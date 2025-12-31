Deportes

Hugo Rodallega, el mejor jugador de la liga colombiana 2025: su idilio con Santa Fe y el gol de la resiliencia

Con 40 años, el vallecaucano Hugo Rodallega sigue haciendo historia gracias a la hazaña que logró con Independiente Santa Fe.

Miguel Alejandro Cruz Ruiz

Miguel Alejandro Cruz Ruiz

31 de diciembre de 2025, 10:10 p. m.
Hugo Rodallega, figura de Independiente Santa Fe.
Hugo Rodallega, figura de Independiente Santa Fe. Foto: Colprensa - Cristian Bayona

El idilio de Hugo Rodallega e Independiente Santa Fe trascendió hasta el reconocido premio Rey de América, mismo que otorga El País de Uruguay, y en el cual destacaron al atacante nacido en Candelaria, Valle del Cauca, como el mejor jugador de la Liga BetPlay 2025.

Rodallega tiene 40 años y tuvo un 2025 inefable. Entre los dos semestres marcó 24 goles y fue uno de los capitanes que supo guiar a Independiente Santa Fe, en el apertura, a conseguir su décima estrella liguera.

El esfuerzo tiene sus frutos, pero también es cierto que Rodallega se ha llevado numerosos reconocimientos en este 2025. Su gol en la final, contra Medellín, lo puso en boca de todos; incluso, hasta en otros continentes.

Hugo Rodallega: el gol de la resiliencia que silenció a Medellín y enloqueció a Bogotá

El cronómetro marcaba 78′, en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, cuando la pierna derecha de Hugo Rodallega dijo basta. Era la noche del 29 de junio de 2025, con un recinto deportivo pintado de rojo; pero no por Santa Fe, sino por los hinchas del Deportivo Independiente Medellín.

Noticias Destacadas