🔴 América de Cali vs. Bucaramanga: siga en vivo el juego crucial por Copa Sudamericana

Este jueves se llevará a cabo la segunda llave entre colombianos en la Copa Sudamericana 2026.

Después de lo que fue la confrontación entre Atlético Nacional y Millonarios, ahora los que se miden por un cupo a la fase de grupos con América de Cali ante Atlético Bucaramanga.

3:27 p. m. El local en el Pascual

América de Cali reporta que ya se encuentra en el estadio Pascual Guerrero, donde en la noche buscará la clasificación a la fase de grupos de la Sudamericana.

3:15 p. m. Activación del visitante

En horas previas al juego, el Atlético Bucaramanga hizo la activación física en el hotel de concentración.

Hora y dónde ver América de Cali vs. Atlético Bucaramanga

Copa Sudamericana 2026 - Fase previa

Estadio : Pascual Guerrero

: Pascual Guerrero Fecha y hora : Jueves 5 de marzo, 7:30 p. m.

: Jueves 5 de marzo, 7:30 p. m. Canal: DirecTV Sports y DGO

En desarrollo…