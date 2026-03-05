El bombo de América de Cali para la Copa Sudamericana y los rivales que evitará en la fase de grupos

América de Cali hizo la tarea en otra noche mágica. El equipo rojo no se complicó ante el Atlético Bucaramanga y vuelve a un escenario donde ya es un viejo conocido y lo respetan en el sur del continente. Aquel etiquetado como el ‘campeón sin corona’ vuelve para intentar, por fin, lograr la máxima gesta y sumar un título internacional.

Al frente tuvo a Atlético Bucaramanga, que lo intentó, pero no pudo dar el golpe. El visitante comenzó con el marcador a su favor gracias al golazo de Fabián Sambueza apenas comenzando el partido. Gran tiro libre para colocar en apuros al local, que tuvo más de 33 mil hinchas en el Pascual Guerrero.

La felicidad le duró poco y América de Cali mostró sus credenciales rápidamente para darle la vuelta al marcador. Un penalti a favor del local fue suficiente para que Yeison Guzmán empatara antes de finalizar el primer tiempo y dar un aire de tranquilidad. Jugada clave que encaminó la remontada en la segunda parte.

Así se vivió el duelo de los playoffs de la Copa Sudamericana 2026 entre América de Cali y Atlético Bucaramanga. Foto: Aymer Andrés Álvarez / El País

Y es que el 1-1 parcial antes de ir al entretiempo le cayó muy bien al América, que pudo recomponer, replantear, presionar y seguir buscando la victoria en el Pascual Guerrero. El técnico David González no podía darse el lujo de perder o su cargo se vería seriamente comprometido.

Bombo para el América de Cali y los rivales que evitará

Es más, González se vio solvente ante la estrategia de un experimentado y campeón como Leonel Álvarez. América de Cali le quitó la pelota al Bucaramanga, comenzó a hacerle daño y sentenciarlo en defensa. La presión dio sus frutos para la anotación de Tilman Palacios al minuto 55.

Así se vivió el duelo de los playoffs de la Copa Sudamericana 2026 entre América de Cali y Atlético Bucaramanga. Foto: Aymer Andrés Álvarez / El País

Con el 2-1 final, América se instala en la fase de grupos de la Copa Sudamericana. El paso a seguir es el sorteo de la competición, que será el próximo 19 de marzo en Paraguay, a partir de las 5:00 pm hora colombiana. El equipo rojo está en el bombo 1.

Esto le permite al América de Cali evitar a los gigantes del continente. Es más, el equipo rojo hace parte del club de los grandes, pues el bombo 1 reúne a los 8 mejores e históricos. El gigante vallecaucano será cabeza de serie en el sorteo.

Bombo 1: River Plate (Argentina), Atlético Mineiro (Brasil), São Paulo (Brasil), Racing (Argentina), Grêmio (Brasil), Olimpia (Paraguay), Santos (Brasil), América de Cali (Colombia).

Bombos para la Copa Sudamericana 2026 (rivales de América)

Bombo 2: San Lorenzo (Argentina), Red Bull Bragantino (Brasil), Palestino (Chile), Millonarios (Colombia), Caracas (Venezuela), Vasco Da Gama (Brasil), Cienciano (Perú), Tigre (Argentina).

Bombo 3: Audax Italiano (Chile), Blooming (Bolivia), Academia Puerto Cabello (Venezuela), Boston River (Uruguay), Montevideo City Torque (Uruguay), Deportivo Cuenca (Ecuador), Independiente Petrolero (Bolivia), Macará u Orense (Ecuador).

Bombo 4: Alianza Atlético (Perú), Barracas Central (Argentina), Deportivo Riestra (Argentina), Recoleta (Paraguay), Juventud (Uruguay) o Independiente Medellín (Colombia), O’Higgins (Chile) o Deportes Tolima (Colombia), Carabobo (Venezuela) o Sporting Cristal (Perú), Barcelona (Ecuador) o Botafogo (Brasil).