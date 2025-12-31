Hugo Rodallega, el mejor jugador de la liga colombiana 2025: su idilio con Santa Fe y el gol de la resiliencia

El idilio de Hugo Rodallega e Independiente Santa Fe trascendió hasta el reconocido premio Rey de América, mismo que otorga El País de Uruguay, y en el cual destacaron al atacante nacido en Candelaria, Valle del Cauca, como el mejor jugador de la Liga BetPlay 2025.

¡Nuestro Capitán 😍: 𝐄𝐥 𝐦𝐞𝐣𝐨𝐫 𝐣𝐮𝐠𝐚𝐝𝐨𝐫 𝐝𝐞 𝐂𝐨𝐥𝐨𝐦𝐛𝐢𝐚 𝐞𝐧 𝟐𝟎𝟐𝟓 🇮🇩!@hugol1120 🦁 recibió el premio Rey de América entregado por @elpaisuy tras un año mágico con 24 goles anotados ✨ pic.twitter.com/XX9Sx8b44x — Independiente Santa Fe (@SantaFe) December 31, 2025

Rodallega tiene 40 años y tuvo un 2025 inefable. Entre los dos semestres marcó 24 goles y fue uno de los capitanes que supo guiar a Independiente Santa Fe, en el apertura, a conseguir su décima estrella liguera.

El esfuerzo tiene sus frutos, pero también es cierto que Rodallega se ha llevado numerosos reconocimientos en este 2025. Su gol en la final, contra Medellín, lo puso en boca de todos; incluso, hasta en otros continentes.

Hugo Rodallega: el gol de la resiliencia que silenció a Medellín y enloqueció a Bogotá

El cronómetro marcaba 78′, en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, cuando la pierna derecha de Hugo Rodallega dijo basta. Era la noche del 29 de junio de 2025, con un recinto deportivo pintado de rojo; pero no por Santa Fe, sino por los hinchas del Deportivo Independiente Medellín.

1-1 alumbraba el marcador entre poderosos y cardenales, cuando Hugo se dio cuenta que no podía seguir por un dolor en su pierna derecha. El árbitro del partido, Bismarks Santiago, se acercó a preguntarle si reanudaba o salía del partido debido a la molestia.

Como por obra del destino, quien iba a ingresar por Rodallega, Ángelo Rodríguez, aún no estaba listo. “Sigo”, le dijo Hugo a Bismarks Santiago, y acabó siendo una de las decisiones más mediáticas del deporte colombiano en los últimos años.

Acto seguido, Santa Fe reanudó el partido, y tras una jugada destacada, donde Edwar López hizo magia y dejó a la defensa del Medellín tirada, a Hugo Rodallega le quedó el balón. Lo empujó con lo último que le quedaba, puso el 2-1 final, y ese marcador le dio la décima estrella a Santa Fe.

🤩🦁⚽¡Hugo Rodallega un ejemplo de que debes luchar por tus sueños a pesar de las dificultades! ¡El delantero de Santa Fe pasó del llanto por la frustración de sufrir una lesión a la alegría de anotar el gol de título! #SantaFeCampeón pic.twitter.com/WyxCO1Hngs — Win Sports (@WinSportsTV) June 30, 2025

La prensa internacional, a los pies de Hugo Rodallega

Horas después de su hazaña, haciendo el gol lesionado que le dio la décima estrella a Santa Fe, Hugo Rodallega le dio la vuelta al mundo. La prensa de varios países destacó lo que hizo, y ocupó portadas importantes.

“Hugo Rodallega marcó el gol de la victoria, celebrándolo cojeando”: ESPN Reino Unido

“El exdelantero de la Premier League Hugo Rodallega lloró tras lesionarse durante el partido decisivo del título de Santa Fe contra Independiente Medellín. Cuando parecía que lo iban a sustituir, marcó el gol de la victoria y se llevó el trofeo, celebrándolo cojeando. Escenas absolutas”.

Hugo Rodallega junto al plantel campeón de Independiente Santa Fe en 2025-l. Foto: Colprensa - Cristian Bayona

“Hugo Rodallega se lesiona y llora, pero pasa esto…”: ‘El Chiringuito’

“En la siguiente jugada a la lesión, sucede lo impensable. Completamente cojo, Rodallega anota el gol de la victoria para darle la liga a Independiente Santa Fe, lesionado y con un gol heroico“.