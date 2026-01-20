Deportes

Sale a la luz quién reemplazaría a Hernán Torres en Millonarios: palmarés de lujo con una Sudamericana

Se barajan opciones para el cuadro bogotano, que no empezó de buena forma en Liga y debe priorizar estar a punto para la fase previa de Copa Sudamericana.

20 de enero de 2026, 10:17 p. m.
En Millonarios se estaría pensando en reemplazos para Hernán Torres

Un mal arranque de la temporada 2026 hizo que en Millonarios se empezara a ejercer presión para pensar en la salida pronta de Hernán Torres. Dicho técnico fue ratificado, pero no parece tener toda la confianza de parte de la directiva y menos de la afición que exige resultados.

Después de que el cuadro azul perdiera en su estreno de Liga BetPlay 2026-II con Atlético Bucaramanga, a domicilio, la preocupación se acrecentó, al punto que se habla de un reemplazante para el actual DT.

Ariel Holan, técnico argentino con Copa Sudamericana, Suruga y títulos en Chile, México.
Ariel Holan, técnico argentino con Copa Sudamericana, Suruga y títulos en Chile, México. Foto: Getty Images

Un nombre que apareció en el radar es el del argentino Ariel Holan, quien cuenta con una lista larga de títulos, entre ellos una Copa Sudamericana y una Suruga Bank, ambas conquistadas con Independiente de Avellaneda.

También fue ganador de títulos locales en Chile, junto a Universidad Católica (2020), y en Argentina, donde se coronó con Rosario Central el año anterior en la Liga Profesional.

Además de esas consagraciones, también tuvo pasos por otras escuadras como Defensa y Justicia, Santos, Club León y Barcelona SC. Toda esa experiencia internacional es la que hoy día lo haría un perfil atractivo para Millonarios.

Millonarios alarga su lista de refuerzos: anunció a un uruguayo que pasó por Independiente y Peñarol

En el programa deportivo radial de La FM, fue donde se hizo mención a esto ante el mal presente que atraviesa el conjunto bogotano bajo el mando de Torres.

Allí también se mencionó el apellido Dudamel, uno que había estado en carpeta para 2026, pero que terminó por diluirse luego de haberle dado prioridad a Hernán por el proceso que tenía desde tiempo atrás.

Para el proceso Torres, todas estas versiones son campanazos de alerta sobre mantenerse en el cargo. Además, es que ya se sabe que, de no darse una reacción pronta, la salida del estratega actual estaría más que cocinada y sería antes de la fecha 10 de Liga.

Hernán Torres, técnico actual de Millonarios desde agosto de 2025. Es recordado por haber sido campeón en 2012-ll.
Hernán Torres, técnico actual de Millonarios desde agosto de 2025. Foto: Prensa Millonarios.

Según lo dio a conocer el periodista Jorge Bermúdez, en la dirigencia de Millonarios contemplan un escenario en el que Hernán Torres tendría que ser reemplazado.

“Tengo la información de que si en cuatro fechas no hay una decente sumatoria de puntos, ahí ya toman decisiones con el entrenador”, dijo en el programa F90 de ESPN.

Calendario para revertir la salida de Torres

Después de no haber ganado al Bucaramanga, el calendario se pone cuesta arriba para Millonarios. En la fecha 2 se medirá en El Campín a Junior de Barranquilla, que se instalará desde esta semana en la ciudad de Bogotá por el compromiso que tiene ante Independiente Santa Fe (miércoles), válido por la final (vuelta) de la Superliga.

Hugo Rodallega rechazó a Millonarios y ahora revela la polémica que se armó: “Creyó que me podía herir”

De no lograr una victoria ante el vigente campeón de Colombia, luego estará jugando ante Deportivo Pasto y en la fecha 4 con Independiente Medellín. En caso de que ante los dos grandes del balompié local no haya triunfos, todo indicaría que la salida de Torres estaría más cantada de lo esperado.

Millonarios a marzo busca llegar con un nivel alto, pues se juega ante Atlético Nacional el paso a la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

