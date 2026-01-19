Inteligencia Artificial predice al campeón de la Superliga: dio contundente marcador entre Santa Fe y Junior

La ida de la Superliga BetPlay 2026 acabó 1-1 entre Junior de Barranquilla e Independiente Santa Fe. Fue el pasado 15 de enero, en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, y los goles estuvieron a cargo de Hugo Rodallega (Santa Fe) y Teófilo Gutiérrez (Junior).

Así las cosas, es una final abierta de cara a la vuelta en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá. Será este miércoles, 21 de enero de 2026, a partir de las 7:30 p. m. Quien rompa la paridad será el primer campeón del año en competencias Dimayor.

Imagen del juego de ida de la Superliga entre Junior de Barranquilla e Independiente Santa Fe. Foto: Colprensa.

Por eso, ya se volvió común que los hinchas le pregunten a la Inteligencia Artificial sobre cuál es su predicción para los partidos de fútbol. En este caso, ChatGPT dio su veredicto respecto a la final de la Superliga BetPlay 2026, tomando en cuenta actualidad, refuerzos y últimos resultados de los dos equipos.

“Santa Fe vencerá a Junior por 2-1 y será el campeón de la Superliga BetPlay 2026″

Y la Inteligencia Artificial lo argumentó: “Santa Fe tiene una ligera ventaja por jugar en El Campín, donde suele manejar mejor los partidos ante Junior e históricamente ha sido fuerte ahí, y llegó invicto en los últimos clásicos directos pese al 1-1 en Barranquilla en la ida que deja todo abierto. Su rendimiento reciente en el arranque de temporada muestra un equipo competitivo aunque todavía con dudas ofensivas, pero con gol de jugadores experimentados como Hugo Rodallega o Frasica y respaldado por la localía, lo pone un poco arriba”.

Luego, añadió: “Por su parte, Junior viene con refuerzos interesantes y experiencia en finales, pero mostró debilidades defensivas y un tropiezo reciente en liga que puede pesar, lo que me deja pensando que anotará, pero no evitará una derrota ajustada en Bogotá”.

Para la IA, Independiente Santa Fe será el campeón de la Superliga BetPlay 2026. Foto: Colprensa - Catalina Olaya

Ambos llegan tras irregular debut en Liga BetPlay 2026-l

Después del partido de ida, en la gran final de la Superliga, Junior de Barranquilla recibió en el Metro a Deportes Tolima por la primera fecha de la Liga BetPlay 2026-l. Emularon la final del segundo semestre de 2025, donde el tiburón ganó la 11, pero esta vez Tolima venció por 2-0.

Santa Fe, por su parte, debutó en la liga con empate 1-1 ante Águilas Doradas en Bogotá. Por tanto, ambos llegan con resultados adversos o no del todo esperados al duelo definitivo de la Superliga.