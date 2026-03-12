Medellín agranda la lista de clubes colombianos en la Copa Libertadores: los rivales a enfrentar en grupos

Independiente Medellín sacó adelante la serie ante el Juventud de Uruguay tras una difícil victoria 2-1 en el estadio Atanasio Girardot. Una durísima clasificación del DIM, con un agresivo club uruguayo que estuvo con mucha presión en la cancha y con algo de ‘marrulla’ tratando de sacar al local del compromiso.

¿Se puede dar cruce entre equipos colombianos en fase de grupos de la Copa Libertadores? Junior y Santa Fe, atentos

El juego de ida había quedado empatado 1-1 en Uruguay y el Medellín tenía todo a su favor para consumar la clasificación con su público, con el afán de que el acceso a la fase de grupos era fundamental para el técnico Alejandro Restrepo, pues se jugaba su continuidad en el ‘Poderoso’.

Fueron unos minutos finales de mucha concentración para el Medellín, teniendo en cuenta la agresividad del rival y el juego a muerte que propuso para intentar empatar el marcador. El árbitro dio seis minutos de adición que fueron eternos para el DIM en el Atanasio. Al final, fue un global 3-2 y así avanza a los grupos de la Copa Libertadores.

Independiente Medellín en la Copa Libertadores. Foto: Colprensa

Hayen Palacios abrió el marcador al minuto 14 y activó la furia uruguaya, que empató Federico Barrandeguy antes de acabar el primer tiempo. Tras un partido intenso y cuando se veían penaltis para definirlo todo, apareció el polaco Francisco Fydriszewski y así obtener la ventaja nuevamente en el partido, lo que funcionó para clasificar a los grupos.

Rivales a enfrentar en la Copa Libertadores

Tras la clasificación, Medellín se ubica en el bombo 4 y está a la espera del sorteo el próximo jueves 19 de marzo en Paraguay. Los únicos rivales que evitará son los que están en esa misma bolsa.

DIM ya comienza a mirar los clubes de los bombos 1, 2 y 3 para conformar la zona de competencia, teniendo en cuenta que puede quedar configurado con Santa Fe y Junior de Barranquilla, ya que por llegar desde el bombo 4, no hay restricción de país. Evitará al Deportes Tolima porque también está en la misma bolsa (4).

Bombo 1

Flamengo (BRA)

Palmeiras (BRA)

Boca Juniors (ARG)

Peñarol (URU)

Nacional (URU)

Liga de Quito (ECU)

Fluminense (BRA)

Independiente del Valle (ECU)

Bombo 2

Estudiantes de La Plata (ARG)

Lanús (ARG)

San Lorenzo (ARG)

Tigre (ARG)

Libertad (PAR)

Universitario (PER)

Always Ready (BOL)

Coquimbo Unido (CHI)

Bombo 3

Rosario Central (ARG)

Junior de Barranquilla (COL)

Independiente Santa Fe (COL)

Universidad Católica (CHI)

Cerro Porteño (PAR)

Alianza Lima (PER)

The Strongest (BOL)

Liverpool (URU)

Bombo 4 y no enfrentará el DIM