayendo bien en la hinchada y es de los mejores calificados en medio de la crisis deportiva.

Ese gol de Contreras se dio tras un penalti que él mismo provocó ante la salida apresurada del arquero del Pasto. Gran remate para dar un poco de tranquilidad en la hinchada y se salva de las críticas. Otro que hasta el momento pasa la prueba es el portero Diego Novoa, quien pese a recibir dos goles, en otras opciones de gol ha estado muy atento para detener balones en su arco.

Deportes

Santa Fe se deja sorprender del Pereira y Pasto amarga el debut de Falcao en Millonarios: Así va la tabla de la Liga

Deportes

Pasto amarga por completo el debut de Radamel Falcao con Millonarios: Un expulsado, golazo y mucha rabia azul

Deportes

Juan Fernando Quintero retumba en Argentina con obra maestra: vea el golazo desde la tribuna y con sonido ambiente

Deportes

Decisión de último minuto con Falcao, Andrés Llinás y Leonardo Castro en Millonarios: Hernán Torres se la jugó

Deportes

La reacción del DT del PSV tras la asistencia de Luis Díaz que lo eliminó de la Champions: “Primerísimo nivel”

Deportes

Posibles rivales para el Bayern Múnich de Luis Díaz en los octavos de la Champions League

Deportes

Prográmese con los playoffs de la Champions League: Fecha y hora del sorteo de dieciseisavos de final

Macroeconomía

Este es el ranking de las 10 personas más ricas de Latinoamérica y el tamaño de sus fortunas a inicios de 2026

Deportes

De última hora, Millonarios sorprendería fichándole 10 a Falcao y aterrizaría directo de Europa

Deportes

El discurso de Falcao en Pasto con más de 30 mil vistas: hora y canal para ver su regreso a la Liga BetPlay

Jorge Arias también está pasando la prueba y se ve muy fuerte en la defensa. Una de las cosas que tuvo positivo Millonarios en Pasto fue el regreso de Andrés Llinás tras su lesión y tuvo mucho trabajo para detener a los atacantes rivales en el Departamental Libertad. Leonardo Castro también sigue en el corazón azul, volvió al once titular y es intocable en lo que tiene que ver con las críticas.

Los jugadores de Millonarios que no se salvan y son fuertemente criticados en el debut de Falcao

Entre el mar de críticas, los que no salvan y son muy mencionados son el lateral Danovis Banguero y el nuevo fichaje Carlos Darwin Quintero. Al ‘Científico del Gol’ las cosas no le están saliendo bien en este comienzo de temporada y los hinchas cargan fuertemente por sus recientes actuaciones contra Bucaramanga, Junior y Pasto.

Pantallazo X
Pantallazo X Foto: Pantallazo X

Y el que lleva la peor parte es el lateral Danovis Banguero, quien cada vez más es resistido en la hinchada y parece que no tiene salvación. En medio de las fuertes palabras, un usuario en la red social X comentó que “hasta un cojo le gana”.

Pantallazo X
Pantallazo X Foto: Pantallazo X

Al minuto 65 del partido, Radamel Falcao García debutó nuevamente con Millonarios pero poco pudo hacer para guiar a Millonarios a la victoria. Tuvo un cabezazo apenas entró a la cancha y algunas otras escaramuzas. Andrey Estupiñán ejecutó de gran forma un tiro libre para el 2-1 final. Siguen las críticas y Hernán Torres se hace insostenible en el cargo.

Más de Deportes

Santiago Giordana se lamenta en El Campín.

Los jugadores de Millonarios que más critican tras la caída en Pasto: “Hasta un cojo le gana”

Falcao García y Santa Fe vs. Pereira.

Santa Fe se deja sorprender del Pereira y Pasto amarga el debut de Falcao en Millonarios: Así va la tabla de la Liga

Falcao contra el Pasto.

Pasto amarga por completo el debut de Radamel Falcao con Millonarios: Un expulsado, golazo y mucha rabia azul

Juan Fernando Quintero celebra el gol contra Gimnasia.

Juan Fernando Quintero retumba en Argentina con obra maestra: vea el golazo desde la tribuna y con sonido ambiente

Andrés Llinás y Radamel Falcao se encuentran en la concentración de Millonarios.

Decisión de último minuto con Falcao, Andrés Llinás y Leonardo Castro en Millonarios: Hernán Torres se la jugó

Peter Bosz, DT del PSV. Luis Díaz con el Bayern.

La reacción del DT del PSV tras la asistencia de Luis Díaz que lo eliminó de la Champions: “Primerísimo nivel”

Luis Díaz volvió a ser figura del Bayern Múnich en su duelo ante el PSV.

Posibles rivales para el Bayern Múnich de Luis Díaz en los octavos de la Champions League

El trofeo se exhibe antes del sorteo de la fase de grupos de la Liga de Campeones de la UEFA 2023/24 en el Grimaldi Forum de Mónaco, el jueves 31 de agosto de 2013. (Foto AP/Daniel Cole)

Prográmese con los playoffs de la Champions League: Fecha y hora del sorteo de dieciseisavos de final

Momento de la asistencia de Luis Díaz que salvó al Bayern.

Magistral asistencia de Luis Díaz para salvar al Bayern Múnich en la Champions League: agónica victoria

Golazo histórico del Benfica al Real Madrid en Champions.

Histórico gol del portero de Benfica, Anatoli Trubin, condena al Real Madrid: remezón total en Champions League

Noticias Destacadas