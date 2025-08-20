Millonarios sigue en crisis: tabla de posiciones de Liga BetPlay tras el duelo vs. Unión Magdalena

Millonarios enfrentó a Unión Magdalena por juego aplazado de la primera fecha de la Liga BetPlay. Los embajadores llegaban al compromiso con un solo punto de quince posibles, tras una serie de derrotas en las últimas semanas.

El elenco azul se ubica en la posición número 20 tras 6 encuentros jugados con solo un punto de 18 posibles. Por la otra orilla, Unión Magdalena marcha en la decimosegunda plaza con 8 unidades. Junior de Barranquilla lidera la actual liga con 17 puntos, seguido de Deportes Tolima con 13 unidades.

El compromiso entre azules y samarios

En los primeros minutos del juego, Beckham David Castro puso en ventaja a los azules, sin embargo, pocos minutos después, tras una serie de malas decisiones en salida, Janneson Sarmiento anotaba el empate parcial del compromiso.

Protesta hinchas de Millonarios | Foto: Colprensa

En los minutos finales del primer tiempo, una dura entrada dejó al elenco de Santa Marta con 10 jugadores, causando la alegría de los hinchas embajadores. Pero, a pocos segundos de iniciada la etapa complementaria, Sarmiento lograría la remontada visitante, dejando mudo al coloso de la 57.

Tras el resultado adverso, el público local inició una serie de protestas en las populares sur y norte, lo cual causó que el juego fuera detenido por más de 15 minutos, mientras las autoridades de la ciudad lograron controlar la situación que buscaba expresar su malestar contra el andar del equipo y los directivos del conjunto bogotano.

A pesar de que el juego continuo bajo fuertes medidas de seguridad, los ánimos no se calmaron y sobre el minuto 80 un espectador ingresó al terreno de juego, causando que el ritmo impuesto por el equipo de David González no fuera suficiente para buscar la remontada momentánea.

Millonarios vs Unión Magdalena

Millonarios buscó con una serie de modificaciones invertir el marcador del compromiso, sin embargo, la defensa visitante lograba mantener el marcador por medio de un bloque bajo y replegado.

En los últimos minutos, los embajadores pusieron toda la carne en el asador y mandaban balones al área con el objetivo de llevar el balón a los delanteros que ingresaron en la segunda parte.

Tras más de 20 años, Unión logró consolidar un resultado positivo en la capital del país. Además, Sarmiento logró otro logro al marcar un doblete en un juego contra los capitalinos tras 49 años.

Al final de los 90 minutos, el marcador finalizó con victoria por dos goles a uno para los visitantes, los cuales salieron de manera inmediata del gramado de la 57 para evitar mayores provocaciones hacia el público local.