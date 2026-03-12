¿Se puede dar cruce entre equipos colombianos en fase de grupos de la Copa Libertadores? Junior y Santa Fe, atentos

Tras la clasificación del Tolima a fase de grupos de la Copa Libertadores, se van acabando los cupos para el sorteo del torneo de clubes más importante del continente.

Las ‘lucas’ que se llevó el Tolima por clasificar a fase de grupos de Copa Libertadores; esto le pagarán por cada partido ganado

Imagen del partido entre Deportes Tolima y O'Higgins por la tercera fase previa de la Copa Libertadores. Foto: Jorge A Cuéllar / Colprensa

Mientras Medellín y el uruguayo Juventud definen el último clasificado, ya se comienza a especular sobre cómo quedarán compuestos los 8 grupos del certamen.

Tolima quedó sembrado en el bombo 4, mientras que Santa Fe y Junior, clasificados directamente a esta fase por haber sido campeones en 2025, quedaron en el bombo 3.

De clasificar, el Independiente Medellín también quedaría en el bombo 4, por lo que se podría dar un cruce entre equipos colombianos.

De esta manera, Junior y Santa Fe podrían quedar en el mismo grupo del Tolima o del Independiente Medellín, si este llega a sellar su avance en la copa en el Atanasio Girardot.

Bombos de la Copa Libertadores

Los bombos de la Copa Libertadores se eligen principalmente por el ranking Conmebol de clubes, ubicando a los mejores 7 equipos (más el campeón vigente) como cabezas de serie en el Bombo 1.

Los demás equipos se distribuyen del 2 al 4 según su puntaje, mientras que los 4 equipos de la fase previa van al Bombo 4.

¿Cómo se ejecuta un contragolpe? Tolima y el agónico gol de Tatay que lo clasificó a los grupos en Libertadores

Deportes Tolima, sufriendo más de lo normal, avanzó en Copa Libertadores. Foto: Jorge A Cuéllar/Colprensa

BOMBO 1

(Ranking Conmebol)

Flamengo (campeón)

Palmeiras (1)

Boca (4)

Peñarol (5)

Nacional (8)

Liga de Quito (10)

Fluminense (11)

Independiente del Valle (16)

BOMBO 2

Libertad (17)

Estudiantes (18)

Cerro Porteño (20)

Lanús (21)

Corinthians (22)

Bolívar (23)

Cruzeiro (29)

Universitario (32)

BOMBO 3

Junior (34)

U. Católica de Chile (35)

Rosario Central (48)

Independiente Santa Fe (53)

Always Ready (64)

Coquimbo (82)

D. La Guaira (114)

Cusco (142)

BOMBO 4

Universidad Central (179)

Platense (223)

Independiente Rivadavia (sin ranking)

Mirassol (sin escalafón)

Barcelona (de fase 3)

Sporting Cristal (de fase 3)

D. Tolima (de fase 3)

Ganador de DIM-Juventud de Las Piedras

Tolima clasificó sobre la hora; Medellín define contra Juventud

En Ibagué, Deportes Tolima batalló hasta conseguir un 2-0 sobre el chileno O’Higgins, resultado que le permitió avanzar a la fase de grupos con un global de 2-1, tras un partido intenso y muy disputado.

Junior Hernández abrió la cuenta a los 38 minutos con un potente zurdazo de volea, y Juan Pablo Torres selló la victoria a los 87, tras culminar un contragolpe letal iniciado por Jader Valencia. Así, el Vinotinto y Oro aseguró el 2-0 y su pase a la ronda de grupos.

“Durante los días que estuvimos entrenando, sabíamos que el juego era por fuera, porque ellos cerraban mucho por dentro. Gracias a eso llegaron las ocasiones de gol”, dijo Hernández a ESPN.

Grabaron puño a Lucas González, DT del Tolima: indignante agresión sufrida en Libertadores

El delantero #07 de Juventud, Agustín Alaniz (izq.), y el mediocampista #16 de Independiente Medellín, Halam Loboa, disputan el balón durante el partido de ida de la tercera fase de la Copa Libertadores entre Juventud de Uruguay e Independiente Medellín. Foto: AFP

El sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 se celebrará el próximo jueves. Mientras tanto, los equipos eliminados en la tercera fase serán reubicados en los ocho grupos de la Copa Sudamericana.

Entretanto, este jueves Juventud se prepara para escribir otra página histórica en la Libertadores, cuando visite al Independiente Medellín, tras el empate 1-1 en Montevideo en la ida.

El modesto club uruguayo, debutante absoluto en la competición, ha superado dos rondas previas sin poder jugar en su estadio, el Parque Artigas, que no cumple con los estándares de la Conmebol.

Cada serie la definió en campo ajeno, un desafío extra que no ha detenido su marcha: contra Universidad Católica de Ecuador jugó en el Centenario, frente a Guaraní en el Parque Viera y ante el DIM en el Gran Parque Central, hogar de Nacional.

Pese a la itinerancia, Juventud mostró carácter y capacidad de adaptación, imponiéndose en momentos decisivos como visitante.