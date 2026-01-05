Deportes

Teo Gutiérrez rompe el silencio sobre su futuro en Junior: esto dijo tras quedar sin contrato

El delantero barranquillero fue captado en la sede del club y, entre risas, respondió a la pregunta del millón.

Sebastián Clavijo García

5 de enero de 2026, 4:07 p. m.
Teófilo Gutiérrez, delantero del Junior de Barranquilla.
Teófilo Gutiérrez finalizó su contrato con el Junior de Barranquilla y todavía está pendiente de firmar la renovación para 2026. Aunque no fue titular bajo las órdenes de Alfredo Arias, terminó siendo determinante para la undécima estrella por su liderazgo en el camerino.

Teo asumió la presión mediática en la final de la Liga BetPlay y cuando le tocó entrar generó, entre otras cosas, la expulsión de Sebastián Guzmán.

El polémico fichaje confirmado de Junior que le tiró a los hinchas: ahora se retracta

Aunque todos los flashes se fueron con la espectacular presentación de José Enamorado, su leyenda sigue creciendo como uno de los ídolos históricos del juniorismo.

Hace unos meses, Teo avisó que este sería su último semestre como jugador de Junior. Sin embargo, el título de liga y la clasificación a Copa Libertadores podrían cambiar las cosas.

Después de la final le preguntaron si iba a continuar para el este año y su respuesta dejó más dudas que certezas en la hinchada del conjunto tiburón; luego se fue a vacaciones y no volvió a hablar sobre el contrato que se le venció el pasado 31 de diciembre.

Teo se presentó a exámenes médicos

La pretemporada de Junior comenzó este lunes, 5 de enero, con los exámenes médicos. Para sorpresa de los periodistas, Teófilo Gutiérrez se presentó y encendió los rumores sobre la renovación de su vínculo por unos meses más.

Cuando le preguntaron sobre el estado de su contrato laboral, intentó regatear a la prensa. “Vengo es a cobrar un cheque”, respondió entre risas.

Confirman la inminente salida de José Enamorado: millonaria oferta sentencia su nuevo equipo

“Ahora a arreglar con los jefes”, completó el futbolista de 40 años.

Una vez entró a la sede administrativa del Junior de Barranquilla, saludó con efusividad a los empleados recordando el título conseguido hace apenas unas semanas. “Buenos días, campeones. Cabeza en alto porque somos los campeones, ¿sí o no?”, aseguró.

Renovaciones pendientes en Junior

Lo cierto es que en la interna de Junior sí se está discutiendo la continuidad de Teo Gutiérrez y hay opiniones divididas al respecto.

Una parte de los directivos cree que es buena idea mantenerlo por lo que representa para la hinchada y sus compañeros, pero otros se decantan por usar su cupo para otro fichaje de peso.

A Teófilo no le queda mucho tiempo como jugador profesional, pues hace rato viene amagando con la posibilidad de colgar los guayos y dedicarse a su familia.

Pero la hinchada lo pide a gritos y que haya hecho presencia en el día de los exámenes médicos no es gratuito. El acuerdo para continuar en el equipo estaría en las fases finales, aprovechando que todo el ambiente está tranquilo gracias a la estrella que bordaron en diciembre.

Las otras situaciones a resolver son el futuro de Yimmi Chará, Carlos Bacca y Javier Báez. El que ya está casi confirmado que no seguirá es Didier Moreno, que escucha ofertas desde Medellín y Bogotá.

