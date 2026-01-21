Deportes

Firma de Santiago Arias con su nuevo club está caliente: se va por otro grande, en lugar de Nacional

Aunque se hablara mucho de su arribo a Atlético Nacional, la decisión final fue otra. En el gigante de Sudamérica firmará un contrato por 2 años.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Sergio Alejandro Calderón Calderón

Sergio Alejandro Calderón Calderón

22 de enero de 2026, 12:17 a. m.
Santiago Arias no arribará a Atlético Nacional. Su carrera seguirá en un grande de Argentina
Santiago Arias no arribará a Atlético Nacional. Su carrera seguirá en un grande de Argentina Foto: Getty Images

Santiago Arias renació para el fútbol luego de una grave lesión sufrida con la Selección Colombia y hoy día está a punto de volver a jugar un Mundial. Después de la dificultad que tuvo, se pensaba que no sería el mismo, pero no fue así.

A escasos detalles está de ser nuevo: “refuerzo de Independiente. Llega libre. Contrato por 2 años”, según lo informado por Matías Martínez, de Radio La Red, en Argentina.

Quien sonara en el actual mercado de pases para Atlético Nacional, se habría decidido por otro grande del continente sudamericano para seguir su carrera luego de su paso por Brasil, donde defendió los colores de Bahía.

Por varias semanas, en Colombia se habló de la posibilidad de que el lateral derecho se sumara a la ya plagada nómina de figuras de los verdes. No obstante, con el paso de los días, el alto costo de su pase parecía complicar el trato.

Deportes

No solo pasa en Colombia: esta es la pieza clave de la NFL que se lanza al Senado en Estados Unidos

Deportes

Espectacular tiro libre de Hugo Rodallega para el grito de Santa Fe: Golazo desde el costado en la Superliga

Deportes

Gol de camerino de Santa Fe a Junior; Ewil Murrillo fue la pesadilla de Muriel y Rodallega el asistidor

Deportes

La observación que la prensa alemana le hace a Luis Díaz tras el Bayern vs. Unión SG en UCL: “Completo repertorio”

Deportes

Premian árbitro que cometió error: alarmas a pleno para la Superliga entre Santa Fe y Junior

Deportes

La espectacular atajada de Manuel Neuer que valió como un gol ante Unión SG en Champions

Deportes

Colombiano al Manchester City: Independiente Medellín oficializó llamativo trato logrado

Deportes

Aparte de James, este es el otro titular de la Selección Colombia que sigue sin equipo

Deportes

Atlético Nacional se pronunció sobre el fichaje de Santiago Arias: dieron tajante respuesta

Deportes

Atlético Nacional está a nada de lograr fichaje extranjero: no gastará y pasó por River Plate

Adicional a eso, la llegada de Milton Casco al verdolaga daba casi que por completo cerrada la chance a Arias. Ahora, que en el Sur del Continente se habla de un trato inminente, queda por sentenciado para el de 34 años que este seguirá lejos de la Liga BetPlay.

Con el paso de los minutos, en la noche de este miércoles se le ha dado veracidad a la información. En Colombia, Felipe Sierra también dio detalles: “Santiago Arias (34) está a mínimos detalles de ser nuevo jugador de Independiente y firmar contrato por 2 años”.

NEW YORK, NEW YORK - NOVEMBER 18: Santiago Arias of Colombia acknowledges the fans after winning the International Friendly match between Colombia and Australia at Citi Field on November 18, 2025 in New York City. (Photo by Jordan Bank/Getty Images)
Santiago Arias, jugador de la Selección Colombia. Foto: Getty Images

“Verbalmente hay un principio de acuerdo, confirman desde su círculo”, completa del trato que estaría a nada de oficializarse.

César Luis Merlo, otro comunicador experto en los temas de transacciones, también publicó: “Santiago Arias es nuevo refuerzo de Independiente”.

“El defensor colombiano llega como agente libre tras un paso por el Bahía y firmará por 2 años”, termina por decir.

Colombiano al Manchester City: Independiente Medellín oficializó llamativo trato logrado

Una trayectoria envidiable

Un país por el que le faltaba para pasar a Santi Arias era Argentina. En Brasil, Estados Unidos y Europa ya estuvo, donde logró tener buenos rendimientos que lo llevaron a ser parte activa de Selección Colombia.

Sporting Lisboa, PSV, Bayer Leverkusen y hasta Atlético de Madrid tuvieron al incansable lateral en sus filas. Donde mejor rendimiento tuvo fue en Países Bajos, con quienes alcanzó a estar por cinco años y cosechó la misma cantidad de títulos.

GRANADA, SPAIN - MAY 01: Santiago Arias of Granada CF looks on priorg the LaLiga Santander match between Granada CF and RC Celta de Vigo at Nuevo Estadio de Los Carmenes on May 01, 2022 in Granada, Spain. (Photo by Fermin Rodriguez/Quality Sport Images/Getty Images)
Santiago Arias fue parte del Granada de España. Foto: Getty Images

En cuanto a consagraciones, también pudo lograrlo en su estadía en Bahía, de Brasil. Allí pudo ganar el Campeonato Baiano de 2025.

Desde 2013 hace parte del seleccionado colombiano con el que ha jugado dos Mundiales (Brasil 2014 y Rusia 2018) y cuatro Copas América (2015, Centenario, 2019 y 2024).

Líder en Champions y en Premier League y pasa desapercibido para Lorenzo: ¿Jugará el Mundial con Colombia?

Buscando estar en la lista final de Néstor Lorenzo para la próxima Copa del Mundo, es que ha decidido ir a un club de renombre en Argentina, en lugar de volver a Colombia a ser parte de Atlético Nacional.

Se espera en los próximos días la oficialización del cuadro de Avellaneda, así como la presentación y revelación del número que usará en el conjunto siete veces campeón de la Copa Libertadores.

Más de Deportes

x

No solo pasa en Colombia: esta es la pieza clave de la NFL que se lanza al Senado en Estados Unidos

Momento exacto del remate de Hugo Rodallega.

Espectacular tiro libre de Hugo Rodallega para el grito de Santa Fe: Golazo desde el costado en la Superliga

Ewil Murillo abrió el marcador en la final vuelta de la Superliga 2026

Gol de camerino de Santa Fe a Junior; Ewil Murrillo fue la pesadilla de Muriel y Rodallega el asistidor

Luis Díaz durante el partido vs. Unión SG.

La observación que la prensa alemana le hace a Luis Díaz tras el Bayern vs. Unión SG en UCL: “Completo repertorio”

Santiago Arias no arribará a Atlético Nacional. Su carrera seguirá en un grande de Argentina

Firma de Santiago Arias con su nuevo club está caliente: se va por otro grande, en lugar de Nacional

Superliga 2026 entre Junior e Independiente Santa Fe

Premian árbitro que cometió error: alarmas a pleno para la Superliga entre Santa Fe y Junior

El momento de la atajada de Manuel Neuer que salvó al Bayern.

La espectacular atajada de Manuel Neuer que valió como un gol ante Unión SG en Champions

Luis Eduardo Maturana, del DIM, se probará por unos días en Manchester City

Colombiano al Manchester City: Independiente Medellín oficializó llamativo trato logrado

Luis Díaz reapareció al inicio de 2026 con Bayern Múnich en Champions League

Luis Díaz fue figura en la fecha 7 de Champions League: día de trámite para Bayern Múnich

Mohamed Salah, Harry Kane y Luis Díaz.

La tabla de la Champions League: Liverpool sobrevive y presiona a Real Madrid y PSG; el Bayern de Luis Díaz a octavos

Noticias Destacadas