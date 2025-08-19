Suscribirse

Tabla de posiciones en Liga BetPlay luego del Santa Fe vs. Envigado: se movieron los ocho

Junior sigue líder, el campeón se afianza y la parte baja tiene a varios históricos sufriendo.

Miguel Alejandro Cruz Ruiz

Miguel Alejandro Cruz Ruiz

Periodista en Semana

20 de agosto de 2025, 3:57 a. m.
Santa Fe vs. Envigado por la fecha 7 de la Liga BetPlay.
Santa Fe vs. Envigado por la fecha 7 de la Liga BetPlay. | Foto: Colprensa - Lina Gasca

Independiente Santa Fe, el vigente campeón de la Liga BetPlay, hizo su tarea en casa este martes 19 de agosto. Por la fecha 7 de la competencia le ganó a Envigado 1-0, con gol de Ángelo Rodríguez, y se quedó con los tres puntos.

Así las cosas, se movieron los ocho clasificados parciales. Antes de jugar su partido, Santa Fe asomaba noveno con nueve puntos. Ahora, con el triunfo, se estanca en la quinta casilla con 12 unidades en siete partidos disputados.

El juego entre Santa Fe y Envigado marcó el final de la séptima fecha, misma que dejó varios resultados sorpresivos y sigue viendo al mismo líder desde hace varias jornadas atrás.

Santa Fe celebró ante Envigado en El Campín.
Santa Fe celebró ante Envigado en El Campín. | Foto: Colprensa - Lina Gasca

Datos generales del Santa Fe vs. Envigado

  • Marcador final: Santa Fe 1 - 0 Envigado
  • Fecha: 19 de agosto de 2025 (séptima fecha de la Liga BetPlay)
  • Estadio: El Campín de Bogotá
  • Árbitro central: Bismarks Santiago
  • Alineaciones:

Santa Fe: Andrés Mosquera Marmolejo; Elvis Perlaza, Emanuel Olivera, Víctor Moreno, Cristian Mafla; Yilmar Velásquez, Daniel Torres, Marcelo Meli; Harold Santiago Mosquera, Omar Fernández Frasica, Ángelo Rodríguez. DT: Jorge Bava.

Envigado: Juan Pablo Montoya; Geindry Steven Cuervo, Jhon James Gamboa, Didier Steven Palacios, Bleiner Agrón; Julián Palacios, Edison López, Frey David Berrio, William Hurtado, Luis Díaz; Santiago Londoño González. DT: Andrés Orozco.

Tabla de posiciones tras el Santa Fe vs. Envigado

Junior de Barranquilla sigue siendo líder sólido de la Liga BetPlay 2025-ll luego de 7 fechas. Los tiburones suman 17 puntos como resultado de cinco triunfos y dos empates, es decir, no conocen la derrota.

El cuadro dirigido por Alfredo Arias se acomoda en la cima y ya le saca cuatro puntos de ventaja a Tolima y Medellín, sus dos perseguidores más cercanos. Así Junior pierda su próximo partido, no lo bajarán de la cima.

Junior de Barranquilla, el líder de la Liga BetPlay 2025-ll.
Junior de Barranquilla, el líder de la Liga BetPlay 2025-ll. | Foto: Colprensa - Jairo Cassiani

Atlético Nacional, Independiente Santa Fe, Llaneros, Fortaleza y Pereira cierran el grupo de los ocho clasificados parciales. Para gran sorpresa de los aficionados y la prensa, América de Cali (18), Once Caldas (19) y Millonarios (20), tres históricos y que vienen de clasificar a los últimos cuadrangulares, son los coleros del torneo.

Resultados de la fecha 7

  • Deportivo Cali 3 - 1 Unión Magdalena
  • Deportivo Pereira 2 - 1 América de Calio
  • Alianza FC 0 - 0 Once Caldas
  • Equidad 2 - 1 Llaneros
  • Águilas Doradas 2 - 0 Boyacá Chicó
  • Atlético Nacional 2 - 2 Fortaleza
  • Deportes Tolima 3 - 1 Millonarios
  • Junior 2 - 1 Atlético Bucaramanga
  • Pasto 1 - 2 Medellín
  • Santa Fe 1 - 0 Envigado

