Es inminente la llegada de Luis Muriel a Junior: Fuad Char reveló la duración del contrato

Luz verde para la llegada de Luis Fernando Muriel a Junior de Barranquilla. La información se conoció este jueves, 8 de enero de 2026, con una propia declaración de Fuad Char, accionista del cuadro tiburón.

Entonces, ¿Cuándo firmará Luis Fernando Muriel con Junior de Barranquilla? Según Fuad Char, este viernes 9 de enero de 2026, pues los agentes del jugador están revisando los documentos al respecto.

“Muriel firmará por dos años en Junior” Fuad Char

Toda la información la entregó Fuad Char en diálogo con El Heraldo. La ilusión ya está instaurada en los hinchas que ven a Luis Fernando Muriel como un refuerzo de peso, con pasado en Selección Colombia, de cara a la Libertadores 2026.

“Ya todo está casi listo. Llega como jugador libre de común acuerdo con el equipo de Estados Unidos. Ya la decisión está tomada. Solo faltan las firmas, los agentes de Muriel son italianos, ellos están revisando los documentos“, dijo Fuad Char al medio referenciado.

Y añadió: “Se los enviamos a las 5 de la tarde de aquí (11 de la noche en Italia), ya los firmarán mañana (viernes) en la mañana, pero todo está acordado verbalmente”.

Fuad Char revela que este mismo viernes todo será anunciado, y la campaña de expectativa ya está instalada. Muriel, de 34 años, y a menos que algo extraordinario ocurra, será nuevo jugador del Junior de Barranquilla.

“Muriel acordó los valores de su contrato y firmará con nosotros por dos años. Hemos hecho un gran esfuerzo”, sentenció Fuad.

Luis Muriel, refuerzo estelar para la Liga BetPlay

Luis Fernando ya había jugado en el Fútbol Profesional Colombiano. Fue entre 2008 y 2009, cuando vistió los colores del Deportivo Cali, salió figura y eso le abrió las puertas en Europa: se movió entre Italia y España, además de tener varios llamados a Selección Colombia.

Luis Muriel, cuando deslumbró al mundo con la Selección Colombia sub-20 en 2011. Foto: Raúl Palacios - Colprensa.

Ahora, regresa al FPC y está llamado a figurar con Junior, no solo por el esfuerzo económico que hizo el tiburón por tenerlo, sino por las competencias que se vienen encima.

La última experiencia europea de Muriel fue en Atalanta de Italia, para luego llegar a Orlando City en febrero de 2024. El equipo estadounidense, por aquel entonces, también lo anunció con bombos y platillos.

Apenas firme, Muriel pasará a estar bajo las órdenes del entrenador Alfredo Arias. Llegará al vigente campeón de Colombia y tendrá como primer reto la Superliga 2026, donde enfrentará en juego de ida y vuelta a Independiente Santa Fe.