A lo largo de varios días se ha hablado de la chance de que Luis Fernando Muriel sea nuevo jugador de Junior de Barranquilla para 2026.

Muchas especulaciones se generaron, presiones de parte del lado del jugador, pero nada en concreto hasta las últimas horas de este miércoles, 7 de enero.

Una de las razones que hacía complejo que este trato se lograse eran las pretenciones económicas del delantero con pasos por Europa y la Selección Colombia.

Luis Fernando Muriel da pasos lentos hacia su vinculación con Junior de Barranquilla Foto: Getty Images

En el balompié local llegar a lo que devengaba en Estados Unidos con Orlando City era imposible. Durante algún momento se dijo que sus ganancias ascendían mensualmente a los 900 millones de pesos, lo que era inviable para Junior y cualquier otro club.

Además, los rojiblancos no se movían para progresar en un posible acuerdo porque no veían la forma para cautivar la atención; no obstante, ante señales que daba el jugador de querer estar en la capital del Atlántico, los Char se lanzaron a pescar a Muriel.

Oferta y apertura de puertas a Muriel

Sobre la mesa Junior entre el martes y miércoles le puso los valores que podía pagarle a Muriel. Al ver las cifras, el entorno de Lucho reflexionó y se mostró cautivado por los valores.

Ante unas supuestas dudas de la dirección técnica de los tiburones en cabeza del profesor Alfredo Arias, sobre el rendimiento que pudiera vérsele a Muriel, la prensa barranquillera ha dicho que al atacante le dieron la chance de entrar junto al grupo.

De mostrar un buen nivel en campo, la decisión de sumar al goleador estaría más que lista. A falta, nada más, de que el delantero haga su parte de rescindir contrato con el onceno de La Florida de los Estados Unidos.

Luis Fernando Muriel jugó en el último tiempo en Orlando City de Estados Unidos. Foto: NurPhoto via Getty Images

Junior ganó la puja clubes a Italia

A sus 34 años, el ariete que pasase por Italia seguía llamando la atención allí para ser contratado. Aunque en dicha nación lo conocieran bien, no parecen haber puesto el dinero suficiente para convencerlo, cuestión que sí hizo Junior.

Con las dificultades económicas que pueda tener el FPC, el equipo de curramba parece haberse aliado con marcas privadas de gran importancia para llegar a ofrecer a Muriel muy cerca de lo que exigía.

Luis Fernando Muriel es declarado hincha del Junior de Barranquilla. Foto: JuniorClubSA

Según lo informado por el periodista Felipe Sierra, tanto el jugador como el club barranquillero avanzan para lograr completar el acuerdo en las próximas horas o días.

“Luis Fernando Muriel (34) tramita su rescisión con Orlando City buscando un acuerdo económico”, indicó de un pase que es clave para que se dé.

“Esto ante la ÚNICA oferta que le hará Junior con ayuda de empresas privadas: 37.5% de lo que gana hoy y que supera 2 propuestas que tiene de Italia”, informó el periodista.

Sin ser confirmado, versiones cuentan que el vigente campeón le puso a Luis Muriel más de 1 millón de dólares anuales para que este aceptase. En Italia era menos y por eso el jugador estaría tan cerca de ser tiburón.