¿Cuándo se juega la vuelta de la Superliga entre Santa Fe y Junior? En Bogotá se conocerá al campeón

El estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá será la sede para conocer al campeón de la Superliga 2026.

Redacción Deportes
16 de enero de 2026, 3:23 a. m.
De Junior o Santa Fe saldrá el campeón de la Superliga 2026.
De Junior o Santa Fe saldrá el campeón de la Superliga 2026. Foto: Jairo Cassiani/Colprensa.

Este jueves, 15 de enero de 2026, Junior y Santa Fe empataron 1-1 en la final de ida de la Superliga. Hugo Rodallega anotó para el león, mientras Teófilo Gutiérrez marcó en Junior el empate final del compromiso.

La vuelta se jugará en Bogotá, y quien acabe con el empate levantará esta nueva edición de la Superliga, un trofeo que ambos equipos ya saben lo que pesa. Las emociones se trasladan a la capital de la República.

Junior vs Santa Fe por la final de la Superliga 2026.
Junior vs Santa Fe por la final de la Superliga 2026. Foto: Prensa Independiente Santa Fe (API).

¿Cuándo se juega la vuelta de la Superliga 2026? Canal y hora para ver Santa Fe vs. Junior

  • Fecha: miércoles 21 de enero de 2026
  • Estadio: Nemesio Camacho El Campín de Bogotá
  • Hora: 7:30 p.m.
  • Canal: Win Sports+

Hugo Rodallega y Teófilo Gutiérrez dejan histórica marca tras la final de ida de la Superliga

Tanto Hugo Rodallega como Teófilo Gutiérrez tienen 40 años, y fueron los encargados de darle la emoción necesaria a la final de ida entre Junior y Santa Fe. Sin embargo, más allá de los tantos, dejaron marca en el FPC.

Álvaro Hincapie, periodista deportivo que entrega constantes estadísticas sobre fútbol y ciclismo, contó en su cuenta de X que es la primera vez que dos jugadores de 40 años marcan cada uno un gol.

Y es que Hugo Rodallega fue el goleador de Santa Fe en 2025, siendo el gran capitán del equipo cardenal en la consecución de la décima estrella. De hecho, encajó el tanto del campeonato contra Medellín en el apertura.

Por su parte, Teófilo Gutiérrez viene de ser noticia porque renovó con Junior de Barranquilla. Este 2026 pinta importante con su jerarquía, tanto en las competencias locales como en la Copa Libertadores.

Junior y Santa Fe arrancan, en el medio, la Liga BetPlay

Tanto Junior como Santa Fe tendrán un partido de Liga BetPlay antes de encarar la vuelta de la Superliga. Los dos jugarán el domingo, 18 de enero, y será de la siguiente forma:

  • 6:20 p.m. Junior vs. Tolima en el estadio Roberto Meléndez de Barranquilla
  • 8:30 p.m. Santa Fe vs. Águilas Doradas en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá

Y apenas acabe la Superliga, Junior y Santa Fe arrancan el camino para ser campeones en liga. Con el pasar de las semanas, ambos serán encargados de dejar el nombre de Colombia en alto, en Copa Libertadores, siendo los vigentes campeones del país. Los dos se reforzaron con varios nombres que, esperan, les den los frutos esperados.

