Luis Fernando Muriel hizo doble megacompra millonaria en Barranquilla: pista clave para arribo a Junior

En un automóvil de alta gama se le vio al delantero que le coquetea con fuerza al cuadro del Atlántico. El valor estimado supera los 550 millones de pesos.

Sergio Alejandro Calderón Calderón

5 de enero de 2026, 6:10 p. m.
Luis Fernando Muriel se hizo con un automóvil de más de 500 millones de pesos en Barranquilla.
Luis Fernando Muriel se hizo con un automóvil de más de 500 millones de pesos en Barranquilla. Foto: Captura video IG autoluxuryprime

Muchos fichajes en el fútbol profesional colombiano se están gestando, pero uno que acapara de manera fuerte la atención es el que podría darse entre Luis Fernando Muriel y Junior de Barranquilla.

Desde hace semanas se habla de esa posibilidad, pero todo indica que las posturas entre las partes permanecen alejadas. El jugador tendría el deseo, pero la pretensión salarial impediría que el club pueda asumir esa cifra.

Luis Fernando Muriel pretende seguir su carrera en Colombia. Junior y Nacional sus posibles destinos
Luis Fernando Muriel pretende seguir su carrera en Colombia. Junior y Nacional sus posibles destinos Foto: Getty Images

En días pasados se reveló que el costo mensual que le valdría al equipo tener a Muriel sería de unos 900 millones de pesos, según lo informado por el periodista Fabio Poveda.

Estas diferencias económicas entre las partes, lo único que habrían hecho es que todo se estancase. Adicionalmente, las festividades navideñas pusieron en pausa el negocio, que en las últimas horas ha tomado un nuevo aire, por lo que hizo Muriel en Barranquilla.

Si bien el jugador aún no firma nada, ni tampoco parece haber acuerdo, sí estaría haciendo la compra de bienes para sentirse a gusto en la capital del Atlántico. Pasar de Orlando a Barranquilla y tener un estilo de vida de su agrado le iba a implicar alguna inversión.

Una de las más importantes para todo futbolista son los autos, en los cuales se transportan en la ciudad y también van hacia los entrenamientos diarios.

El concesionario con el que adquirió el par de vehículos en la capital atlanticense fue el que delató las megacompras del jugador. En un video dieron a conocer marca, referencia, así como modelo del automotor que adquirió Muriel, así como la identidad de los vendedores.

“La primera de los dos juguetes de nuestro gran amigo y cliente Luis Fernando Muriel ⚽️“, escribieron en el texto adjunto al video donde estaba el delantero exjugador de Selección Colombia.

Junto a eso, la tienda que dio a conocer la novedad también dio pistas sobre lo que sería el fichaje de Muriel por el cuadro tiburón: “Uno de los preferidos de la casa y de todo el mundo futbolero que pronto estará en el Junior 🔴⚪️“.

”Una Sequoia más y empezando el año como terminó, SIENDO LÍDERES 🫡🙏🏻. TE GUSTARÍA VER A@luisfmuriel9 EN EL @juniorclubsa???”, aunque después pusieran en duda ese traspaso del jugador al club de Barranquilla.

A pesar de que hasta este 5 de enero de 2026 no se pueda emitir una información por completo veraz, sí llama poderosamente la atención y podría ser una gran pista que Muriel esté adquiriendo carros en Barranquilla para él y su familia.

Muriel en una Toyota Sequoia

Esa camioneta en la que se fue Muriel de la tienda que se la vendió está avaluada entre los $540.000.000 y $630.000.000 millones de pesos colombianos.

Su capacidad es de siete pasajeros, que le permitirían cómodamente transportarse con su esposa y las cuatro hijas que tienen.

Otros detalles de la máquina son que tiene un motor IFORCE MAX 3.4L Twin Turbo V6 Gasolina, así como la transmisión automática de 10 velocidades.

Este sería un paso más de Luis Muriel hacia cumplir el sueño de ser de Junior. En los últimos días, se la ha pasado en Barranquilla y compartió con dos jugadores del plantel barranquillero entrenamientos de preparación para el año 2026.

