En Brasil deliró el estadio Maracaná tras un nuevo gol de Jorge Carrascal, que sirvió para la victoria de Flamengo por 2-0 ante Cruzeiro.

La anotación se dio cuando el partido terminaba, pero eso no la hizo menos importante para el equipo local y el cartagenero, quien sumó con esto más puntos para estar en la lista de convocados rumbo al Mundial 2026.

Carrascal se lanzó al ataque con una diagonal y, tras recibir un pase filtrado, se encaminó de manera directa hacia el pórtico rival para anotar.

Para impedir su anotación, el portero contrario le salió a achicar, pero la capacidad de resolución de Carrascal fue mayor que la intervención del golero.

Con un tinte de magia, el colombiano se la picó al guardameta, lo bañó y salió hacia un costado a celebrar un lindo tanto con sus compañeros de Fla.

Esta anotación es muy importante para Carrascal en la carrera por el Mundial 2026. Tras la salida de Filipe Luis como su DT, el arribo de Jardim causaba dudas sobre su participación en el equipo a pocos meses de la cita orbital.

La próxima semana se anunciarán los jugadores seleccionados por Néstor Lorenzo para los partidos amistosos contra Croacia y Francia a finales de este mes. Después de lo que pasó en el último partido con el Mengao, se piensa que Carrascal estará en la lista para esos amistosos.

Durante la última citación de la Tricolor, la cual se llevó a cabo a finales de 2025, el volante regresó tras haber estado ausente en el llamado pasado.

Fla se trepa, Cruzeiro se hunde

El portugués Léo Jardim, nuevo técnico del Flamengo, se estrenó este miércoles en el Brasileirão con una victoria por 2-0 contra el Cruzeiro, su exequipo, en un duelo estelar de la quinta fecha del campeonato que hunde en la zona de descenso al conjunto de Belo Horizonte.

Un solitario gol de Pedro en el minuto 5, luego de aprovechar un error defensivo del Cruzeiro, y otro del colombiano Jorge Carrascal en el descuento de la segunda mitad, le dieron los tres puntos al Flamengo en el Maracaná.

Jorge Carrascal en el instante en el que le picó el balón al arquero rival y marca con Flamengo Foto: Getty Images

Es la segunda victoria consecutiva en liga del Flamengo, la primera con Léo Jardim, que le permite al conjunto rojinegro subir a la cuarta plaza a tres puntos del liderato.

Por su parte, el Cruzeiro encadena su peor inicio en 15 años al no conocer la victoria en sus cinco primeros partidos. La derrota aumenta la presión sobre el técnico Tite, a pesar de haber ganado el domingo el Campeonato Mineiro.

“Lamentablemente, el resultado no acompañó el juego del equipo; creo que jugamos muy bien, creamos oportunidades, nos faltaron detalles en el último tercio. Es una situación algo difícil, tenemos pocos puntos, pero tenemos que levantar la cabeza y buscar los tres puntos en el próximo partido”, declaró la estrella del Cruzeiro, Matheus Pereira.

