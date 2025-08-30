Teófilo Gutiérrez desata la tristeza en el Junior: no aguantó más y anunció su despedida

No todo fue alegría para el Junior de Barranquilla. Aunque golearon sin piedad a Llaneros (4-0), se llevaron una sorpresa por el anuncio de Teófilo Gutiérrez.

El delantero de La Chinita afirmó que tiene los días contados y su tercer ciclo como tiburón terminará en el mes de diciembre.

“Yo creo que mi ciclo acá en Junior termina en diciembre. Ya estoy pensando en otros equipos que ya me están llamando también, así que lo más importante es que estoy vigente y disfrutando”, declaró Teo.

A sus 40 años de edad, el barranquillero ha amagado varias veces con el retiro del fútbol profesional, sin embargo, le han llegado ofertas imposibles de rechazar.

El año pasado estuvo en el Real Cartagena y llegó a pensar que su carrera llegaría al final, pero desde la dirigencia de Junior lo contactaron para que volviera como regalo para la afición.

¿El último baile?

Junior es líder del campeonato y sueña con un nuevo título para despedir a Teo Gutiérrez, que ha asumido el rol de líder en el vestuario tras la grave lesión de Carlos Bacca.

“Disfrutar estos meses que me quedan y pensando en mi futuro y poder ir a otro club, se están hablando las cosas, poder disfrutar”, agregó Teo.

Junior goleó a Llaneros en el Estadio Metropolitano, consolidándose en la primera posición del campeonato. Guillermo Paiva, Jhomier Guerrero, Oscar Cabezas (autogol) y ‘Tití’ Gutiérrez marcaron los goles para el conjunto local.

Teófilo ingresó en el segundo tiempo y puso a jugar a sus compañeros hasta completar la goleada, una auténtica fiesta para los hinchas del cuadro rojiblanco.

“Lo más importante es el cuidado personal, hacer disfrutar a los compañeros, a la gente que viene, los que están en casa. Clasificar lo antes posible a los 8 y así tener el tema de la reclasificación y la copa que jugamos en la semana”, analizó.

Junior venía de caer contra Millonarios en El Campín, un resultado que encendió alarmas para el proyecto de Alfredo Arias.

“Un traspié lo tiene cualquier equipo del mundo, nos costó ese partido en Bogotá, retomamos en la copa y hoy hicimos 4 goles, no hemos perdido el camino”, completó Teófilo.

Con 20 puntos en total, Junior de Barranquilla necesita otra decena para confirmar el cupo a los cuadrangulares. Salvo una sorpresa mayúscula, el conjunto barranquillero debería estar en la fiesta de las finales en noviembre-diciembre.

En caso de lograr el undécimo título de su historia, la dirigencia tendrá que decidir si le ofrece seis meses más de contrato a Teófilo o lo deja irse a otro club.