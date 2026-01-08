Deportes

Es inminente la llegada de Luis Muriel a Junior: Fuad Char reveló la duración del contrato

Ya hay fecha para la presentación de Luis Fernando Muriel en Junior de Barranquilla: si todo sale bien, jugará la Copa Libertadores 2026.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Redacción Deportes
9 de enero de 2026, 1:51 a. m.
Fuad Char revela primeros detalles de la llegada de Luis Fernando Muriel a Junior.
Fuad Char revela primeros detalles de la llegada de Luis Fernando Muriel a Junior. Foto: Izq: Getty Images / Der: AFP

Luz verde para la llegada de Luis Fernando Muriel a Junior de Barranquilla. La información se conoció este jueves, 8 de enero de 2026, con una propia declaración de Fuad Char, accionista del cuadro tiburón.

Entonces, ¿Cuándo firmará Luis Fernando Muriel con Junior de Barranquilla? Según Fuad Char, este viernes 9 de enero de 2026, pues los agentes del jugador están revisando los documentos al respecto.

“Muriel firmará por dos años en Junior” Fuad Char

Toda la información la entregó Fuad Char en diálogo con El Heraldo. La ilusión ya está instaurada en los hinchas que ven a Luis Fernando Muriel como un refuerzo de peso, con pasado en Selección Colombia, de cara a la Libertadores 2026.

“Ya todo está casi listo. Llega como jugador libre de común acuerdo con el equipo de Estados Unidos. Ya la decisión está tomada. Solo faltan las firmas, los agentes de Muriel son italianos, ellos están revisando los documentos“, dijo Fuad Char al medio referenciado.

Deportes

Atlético Nacional anuncia dos refuerzos de lujo: portero para competirle a Ospina y joya desde liga extranjera

Deportes

Épico gol de Gonçalo Ramos salvó al PSG ante Olympique de Marsella: Supercopa de Francia 2026 tiene campeón

Deportes

Resultado de Arsenal ante Liverpool remece la tabla en Premier League y Manchester City lo sufre

Deportes

Primera reacción del plantel de Millonarios al volver a ver a Falcao: gesto de Mackalister desató risas

Deportes

Independiente Medellín fichó a campeón de Liga: era deseado por Millonarios y salió por lo alto de Junior

Deportes

Real Madrid dio estocada al Atlético y jugará por el título de la Supercopa de España ante Barcelona

Deportes

Infernal golazo del Real Madrid: Valverde la clavó al ángulo y piden desde ya el Premio Puskás

Deportes

Compañero de Luis Muriel y juzgado por violación es confirmado como nuevo fichaje en Marruecos

Deportes

Fuad Char dio veredicto al negocio entre Luis Fernando Muriel y Junior: pronunciamiento oficial

Deportes

Luis Fernando Muriel se acerca a Junior: mega oferta supera las demás y el trato sería inminente

Y añadió: “Se los enviamos a las 5 de la tarde de aquí (11 de la noche en Italia), ya los firmarán mañana (viernes) en la mañana, pero todo está acordado verbalmente”.

Fuad Char revela que este mismo viernes todo será anunciado, y la campaña de expectativa ya está instalada. Muriel, de 34 años, y a menos que algo extraordinario ocurra, será nuevo jugador del Junior de Barranquilla.

“Muriel acordó los valores de su contrato y firmará con nosotros por dos años. Hemos hecho un gran esfuerzo”, sentenció Fuad.

Luis Muriel, refuerzo estelar para la Liga BetPlay

Luis Fernando ya había jugado en el Fútbol Profesional Colombiano. Fue entre 2008 y 2009, cuando vistió los colores del Deportivo Cali, salió figura y eso le abrió las puertas en Europa: se movió entre Italia y España, además de tener varios llamados a Selección Colombia.

Luis Muriel, cuando deslumbró al mundo con la Selección Colombia sub-20 en 2011.
Luis Muriel, cuando deslumbró al mundo con la Selección Colombia sub-20 en 2011. Foto: Raúl Palacios - Colprensa.

Ahora, regresa al FPC y está llamado a figurar con Junior, no solo por el esfuerzo económico que hizo el tiburón por tenerlo, sino por las competencias que se vienen encima.

La última experiencia europea de Muriel fue en Atalanta de Italia, para luego llegar a Orlando City en febrero de 2024. El equipo estadounidense, por aquel entonces, también lo anunció con bombos y platillos.

Apenas firme, Muriel pasará a estar bajo las órdenes del entrenador Alfredo Arias. Llegará al vigente campeón de Colombia y tendrá como primer reto la Superliga 2026, donde enfrentará en juego de ida y vuelta a Independiente Santa Fe.

Más de Deportes

Fuad Char revela primeros detalles de la llegada de Luis Fernando Muriel a Junior.

Es inminente la llegada de Luis Muriel a Junior: Fuad Char reveló la duración del contrato

David Ospina, el portero de Atlético Nacional al que le llegó joven competencia en el arco.

Atlético Nacional anuncia dos refuerzos de lujo: portero para competirle a Ospina y joya desde liga extranjera

PSG celebrando el título de campeón de la Supercopa de Francia sobre Olympique de Marsella.

Épico gol de Gonçalo Ramos salvó al PSG ante Olympique de Marsella: Supercopa de Francia 2026 tiene campeón

Así quedó la tabla de posiciones, en Premier League, tras el Arsenal vs. Liverpool.

Resultado de Arsenal ante Liverpool remece la tabla en Premier League y Manchester City lo sufre

Reencuentro de Falcao con el plantel de Millonarios 2026.

Primera reacción del plantel de Millonarios al volver a ver a Falcao: gesto de Mackalister desató risas

Independiente Medellín se refuerza para 2026 con experimentado que era de Junior

Independiente Medellín fichó a campeón de Liga: era deseado por Millonarios y salió por lo alto de Junior

Real Madrid ganó por un resultado corto al Atlético de Madrid en la Supercopa de España 2026

Real Madrid dio estocada al Atlético y jugará por el título de la Supercopa de España ante Barcelona

Federico Valverde marcó un golazo en el partido de Real Madrid contra Atlético en la Supercopa.

Infernal golazo del Real Madrid: Valverde la clavó al ángulo y piden desde ya el Premio Puskás

Enrique Camacho junto a Falcao García. Millonarios confirma otra salida para 2026

Millonarios dejó ir joya: confirmó salida al exterior de delantero tras la llegada de Falcao

Francia vs. Colombia, amistoso de la Tricolor programado para 29 de marzo

Mundial 2026: días, horas y estadios de los amistosos de la selección Colombia vs. Francia y Croacia

Noticias Destacadas