Las ‘lucas’ que se llevó el Tolima por clasificar a fase de grupos de Copa Libertadores; esto le pagarán por cada partido ganado

El Tolima logró, en Ibagué, clasificar a la fase de grupos de la Copa Libertadores luego de derrotar 2-0 al chileno O’Higgins, dándole la vuelta a un adverso 0-1 con el que se selló el duelo de ida.

¿Cómo se ejecuta un contragolpe? Tolima y el agónico gol de Tatay que lo clasificó a los grupos en Libertadores

Los jugadores del Deportes Tolima celebran uno de los goles contra O'Higgins en la Copa Libertadores. Foto: Jorge A Cuéllar / Colprensa

Más allá de lo que puede resultar esta hazaña en el plano anímico, hay que hablar de las motivaciones económicas del club, el cual recibirá una suma importante de dinero como premio por haber accedido a esta instancia.

¿Cuánto recibirá el Deportes Tolima por clasificar a fase de grupos de Copa Libertadores?

El Deportes Tolima recibirá una importante inyección económica tras haber accedido a la fase de Grupos de la Copa Libertadores.

Al conjunto ‘pijao’ le entregarán 3 millones de dólares, un poco más de 11.000 millones de pesos, monto que le servirá para acomodar al equipo de cara a los partidos que se vienen en el torneo de clubes más importante del continente.

A esto, hay que sumarle que el plan de incentivos de la Conmebol para este torneo contempla el pago de 330.000 dólares por partido ganado en la fase de grupos, lo cual le podría representar al Tolima un ingreso adicional de 2′970.000 dólares si logra una campaña perfecta.

Bañó al arquero: mágico gol de Jorge Carrascal en Flamengo; suma puntos para el Mundial 2026

Deportes Tolima perdió su partido de ida por la Fase Previa 3 de la Copa Libertadores en Chile, pero remontó y clasificó en casa. - X (@cdtolima) Foto: X (@cdtolima)

Adicional a esto, por pasar de ronda y ubicarse en los octavos de final, la Conmebol entrega a cada equipo 1′250.000 dólares, monto que se irá incrementando significativamente a medida que se avanza en el torneo.

De igual forma, por haber disputado las fases previas para llegar a los grupos, el Tolima también reunió poco más de un millón de dólares, por lo que el monto acumulado por el onceno tolimense, a la fecha, es de más de 4′000.000 de dólares, cifra que le cae muy bien de cara a lo que se viene.

Golazos que tienen facturando al Tolima en Libertadores

Junior Hernández abrió la cuenta a los 38 minutos con un potente zurdazo de volea, y Juan Pablo Torres selló la victoria a los 87, tras culminar un contragolpe letal iniciado por Jader Valencia. Así, el Vinotinto y Oro aseguró el 2-0 y su pase la ronda de grupos.

“Durante los días que estuvimos entrenando sabíamos que el juego era por fuera, porque ellos cerraban mucho por dentro. Gracias a eso llegaron las ocasiones de gol”, dijo Hernández a ESPN.

Federico Valverde y el mundo a sus pies: magnífico show de goles con el Real Madrid en la Champions que golpea al City

Independiente Medellín es el otro equipo colombiano que busca llegar a fase de grupos. Foto: AFP or Licensors

El sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 se celebrará el próximo jueves. Mientras tanto, los equipos eliminados en la tercera fase serán reubicados en los ocho grupos de la Copa Sudamericana.