Denuncian a Teófilo Gutiérrez por amenazas de muerte: delicado relato ante la Fiscalía

Teófilo Gutiérrez vuelve a estar en el ‘ojo del huracán’ por una delicada denuncia en su contra ante la Fiscalía General de la Nación.

De acuerdo al relato que se hizo público en las últimas horas, a Teo lo acusan de amenazar de muerte a un prestamista que le cobró un dinero adeudado desde febrero del año pasado.

“El acuerdo fue que mientras el señor Teófilo Antonio Gutiérrez Roncancio tenía mi dinero, debía darme unos intereses, los cuales me los entregó solo hasta el mes de abril de 2025″, indicó el denunciante.

Según esta versión, Teo y el prestamista llegaron a un acuerdo para el pago total de la deuda, de manera presencial, el pasado 12 de agosto de 2025.

Teófilo Gutiérrez volvió al Junior este año | Foto: Colprensa

Fue ahí cuando, según el denunciante, comenzaron las amenazas por parte del reconocido futbolista del Junior de Barranquilla.

“Cuando llego al lugar de la reunión, me dice que no va a darme los meses que no me dio intereses, los cuales son aproximadamente cuatro meses, y que ‘hiciera lo que me diera la gana’ al igual que me dijo ‘que cualquier día me encontraban con la boca llena de moscas’. Mi reacción fue de mucho miedo, pero, aun así, me le fui encima para decirle que no le tenía miedo y él reaccionó alejándose con un escolta que lo acompañaba”, relató.

Por último, el prestamista afirmó: "Quiero dejar constancia de que temo por mi vida y que, si me llega a suceder algo, el responsable es el señor Teófilo Antonio Gutiérrez Roncancio; ya que, me amenazó directamente, y que, por ser figura pública, me da pavor las represalias”.

La denuncia presentada el pasado martes 19 de agosto incluyó como anexo notas de voz de WhatsApp, capturas de chats y la letra de cambio que presuntamente habría firmado Teófilo.

El delantero de 40 años no se ha pronunciado al respecto, en las próximas semanas recibiría una citación por parte de la Fiscalía.

Se conoce la denuncia formal en la Fiscalía General de la Nación, contra el futbolista Teófilo Antonio Gutiérrez Roncancio por presuntas amenazas de muerte a un comerciante. Vía Las Noticias Col. https://t.co/5NPBftuorj pic.twitter.com/ai1soLxqX4 — Breinner Arteta Cañizares (@ArtetaBreinner) August 20, 2025

¿Teo podrá seguir jugando?

Aun con la gravedad de la denuncia, Teófilo Gutiérrez podrá seguir ejerciendo su profesión como futbolista y entrará en la convocatoria para el partido contra Millonarios, si así lo considera el técnico Alfredo Arias.

Teo no viene siendo titular con el conjunto tiburón, pero su aporte dentro del camerino ha sido fundamental para conservar el liderato de la tabla de posiciones.

De hecho, el pasado lunes ingresó en el partido ante Atlético Bucaramanga y le cambió la cara al Junior. Su ingreso fue clave para lograr el empate y la posterior remontada en los últimos minutos del compromiso.

Ante la ausencia de Carlos Bacca por lesión, Teófilo tomó el mando como principal referente del equipo.

Su contrato con Junior fue renovado hasta diciembre de este año. Luego de eso, decidirá si renueva por seis meses más o toma el camino del retiro después de cumplir su sueño de volver a vestirse con la camiseta rojiblanca.