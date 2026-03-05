🔴 América de Cali vs. Bucaramanga: siga en vivo el juego crucial por Copa Sudamericana

Este jueves se llevará a cabo la segunda llave entre colombianos en la Copa Sudamericana 2026.
Después de lo que fue la confrontación entre Atlético Nacional y Millonarios, ahora los que se miden por un cupo a la fase de grupos con América de Cali ante Atlético Bucaramanga.
Estos colores 🤌❤️ pic.twitter.com/iomfeERm2a— América de Cali (@AmericadeCali) March 5, 2026
3:27 p. m. El local en el Pascual
América de Cali reporta que ya se encuentra en el estadio Pascual Guerrero, donde en la noche buscará la clasificación a la fase de grupos de la Sudamericana.
🔛Trabajos de activación física🔥#CONMEBOLSudamericana pic.twitter.com/N4Ip6VzSny— Atlético Bucaramanga (@ABucaramanga) March 5, 2026
3:15 p. m. Activación del visitante
En horas previas al juego, el Atlético Bucaramanga hizo la activación física en el hotel de concentración.
Hora y dónde ver América de Cali vs. Atlético Bucaramanga
- Copa Sudamericana 2026 - Fase previa
- Estadio: Pascual Guerrero
- Fecha y hora: Jueves 5 de marzo, 7:30 p. m.
- Canal: DirecTV Sports y DGO
En desarrollo…