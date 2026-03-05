Deportes

🔴 América de Cali vs. Bucaramanga: siga en vivo el juego crucial por Copa Sudamericana

Desde las 7:30 p.m. se enfrentan en el Pascual Guerrero de Cali por un cupo a la fase de grupos.

Redacción Deportes
5 de marzo de 2026, 3:23 p. m.
América de Cali vs. Bucaramanga por fase previa de Copa Sudamericana 2026.
América de Cali vs. Bucaramanga por fase previa de Copa Sudamericana 2026. Foto: @AmericadeCali / @ABucaramanga

Este jueves se llevará a cabo la segunda llave entre colombianos en la Copa Sudamericana 2026.

Después de lo que fue la confrontación entre Atlético Nacional y Millonarios, ahora los que se miden por un cupo a la fase de grupos con América de Cali ante Atlético Bucaramanga.

3:27 p. m. El local en el Pascual

América de Cali reporta que ya se encuentra en el estadio Pascual Guerrero, donde en la noche buscará la clasificación a la fase de grupos de la Sudamericana.

3:15 p. m. Activación del visitante

En horas previas al juego, el Atlético Bucaramanga hizo la activación física en el hotel de concentración.

Hora y dónde ver América de Cali vs. Atlético Bucaramanga

  • Copa Sudamericana 2026 - Fase previa
  • Estadio: Pascual Guerrero
  • Fecha y hora: Jueves 5 de marzo, 7:30 p. m.
  • CanalDirecTV Sports DGO

En desarrollo…

