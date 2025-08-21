Millonarios tomó radical decisión con David González, tras nuevo papelón en El Campín: es oficial

David González no va más como director técnico de Millonarios. El estratega antioqueño fue destituido tras la derrota en condición de local ante Unión Magdalena (2-1), resultado que agrandó la crisis deportiva del conjunto embajador en la Liga Betplay 2025-II.

El estratega antioqueño fue el encargado de informar sobre su salida en una rueda de prensa que se tardó más de lo esperado.

“Es una situación demasiado compleja. Lo que se vivió hoy en el estadio es difícil. No es el tipo de espectáculo que la gente quiere venir a ver. Después del partido, tomar decisiones en caliente, me enseñaron desde niño a tratar de no tomarlas”, indicó.

González no pensaba renunciar pese a la derrota; sin embargo, la dirigencia ya había tomado medidas sobre su continuidad. “He sido comunicado por parte del club que no continúo, es insostenible y es entendible el punto de vista de nuestros directivos”, agregó.

David González, extécnico de Millonarios. | Foto: Colprensa

Millonarios suma un punto de 18 posibles y marcha en la última posición del campeonato con siete fechas disputadas (tiene un partido pendiente).

“Nos dejamos contagiar de la opinión pública, sobre todo. Uno mismo colabora para que la bola de nieve siga creciendo. Se generó un entorno de desconfianza del que no fuimos capaces de salir. No puedo salir a buscar culpables”, explicó González.

El último partido de David González

Lo cierto es que ante Unión Magdalena todo había empezado con pie derecho. Beckham Castro abrió el marcador a los siete minutos con un remate cruzado que puso en ventaja a Millonarios.

Pero las cosas se empezaron a torcer muy pronto. Jannenson Sarmiento decretó el empate a los 19 minutos, dejando en evidencia los problemas defensivos del cuadro local.

En el segundo tiempo, el ciclón dio otro golpe a través de Sarmiento y desató la molestia entre la hinchada albiazul.

Aunque el juez de línea levantó la banderola marcando fuera de lugar, desde el VAR corrigieron la decisión y convalidaron el 1-2 a favor de Unión Magdalena.

Justo ahí arrancó la lluvia de zapatos y los intentos de invasión que provocaron la suspensión del compromiso. Media hora después se reanudaron las acciones, pero Millonarios no pudo lograr el empate y sufrió otro papelón ante su gente.

Hinchas de Millonarios protagonizaron una protesta curiosa lanzando zapatos al terreno de juego | Foto: Colprensa - Cristian Bayona

“Yo nunca vi a un equipo entregado en la cancha sin deseos de correr o ganar. ”Lamentablemente, por más que se intentó, es como querer moverte demasiado cuando te estás ahogando y lo que haces es hundirte más”, analizó David González.

Antes de irse, el DT le dejó un mensaje a la hinchada: “Que ojalá el hecho de que el técnico salga, los traiga con otra energía el sábado. Que lleguen con una energía menos hostil, que el reseteo no sea solo para el grupo sino para todo el mundo Millonarios”.

“Que vengan y digan que van a apoyar, a lo mejor pueden ayudar a que los chicos puedan estar más tranquilos y que puedan exponer todo lo que tienen y ganar partidos”, completó.