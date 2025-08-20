Suscribirse

Técnico campeón del FPC desmiente su llegada al América de Cali: “Nadie se ha comunicado”

Se trata de un argentino que supo ser campeón en Colombia, pero admitió que nadie de América lo ha llamado.

Miguel Alejandro Cruz Ruiz

Miguel Alejandro Cruz Ruiz

Periodista en Semana

20 de agosto de 2025, 10:43 p. m.
Nómina de América de Cali para el segundo semestre de 2025.
Nómina de América de Cali para el segundo semestre de 2025. | Foto: Colprensa - Juanse Hernández

Al América de Cali se le acabó el sueño continental en la Copa Sudamericana 2025. El pasado martes, 19 de agosto, la mecha perdió por 2-0 contra Fluminense en el Maracaná de Río (4-1 en el global) y se despidió en octavos de final de la competencia.

La prensa y los aficionados se empiezan a peguntar por el futuro de América de Cali. Tomando en cuenta que por Liga BetPlay aún no levantan cabeza, uno de los principales señalados para dejar el cargo es su técnico, Diego Raimondi.

El entrenador argentino de 47 años asumió el mando de América para el segundo semestre de 2025, en reemplazo de Jorge Polilla Da Silva. Como los resultados no se le han dado, la prensa vallecaucana coloca el nombre de un técnico campeón con la mecha, en el pasado, para tomar las riendas.

Marcela Gómez, presidenta de América de Cali, en la presentación del nuevo técnico: Diego Raimondi.
Diego Raimondi, entrenador de América, junto a la presidenta de la institución: Marcela Gómez. | Foto: Prensa América de Cali.

¿Juan Cruz Real, reemplazo de Diego Raimondi en América de Cali?

“Juan Cruz Real tiene todo adelantado para regresar al América de Cali. Están contados los días de Raimondi”, fue la información entregada por el periodista Jaime Dinas, en su cuenta de X.

Cabe recordar que Juan Cruz Real entró a los libros dorados de América de Cali en diciembre de 2020. Bajo su mando, por aquel entonces, el elenco escarlata le ganó la final de la Liga BetPlay a Santa Fe y se coronó como bicampeón de Colombia, obteniendo la estrella 15.

Sin embargo, Eduardo Luis López, reconocido narrador deportivo, afirmó que habló directamente con Juan Cruz Real y que el estratega le dijo que nadie de América se ha comunicado con él.

“Acabo de hablar con Juan Cruz Real y me dice que nadie de América de Cali se ha comunicado estos días con él para volver al equipo. El profe está en USA estos días. Rechazó una propuesta de Ecuador hace unos días“.

Contexto: Titular de América se juega una final ante Fluminense: club extranjero lo quiere y envió un emisor

América de Cali, en crisis

Siga Raimondi o llegue otro en su reemplazo, lo cierto es que América de Cali tiene bastante trabajo por delante. En el primer semestre de 2025 acabó líder del todos contra todos, y ahora el contraste es extremo.

Luego de cinco partidos jugados en la Liga BetPlay, América se estanca antepenúltimo en la tabla de posiciones con cuatro puntos. Esto, producto de tres derrotas, un empate y una victoria.

El delantero #09 del Fluminense, Everaldo (2.º por la derecha), y el defensa #02 del América de Cali, Daniel Bocanegra, disputan el balón durante el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana entre el Fluminense de Brasil y el América de Cali de Colombia, en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro, Brasil, el 19 de agosto de 2025. (Foto de Pablo PORCIUNCULA / AFP)
América de Cali se despidió de la Sudamericana. | Foto: AFP

Aunque tiene dos partidos pendientes, no es buena la situación de la mecha en la tabla. El ecuador del campeonato asoma y el equipo tiene como principal objetivo clasificar a cuadrangulares, tomando en cuenta que ya no tiene vida en ningún certamen internacional.

América de Calijuan cruz realfpcLiga Betplay

