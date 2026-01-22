Golazo de Jorge Carrascal sin dejarla caer: sacó la magia y se inventó una espectacular volea

Jorge Carrascal volvió a hacer de las suyas en el fútbol brasileño. El volante cartagenero marcó el único gol del partido en la victoria de Flamengo sobre Vasco da Gama (1-0) por la fecha 3 del Campeonato Carioca.

Sobre los 24 minutos del segundo tiempo, a Carrascal le cayó una pelota desde el cielo y sin dejarla caer sacó una espectacular volea con la pierna derecha.

El balón se fue saltando sobre el césped y venció la resistencia del arquero Léo Jardim, que nada pudo hacer para evitar la caída de su puerta.

Carrascal recibió ofertas desde Europa en el mercado de invierno, sin embargo, Flamengo no lo quiere dejar salir a menos que colmen todas sus expectativas a nivel económico.

Por lo pronto, el colombiano sigue en el fútbol brasileño para 2026 y apunta a ser uno de los nombres fijos para la convocatoria de la Selección Colombia a los amistosos de marzo.

Aunque Carrascal no es titular en el esquema de Néstor Lorenzo, lo que está haciendo en Flamengo da para pensar en una oportunidad como el eje ofensivo de la Tricolor.

Carrascal fue titular con Flamengo y tuvo una calificación de 8.3, siendo elegido como el mejor jugador del partido disputado en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro.

En la alineación de Vasco da Gama también hubo presencia colombiana: Carlos Cuesta y Carlos Andrés Gómez fueron titulares, mientras que Johan Rojas vio el partido desde el banquillo.

Flamengo marcha en la tercera posición de su grupo con 4 puntos y parcialmente está clasificando a los playoffs del torneo estadual que se disputa por estos días antes del inicio formal del Brasileirão.

Carrascal apenas se sumó formalmente a la temporada, pues las dos fechas anteriores del Campeonato Carioca las jugaron con suplentes y jugadores de las divisiones menores.

Jorge Carrascal, volante de Flamengo y la Selección Colombia. Foto: Getty Images

Filipe Luis habló de la temporada

Flamengo viene de ser campeón de la Copa Libertadores y quiere arrasar con todo este año, al punto que busca el fichaje de Lucas Paquetá procedente de la Premier League.

"No me impresiona porque ya conozco a los jugadores, sé la ambición que tienen por jugar, rendir y divertirse en el campo. Cuando el equipo tiene tiempo para entrenar, desarrolla todas las ideas, capta todos los conceptos“, declaró el técnico Filipe Luis.

Ahora mismo tienen un poderío económico incomparable con el resto de equipos de su propia liga, lo que les ofrece el favoritismo para los principales títulos.

“Lo que más me gustó fue que los jugadores se cuidaron bien y saben que es prioritario cuidar su cuerpo y la calidad que poseen. Solo de cerca se puede apreciar el nivel de jugadores del que hablamos hoy en la plantilla del Flamengo. Es un nivel muy alto y fue un partido excepcional“, finalizó.