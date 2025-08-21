Suscribirse

Deportes

Denuncian a Teófilo Gutiérrez por amenazas de muerte: delicado relato ante la Fiscalía

El delantero de Junior todavía no se pronuncia ante las graves acusaciones en su contra.

Redacción Deportes
21 de agosto de 2025, 6:54 p. m.
Teófilo Gutiérrez, delantero del Junior de Barranquilla
Teófilo Gutiérrez, delantero del Junior de Barranquilla. | Foto: Colprensa

Teófilo Gutiérrez vuelve a estar en el ‘ojo del huracán’ por una delicada denuncia en su contra ante la Fiscalía General de la Nación.

De acuerdo al relato que se hizo público en las últimas horas, a Teo lo acusan de amenazar de muerte a un prestamista que le cobró un dinero adeudado desde febrero del año pasado.

“El acuerdo fue que mientras el señor Teófilo Antonio Gutiérrez Roncancio tenía mi dinero, debía darme unos intereses, los cuales me los entregó solo hasta el mes de abril de 2025″, indicó el denunciante.

Según esta versión, Teo y el prestamista llegaron a un acuerdo para el pago total de la deuda, de manera presencial, el pasado 12 de agosto de 2025.

Teófilo Gutiérrez en su presentación oficial como nuevo refuerzo del Junior de Barranquilla para 2025
Teófilo Gutiérrez volvió al Junior este año | Foto: Colprensa

Fue ahí cuando, según el denunciante, comenzaron las amenazas por parte del reconocido futbolista del Junior de Barranquilla.

“Cuando llego al lugar de la reunión, me dice que no va a darme los meses que no me dio intereses, los cuales son aproximadamente cuatro meses, y que ‘hiciera lo que me diera la gana’ al igual que me dijo ‘que cualquier día me encontraban con la boca llena de moscas’. Mi reacción fue de mucho miedo, pero, aun así, me le fui encima para decirle que no le tenía miedo y él reaccionó alejándose con un escolta que lo acompañaba”, relató.

Contexto: Un subintendente y dos auxiliares de Policía heridos tras desórdenes en el interior del estadio Metropolitano

Por último, el prestamista afirmó: "Quiero dejar constancia de que temo por mi vida y que, si me llega a suceder algo, el responsable es el señor Teófilo Antonio Gutiérrez Roncancio; ya que, me amenazó directamente, y que, por ser figura pública, me da pavor las represalias”.

La denuncia presentada el pasado martes 19 de agosto incluyó como anexo notas de voz de WhatsApp, capturas de chats y la letra de cambio que presuntamente habría firmado Teófilo.

El delantero de 40 años no se ha pronunciado al respecto, en las próximas semanas recibiría una citación por parte de la Fiscalía.

¿Teo podrá seguir jugando?

Aun con la gravedad de la denuncia, Teófilo Gutiérrez podrá seguir ejerciendo su profesión como futbolista y entrará en la convocatoria para el partido contra Millonarios, si así lo considera el técnico Alfredo Arias.

Teo no viene siendo titular con el conjunto tiburón, pero su aporte dentro del camerino ha sido fundamental para conservar el liderato de la tabla de posiciones.

De hecho, el pasado lunes ingresó en el partido ante Atlético Bucaramanga y le cambió la cara al Junior. Su ingreso fue clave para lograr el empate y la posterior remontada en los últimos minutos del compromiso.

Contexto: Millonarios tomó radical decisión con David González, tras nuevo papelón en El Campín: es oficial

Ante la ausencia de Carlos Bacca por lesión, Teófilo tomó el mando como principal referente del equipo.

Su contrato con Junior fue renovado hasta diciembre de este año. Luego de eso, decidirá si renueva por seis meses más o toma el camino del retiro después de cumplir su sueño de volver a vestirse con la camiseta rojiblanca.

Teo ya ha amagado varias veces con dar un paso al costado, pero la ilusión de jugar con Junior lo hizo mantenerse en el profesionalismo.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Horror en Cali: comunidad reporta posible atentado terrorista frente a base de la Fuerza Aérea

2. “Esto es un abuso”: Gustavo Petro estalló por decisión que frenó su orden de pautar porcentaje en medios alternativos

3. Miller Rubio, el periodista que se alió con el narcotraficante Pedro Orejas para publicar noticias falsas

4. Cliente acusa a Walmart de negligencia en balanceo de llantas: mecánico externo expone error y genera alerta viral

5. La Big Mac será más accesible: McDonald’s bajará los precios de sus combos y anunció otras medidas con sus productos. Esta es la razón

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Teófilo GutiérrezJunior de BarranquillaFiscalía Barranquilla

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.