Día, hora y TV para los sorteos de Libertadores y Sudamericana: seis colombianos definen sus rivales

Una muy alta participación de equipos colombianos tendrán las Copas Libertadores y Sudamericana, respectivamente, en el año 2026.

Después de lo que fue la disputa de las fases previas, ningún equipo nacional se quedó en el camino ante los extranjeros. Quienes sí salieron eliminados fueron Atlético Nacional y Atlético Bucaramanga, por un enfrentamiento entre clubes del mismo país.

Con todos los cupos definidos para ambas competencias, ahora lo único que falta para la iniciación de las mismas es el sorteo donde los seis representantes de Colombia sabrán a quiénes se van a enfrentar en fase de grupos.

Día, hora y TV de los sorteos

Según lo dispuesto con Conmebol, la fecha que está prevista para realizarse la gala es el próximo jueves, 19 de marzo, en Paraguay. Adicionalmente, la hora prevista para que se dé el sorteo es las 6:00 p.m. y tendrá transmisión por los canales oficiales de los torneos, así como por señales de TV como ESPN y DirecTV.

Cuatro equipos colombianos estarán representando al país en Copa Libertadores. Dos se ganaron su clasificación luego de ser los campeones de Liga durante el año anterior y los otros dos llegaron tras superar las fases previas.

Quienes se instalaron de manera anticipada fueron Independiente Santa Fe y Junior, mientras que Deportes Tolima y Deportivo Independiente Medellín accedieron al ganarle a O’Higgins y Juventud, respectivamente.

Así están los bombos para el sorteo de Libertadores:

Bombo 1

Flamengo.

Palmeiras.

Boca Juniors.

Peñarol.

Nacional.

Liga de Quito.

Fluminense.

Independiente del Valle.

Bombo 2

Libertad.

Estudiantes de La Plata.

Cerro Porteño.

Lanús.

Corinthians.

Bolívar.

Cruzeiro.

Universitario.

Bombo 3

Junior de Barranquilla.

Universidad Católica de Chile.

Rosario Central.

Independiente Santa Fe.

Always Ready.

Coquimbo.

Deportivo La Guaira.

Cusco.

Bombo 4

Universidad Central.

Platense.

Independiente Rivadavia.

Mirassol.

Barcelona.

Sporting Cristal.

Deportes Tolima.

Independiente Medellín

Programación de la Copa Libertadores 2026:

Fecha 1: 7-9 de abril.

7-9 de abril. Fecha 2: 14-16 de abril.

14-16 de abril. Fecha 3: 28-30 de abril.

28-30 de abril. Fecha 4: 5-7 de mayo.

5-7 de mayo. Fecha 5: 19-21 de mayo.

19-21 de mayo. Fecha 6: 26-28 de mayo.

26-28 de mayo. Octavos de final: 11-20 de agosto.

11-20 de agosto. Cuartos de final: 8-17 de septiembre.

8-17 de septiembre. Semifinales: 14-22 de octubre.

14-22 de octubre. Final: 28 de noviembre.

Bombos para el sorteo de la Copa Sudamericana

En cuanto al segundo torneo de mayor importancia de Sudamérica, hay que decir que también se estarán sorteando sus grupos en el mismo evento que se llevará a cabo en Luque, Paraguay.

Allí Millonarios y América de Cali sabrán contra quién les va a tocar medirse en la primera fase, luego de haber dejado en el camino (a partido único) a Atlético Nacional y Bucaramanga.

Bombo 1

River Plate.

Atlético Mineiro.

Sao Pablo.

Racing.

Gremio.

Olimpia.

Santos.

América de Cali.

Bombo 2

San Lorenzo.

Bragantino.

Palestino.

Millonarios.

Caracas.

Vasco da Gama.

Cienciano.

Tigre.

Bombo 3

Audax Italiano.

Blooming.

Puerto Cabello.

Boston River.

Montevideo City Torque.

Deportivo Cuenca.

Independiente Petrolero.

Macará.

Bombo 4

Alianza Atlético.

Barracas Central.

Deportivo Riestra.

Recoleta.

Botafogo.

Carabobo.

O’Higgins.

Juventud de Las Piedras.

Programación de la Copa Sudamericana 2026: