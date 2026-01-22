Deportes

Golazo de Jorge Carrascal sin dejarla caer: sacó la magia y se inventó una espectacular volea

El volante cartagenero deslumbró a la prensa brasileña, mientras sigue sonando con fuerza para irse a Europa.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Sebastián Clavijo García

Sebastián Clavijo García

22 de enero de 2026, 5:48 p. m.
Jorge Carrascal tiene alucinando a los hinchas de Flamengo en Brasil.
Jorge Carrascal tiene alucinando a los hinchas de Flamengo en Brasil. Foto: @Flamengo y Globo Esporte

Jorge Carrascal volvió a hacer de las suyas en el fútbol brasileño. El volante cartagenero marcó el único gol del partido en la victoria de Flamengo sobre Vasco da Gama (1-0) por la fecha 3 del Campeonato Carioca.

Sobre los 24 minutos del segundo tiempo, a Carrascal le cayó una pelota desde el cielo y sin dejarla caer sacó una espectacular volea con la pierna derecha.

El balón se fue saltando sobre el césped y venció la resistencia del arquero Léo Jardim, que nada pudo hacer para evitar la caída de su puerta.

Futbolista asegura ser el hermano perdido de Juan Guillermo Cuadrado: “Mi papá fue marido de su mamá”

Carrascal recibió ofertas desde Europa en el mercado de invierno, sin embargo, Flamengo no lo quiere dejar salir a menos que colmen todas sus expectativas a nivel económico.

Deportes

Giro radical para el debut de Falcao García: presidente de Millonarios hizo la revelación

Deportes

Esto tendría que pasar para que convoquen a Hugo Rodallega a la Selección Colombia: ya lo hizo Dayro Moreno

Deportes

Casemiro da golpe bajo a Manchester United: oficializan certera decisión en plena campaña

Deportes

El millonario acuerdo de Mets para fichar a Freddy Peralta: intercambio importante con Brewers, campeón vigente de la MLB

Deportes

El gesto de Hugo Rodallega por el que se ganó aplausos de todo el FPC tras ganar la Superliga

Deportes

Carlos Antonio Vélez no se calló tras la debacle de Junior contra Santa Fe: señaló culpables

Deportes

Futbolista asegura ser el hermano perdido de Juan Guillermo Cuadrado: “Mi papá fue marido de su mamá”

Deportes

Figura de la Selección Colombia confesó su deseo de comprar histórico club del FPC: “Es mi sueño”

Deportes

Poderoso italiano va por Jorge Carrascal: pondrá 20 millones de euros para ficharlo en Europa

Deportes

La oferta millonaria por Jorge Carrascal: dos clubes en Europa la subirían para sacárselo a Flamengo

Por lo pronto, el colombiano sigue en el fútbol brasileño para 2026 y apunta a ser uno de los nombres fijos para la convocatoria de la Selección Colombia a los amistosos de marzo.

Aunque Carrascal no es titular en el esquema de Néstor Lorenzo, lo que está haciendo en Flamengo da para pensar en una oportunidad como el eje ofensivo de la Tricolor.

Carrascal fue titular con Flamengo y tuvo una calificación de 8.3, siendo elegido como el mejor jugador del partido disputado en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro.

En la alineación de Vasco da Gama también hubo presencia colombiana: Carlos Cuesta y Carlos Andrés Gómez fueron titulares, mientras que Johan Rojas vio el partido desde el banquillo.

Flamengo marcha en la tercera posición de su grupo con 4 puntos y parcialmente está clasificando a los playoffs del torneo estadual que se disputa por estos días antes del inicio formal del Brasileirão.

Carrascal apenas se sumó formalmente a la temporada, pues las dos fechas anteriores del Campeonato Carioca las jugaron con suplentes y jugadores de las divisiones menores.

RIO DE JANEIRO, BRAZIL - NOVEMBER 9: Jorge Carrascal of Flamengo celebrates after scoring his team's second goal during the Campeonato Brasileiro Serie A match between Flamengo and Santos at Maracana Stadium on November 9, 2025 in Rio de Janeiro, Brazil. (Photo by Daniel Castelo Branco/Eurasia Sport Images/Getty Images)
Jorge Carrascal, volante de Flamengo y la Selección Colombia. Foto: Getty Images

Filipe Luis habló de la temporada

Flamengo viene de ser campeón de la Copa Libertadores y quiere arrasar con todo este año, al punto que busca el fichaje de Lucas Paquetá procedente de la Premier League.

"No me impresiona porque ya conozco a los jugadores, sé la ambición que tienen por jugar, rendir y divertirse en el campo. Cuando el equipo tiene tiempo para entrenar, desarrolla todas las ideas, capta todos los conceptos“, declaró el técnico Filipe Luis.

Firma de Santiago Arias con su nuevo club está caliente: se va por otro grande, en lugar de Nacional

Ahora mismo tienen un poderío económico incomparable con el resto de equipos de su propia liga, lo que les ofrece el favoritismo para los principales títulos.

“Lo que más me gustó fue que los jugadores se cuidaron bien y saben que es prioritario cuidar su cuerpo y la calidad que poseen. Solo de cerca se puede apreciar el nivel de jugadores del que hablamos hoy en la plantilla del Flamengo. Es un nivel muy alto y fue un partido excepcional“, finalizó.

Más de Deportes

Radamel Falcao García podría debutar la próxima semana con Millonarios.

Giro radical para el debut de Falcao García: presidente de Millonarios hizo la revelación

Hugo Rodallega entra en la discusión por ir a la Selección Colombia

Esto tendría que pasar para que convoquen a Hugo Rodallega a la Selección Colombia: ya lo hizo Dayro Moreno

Manchester United hizo oficial el anuncio de Casemiro

Casemiro da golpe bajo a Manchester United: oficializan certera decisión en plena campaña

Jorge Carrascal tiene alucinando a los hinchas de Flamengo en Brasil.

Golazo de Jorge Carrascal sin dejarla caer: sacó la magia y se inventó una espectacular volea

Freddy Peralta, nuevo jugador de los Mets de Nueva York.

El millonario acuerdo de Mets para fichar a Freddy Peralta: intercambio importante con Brewers, campeón vigente de la MLB

Tridente de capitanes de Independiente Santa Fe alzando la Superliga 2026

El gesto de Hugo Rodallega por el que se ganó aplausos de todo el FPC tras ganar la Superliga

Carlos Antonio Vélez analizó la final de la Superliga de Santa Fe vs. Junior.

Carlos Antonio Vélez no se calló tras la debacle de Junior contra Santa Fe: señaló culpables

MILAN, ITALY - OCTOBER 24: Juan Cuadrado of Pisa SC looks during the Serie A match between AC Milan and Pisa SC at Giuseppe Meazza Stadium on October 24, 2025 in Milan, Italy. (Photo by Pier Marco Tacca/Getty Images)

Futbolista asegura ser el hermano perdido de Juan Guillermo Cuadrado: “Mi papá fue marido de su mamá”

Hugo Rodallega, goleador de Santa Fe que no deja de soñar con el retorno a Selección Colombia

Hugo Rodallega filtró charla con Néstor Lorenzo: expuso lo hablado sobre llevarlo a Selección Colombia

Luis Fernando Muriel se centró en el nivel de Junior tras perder la Superliga con Santa Fe

La reacción de Luis Fernando Muriel por perder la Superliga: no dio valor a lo de Santa Fe

Noticias Destacadas