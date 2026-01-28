Millonarios quiere recomponer el camino en la Liga BetPlay luego de perder sus primeros partidos de la temporada a manos de Atlético Bucaramanga y Junior de Barranquilla. Primero, fue caída en el estadio Américo Montanini de la capital de Santander y luego se dejó sorprender por el club ‘Tiburón’ en El Campín con un factor en común, el mal funcionamiento del equipo en cada una de sus líneas.

Se ha visto poco o nada de la idea de juego de Hernán Torres y eso ha llevado a la afición a cargar contra su propio DT, llegando incluso a pedir su salida del cargo. Ya suenan nombres para su reemplazo, donde se incluye a Rafael Dudamel y dos entrenadores argentinos.

Es decir, que Hernán Torres no puede ceder ni un milímetro más y está al borde del abismo en Millonarios. Una mala presentación en la ciudad de Pasto lo puede condenar a dejar el cargo y darle prioridad a un cambio de director técnico, intentando cambiar la mala imagen que hasta ahora construye el embajador en el comienzo de temporada.

Leonardo Castro es el goleador de Millonarios Foto: Lina Gasca

Justo en medio de ese momento tenso que vive la institución azul, el técnico Hernán Torres le hace frente a la crisis y ya conformó el once titular para el partido contra Deportivo Pasto en condición de visitante. No se puede fallar y agregó en la lista de viajeros a Radamel Falcao García, Leonardo Castro y Andrés Llinás. Mackalister Silva se recupera en Bogotá de una lesión muscular.

Formación de Millonarios para el partido ante Deportivo Pasto

Hay importantes novedades que tienen que ver con Llinás, Castro y Falcao. Por un lado, el defensa bogotano hará su reaparición en Millonarios luego de la terrible lesión que sufrió en el semestre pasado y lo alejó de la competencia. ‘El mono’ está en el once titular y hará dupla con Jorge Arias, dejando a Samuel Martín y Danovis Banguero como laterales.

Radamel Falcao (derecha) se saluda con el delantero Leonardo Castro. Foto: X de @MillosFCoficial

Por otra parte, Torres optó por dejar a Falcao en la suplencia y saldrá con un tridente de ataque conformado por Leonardo Castro, quien también vuelve al once titular de Millonarios; Julián Angulo y Rodrigo Contreras también aparecen, con Carlos Darwin Quintero.

Así es la titular de Millonarios para enfrentar a Deportivo Pasto: Diego Novoa; Samuel Martín, Andrés Llinás, Jorge Arias y Danovis Banguero; Rodrigo Ureña y Mateo García; Carlos Darwin Quintero, Julián Angulo, Leonardo Castro y Rodrigo Contreras. DT: Hernán Torres.