Carlos Antonio Vélez habla del técnico que suena para reemplazar a Hernán Torres en Millonarios: “Muy bueno”

Con data en mano, y bastante informado sobre la situación, Vélez se refirió a una opción que parece ser fuerte para reemplazar a Torres en Millonarios.

Redacción Deportes
27 de enero de 2026, 3:17 a. m.
Carlos Antonio Vélez da su opinión: le parece bueno uno de los nombres que suenan para reemplazar a Hernán Torres en Millonarios.
Debido al mal arranque de Millonarios en la Liga BetPlay 2026-l, con dos derrotas en dos partidos, además de que no pudo vencer ni a River Plate ni a Boca Juniors en pretemporada, la continuidad del técnico albiazul, Hernán Torres, está en duda.

Entre la prensa y los aficionados se rumorea que Hernán Torres podría estar de salida en Millonarios. A pesar de que el entrenador tolimense no lo ve como posibilidad, ya empiezan a filtrar el nombre de varios entrenadores para reemplazarlo.

Hernán Torres, técnico actual de Millonarios desde agosto de 2025. Es recordado por haber sido campeón en 2012-ll.
Hay dos nombres que la prensa deportiva nacional ha dado como posibles reemplazos de Hernán Torres: Ariel Holan y Gustavo Álvarez, los dos argentinos. A ellos se suma uno que ya ha sonado en el pasado, pero que nunca se ha concretado: el venezolano Rafael Dudamel.

Carlos Antonio Vélez ve con buenos ojos la llegada de Gustavo Álvarez a Millonarios

Y quien se metió a la conversación fue el reconocido periodista deportivo, Carlos Antonio Vélez. Lo hizo este lunes, 26 de enero de 2026, en su programa Palabras Mayores. Con data en mano, y siendo bastante claro, Vélez afirmó que la salida de Torres de Millonarios sería casi un hecho.

“Yo creo que se le están acabando los tiempos al profesor Hernán Torres. Mucha gente estaba esperando hoy que lo sacaran (lunes 26 de enero de 2026). No creo que sea el día porque, si no, les pasaría lo que les pasó a los del Real Madrid: sacaron técnico un lunes, cuando tenían partido martes o miércoles”, arrancó Vélez.

Y complementó: “Este no es el momento, pero en definitiva Hernán no tiene defensa. La única defensa es que apenas le está llegando el equipo, pero no se ve mejoría por ninguna parte”.

En ese instante, apareció el nombre de Gustavo Álvarez en su relato. Lo calificó como positivo, sea él o Ariel Holan, y que Millonarios debe buscar un entrenador con recorrido en copas internacionales.

Ariel Holan (izq.) y Gustavo Álvarez (der.) los dos entrenadores argentinos que suenan fuerte para reemplazar a Hernán Torres en Millonarios.
“Hay una posibilidad que me cuentan que se está manejando, y a mi me parece muy buena, que es la de Gustavo Álvarez. Es un técnico argentino, que tuvo un exitoso paso por el fútbol chileno con la U. de Chile; ganó todo y él mismo dijo ‘’me voy’. Rompió el contrato y nadie se explica en Chile por qué lo rompió”, dijo Vélez.

Y sentenció: “Parece ser que ese es el candidato más importante (Álvarez). Sea él o sea Ariel Holan, cualquiera de los dos, o algún otro que puedan conseguir, tiene que ser un hombre con experiencia internacional, que haya jugado copas, como lo ha hecho Independiente Santa Fe”.

