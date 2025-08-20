Técnico campeón del FPC desmiente su llegada al América de Cali: “Nadie se ha comunicado”

Al América de Cali se le acabó el sueño continental en la Copa Sudamericana 2025. El pasado martes, 19 de agosto, la mecha perdió por 2-0 contra Fluminense en el Maracaná de Río (4-1 en el global) y se despidió en octavos de final de la competencia.

La prensa y los aficionados se empiezan a peguntar por el futuro de América de Cali. Tomando en cuenta que por Liga BetPlay aún no levantan cabeza, uno de los principales señalados para dejar el cargo es su técnico, Diego Raimondi.

El entrenador argentino de 47 años asumió el mando de América para el segundo semestre de 2025, en reemplazo de Jorge Polilla Da Silva. Como los resultados no se le han dado, la prensa vallecaucana coloca el nombre de un técnico campeón con la mecha, en el pasado, para tomar las riendas.

Diego Raimondi, entrenador de América, junto a la presidenta de la institución: Marcela Gómez. | Foto: Prensa América de Cali.

¿Juan Cruz Real, reemplazo de Diego Raimondi en América de Cali?

“Juan Cruz Real tiene todo adelantado para regresar al América de Cali. Están contados los días de Raimondi”, fue la información entregada por el periodista Jaime Dinas, en su cuenta de X.

Cabe recordar que Juan Cruz Real entró a los libros dorados de América de Cali en diciembre de 2020. Bajo su mando, por aquel entonces, el elenco escarlata le ganó la final de la Liga BetPlay a Santa Fe y se coronó como bicampeón de Colombia, obteniendo la estrella 15.

Sin embargo, Eduardo Luis López, reconocido narrador deportivo, afirmó que habló directamente con Juan Cruz Real y que el estratega le dijo que nadie de América se ha comunicado con él.

“Acabo de hablar con Juan Cruz Real y me dice que nadie de América de Cali se ha comunicado estos días con él para volver al equipo. El profe está en USA estos días. Rechazó una propuesta de Ecuador hace unos días“.

América de Cali, en crisis

Siga Raimondi o llegue otro en su reemplazo, lo cierto es que América de Cali tiene bastante trabajo por delante. En el primer semestre de 2025 acabó líder del todos contra todos, y ahora el contraste es extremo.

Luego de cinco partidos jugados en la Liga BetPlay, América se estanca antepenúltimo en la tabla de posiciones con cuatro puntos. Esto, producto de tres derrotas, un empate y una victoria.

América de Cali se despidió de la Sudamericana. | Foto: AFP