Deportes

Teófilo Gutiérrez acabó rumores y confirmó su equipo para 2026: “Ya firmamos”

La oficialización de Teófilo Gutiérrez se vuelve tendencia en Colombia. Con 40 años, sigue teniendo bastante fútbol para dar.

Redacción Deportes
13 de enero de 2026, 10:22 p. m.
Teófilo Gutiérrez confirmó su equipo para 2026: es oficial.
Teófilo Gutiérrez confirmó su equipo para 2026: es oficial. Foto: Jairo Kassiani/Colprensa.

Las especulaciones llegaron a su fin: Teófilo Gutiérrez sigue en Junior de Barranquilla para 2026, y así lo confirmó el mismo jugador. Fue este martes, 13 de enero de 2025, saliendo de las oficinas del equipo tiburón.

La prensa esperaba al ídolo de Junior afuera. Teo, con una sonrisa, los atendió a todos y hasta alcanzó a tomarse fotos con un par de hinchas que le pidieron el gesto. Sin embargo, la afición y la prensa posa su mirada en la continuidad de Teo.

Bogotá. Marzo 31 de 2025.La Equidad enfrenta a Junior, por encuentro válido de la Liga BetPlay I 2025 de la fecha 11, en el estadio Metropolitano de Techo. En la foto: Teofilo Gutierrez. (Colprensa - Catalina Olaya).
Hay Teo para rato: el jugador confirma su continuidad con Junior de Barranquilla. Foto: Catalina Olaya

“Ya firmamos”: Teófilo Gutiérrez

“Todo muy bien gracias a Dios (...) ya firmamos”, le dijo Teófilo Gutiérrez a los presentes. Además, afirmó que está listo para la gala en la noche de este martes, donde Junior presentará a sus refuerzos para la temporada 2026.

Se espera que el cuadro barranquillero también anuncie a sus refuerzos, como Luis Fernando Muriel. Este último pinta como la mejor cara nueva en el cuadro rojiblanco, una llegada de jerarquía para la Copa Libertadores.

En cuanto a Teo Gutiérrez, estaba pendiente su continuidad en Junior para 2026. Viene de integrar la nómina campeona de 2025-ll, y aunque no era titular habitual o un indispensable en el terreno de juego, aparecía como capitán histórico desde la raya y en las charlas con sus compañeros. Además, cuando ingresaba a la cancha, respondía.

Teófilo Gutiérrez, Luis Fernando Muriel, Yimmi Chará...

Y es que Junior de Barranquilla es tendencia en Colombia, pues se armó con nombres de lujo para este 2026. Muchos de ellos, incluso, han tenido paso por Selección Colombia o ligas top del mundo.

Aunque la llegada de Luis Fernando Muriel no ha sido directamente confirmada en Junior de Barranquilla, ya es casi un hecho. El club ha dejado pistas en sus redes sociales y, además, el propio accionista Fuad Char reveló que la duración del contrato será por dos años.

“Ya todo está casi listo. Llega como jugador libre de común acuerdo con el equipo de Estados Unidos (...) Muriel acordó los valores de su contrato y firmará con nosotros por dos años. Hemos hecho un gran esfuerzo“, le dijo hace un par de días atrás Fuad Char a El Heraldo.

Fuad Char revela primeros detalles de la llegada de Luis Fernando Muriel a Junior.
Fuad Char revela primeros detalles de la llegada de Luis Fernando Muriel a Junior. Foto: Izq: Getty Images / Der: AFP

Entonces, Junior podría presumir que en cancha puede tener, al tiempo, a Teófilo Gutiérrez junto a Luis Muriel, Yimmi Chará y otros nombres de lujo. Asoma la gran final de la Superliga, contra Santa Fe, y sería el primer título del año para el elenco barranquillero.

