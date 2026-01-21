Hernán Torres reaccionó a su posible salida de Millonarios: dio la cara y mandó mensaje

Hernán Torres recibió una ola de críticas tras la derrota de Millonarios contra Atlético Bucaramanga en la fecha 1 de la Liga BetPlay 2025-I.

En la prensa deportiva se habla de un ultimátum por parte de la junta directiva, sin embargo, Torres todavía tiene la chance de recomponer en el partido de este domingo contra Junior de Barranquilla en el Estadio El Campín.

En entrevista con Octavio Mora, habló sobre la situación interna del conjunto embajador y sus sensaciones ante la presión por los resultados.

“Mi principal preocupación es que el equipo haga una excelente campaña, que gane, que tenga un ritmo de competencia y un nivel óptimo para competir con el rival que sea”, declaró.

Millonarios viajó a Argentina y se devolvió con las manos vacías en los amistosos de pretemporada. El sábado pasado empezó ganando contra Bucaramanga, pero en cuestión de minutos se le escapó la victoria de las manos.

Hernán Torres, DT de Millonarios. Foto: Cristian Bayona

“Tengo la maleta lista”: Hernán Torres

En redes sociales hubo hinchas que empezaron a pedir su salida, argumentando que tiene suficientes herramientas para mostrar un mejor desempeño sobre el campo de juego.

Hernán Torres habló sobre su salida y dejó claro que peleará hasta último momento por mantenerse en el cargo. “A la hora que toque salir, salimos; o nos quedamos si se consiguen los resultados“, señaló.

De cualquier modo, no lo desvela que se termine su segundo ciclo en el cuadro albiazul. “Soy consciente de eso. Estamos trabajando para conseguirlos y ganar. No estoy pensando en irme. Usted me pregunta en la primera fecha del torneo si tengo la maleta lista. Yo le digo que como técnico sí la tengo lista, pero no está en mi pensamiento eso”, sentenció.

Hernán explicó que “todos los técnicos tenemos la maleta preparada. Uno nunca sabe qué pueda pasar, y menos en un equipo grande como Millonarios”.

La continuidad del cuerpo técnico no dependería específicamente del resultado contra Junior, aunque las formas si podrían decantar una decisión radical en la junta directiva. Los dueños del club esperan que haya mejoría y que los goles empiecen a llegar ante una afición que viene agotando los abonos para volver a ver a Radamel Falcao García.

“Yo sé que Millonarios no da espera, pero en la primera fecha me está pidiendo usted la maleta lista… No, ni porque yo fuera un mago pues", insistió.

¿Cuándo juega Millonarios en El Campín?

El partido frente a Junior de Barranquilla está programado para el próximo domingo, 25 de noviembre, a las 6:10 de la tarde con transmisión de Win Sports +.

Millonarios espera casa llena con casi 30.000 personas que han dicho presente para adquirir la boletería, aunque Falcao todavía no estará presente por la sanción de cuatro fechas (ya cumplió una).

El cuadro embajador marcha en el fondo de la tabla con cero puntos, aunque todavía falta mucho camino por recorrer en el campeonato.