Última hora de la llegada de Luis Fernando Muriel a Junior: revelan movida para que se dé el fichaje

En las próximas horas se podría saber si hay luz verde para el trato, que sería un completo bombazo en el FPC. Hay motivación para que se sume al plantel que irá por la Copa Libertadores.

Sergio Alejandro Calderón Calderón

6 de enero de 2026, 4:33 p. m.
Luis Fernando Muriel da pasos lentos hacia su vinculación con Junior de Barranquilla. Foto: Getty Images

Se han producido algunas novedades que están relacionadas con el posible fichaje de Luis Fernando Muriel por Junior de Barranquilla para lo que serán los retos de 2026.

Después de semanas donde todo estuvo estancado, desde tierras atlanticenses se ha actualizado este 6 de enero algunos de los movimientos. Según lo ha comentado el medio Habla Deportes: “Junior está haciendo la vaca para apuntar a Luis Fernando Muriel. Noticia en desarrollo”.

Luis Fernando Muriel pretende seguir su carrera en Colombia. Junior es uno de sus posibles destinos. Foto: Getty Images

Eso lo que quiere decir es que la dirigencia de los actuales campeones del FPC estarían buscando los recursos para ofrecerle al futbolista e intentar llegarle a sus altas pretenciones económicas.

Durante días pasados se dijo que Muriel devengaba mensualmente unos 900 millones de pesos. Aunque Junior tenga gran capacidad de dinero, estos valores se hacen casi que imposibles y por ello, lo que buscarían es llegar a un punto medio.

A la par de dicha información, otro periodista, Felipe Sierra, también actualizó el caso. Este hizo la salvedad del tema salarial, pero no negó que los contactos en las próximas horas estén abiertos a darse para intentar lograr un trato entre las partes.

“Aunque el tema es difícil por las cuestiones económicas, en las próximas horas Luis Fernando Muriel (34) se reunirá con la dirigencia de Junior para analizar su llegada al ‘tiburón’”, avisaron.

El paso de Muriel a Junior no se le puede dar por muerto. Aún se guarda una ligera esperanza, misma que se podrá seguir alimentando si el encuentro de este martes tiene buenas sensaciones para ambos lados.

Cambió el panorama

De nada, a algo. Si bien es apenas el inicio de las conversaciones entre Muriel y Junior, que el club ya haya levantado el teléfono para contactar al atacante con pasado en Europa y Selección Colombia es algo sumamente significativo.

Luis Muriel y Teófilo Gutiérrez podrían juntarse en un Junior de lujo para 2026 Foto: Captura live (teogutierrez_)

Durante días pasados todo permanecía quieto. No se veía cómo se llegaría a un acuerdo, si los Char no tocaban la puerta de Muriel. El mismo jugador confesó en un live junto a Teófilo Gutiérrez que estaba en “Puntica de pies, estoy esperando nada más”.

Y también le metió presión a la directiva rival. Según Muriel, este ya había puesto de su parte para ser de Junior en 2026: “Ya yo me hice cargo, la gente sabe. La pelotica está del otro lado, estoy es esperando”.

Muriel le da pistas

Comprar una camioneta de alta gama y otro auto en Barranquilla fue uno de los últimos movimientos de Muriel en Colombia. Esta inversión hecha por el jugador, pudo haber impulsado a los Char a pensar que el delantero estaba dispuesto en escucharlos para un trato.

Y es que la adquisición de Lucho no fue algo al azar. Del concesionario que salió, Muriel se fue en un coque avaluado entre los $540.000.000 y $630.000.000 millones de pesos colombianos.

Su capacidad es de siete pasajeros, que le permitirían cómodamente transportarse con su esposa y sus cuatro hijas.

Otros detalles de la máquina son que tiene un motor IFORCE MAX 3.4 L Twin Turbo V6 Gasolina, así como la transmisión automática de 10 velocidades.

Este sería un paso más de Luis Muriel para cumplir el sueño de ser de Junior. En los últimos días, se la ha pasado en Barranquilla y compartió con dos jugadores del plantel barranquillero entrenamientos de preparación para el año 2026.

