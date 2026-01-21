Firma de Santiago Arias con su nuevo club está caliente: se va por otro grande, en lugar de Nacional

Santiago Arias renació para el fútbol luego de una grave lesión sufrida con la Selección Colombia y hoy día está a punto de volver a jugar un Mundial. Después de la dificultad que tuvo, se pensaba que no sería el mismo, pero no fue así.

A escasos detalles está de ser nuevo: “refuerzo de Independiente. Llega libre. Contrato por 2 años”, según lo informado por Matías Martínez, de Radio La Red, en Argentina.

Quien sonara en el actual mercado de pases para Atlético Nacional, se habría decidido por otro grande del continente sudamericano para seguir su carrera luego de su paso por Brasil, donde defendió los colores de Bahía.

Por varias semanas, en Colombia se habló de la posibilidad de que el lateral derecho se sumara a la ya plagada nómina de figuras de los verdes. No obstante, con el paso de los días, el alto costo de su pase parecía complicar el trato.

Adicional a eso, la llegada de Milton Casco al verdolaga daba casi que por completo cerrada la chance a Arias. Ahora, que en el Sur del Continente se habla de un trato inminente, queda por sentenciado para el de 34 años que este seguirá lejos de la Liga BetPlay.

Con el paso de los minutos, en la noche de este miércoles se le ha dado veracidad a la información. En Colombia, Felipe Sierra también dio detalles: “Santiago Arias (34) está a mínimos detalles de ser nuevo jugador de Independiente y firmar contrato por 2 años”.

Santiago Arias, jugador de la Selección Colombia. Foto: Getty Images

“Verbalmente hay un principio de acuerdo, confirman desde su círculo”, completa del trato que estaría a nada de oficializarse.

César Luis Merlo, otro comunicador experto en los temas de transacciones, también publicó: “Santiago Arias es nuevo refuerzo de Independiente”.

“El defensor colombiano llega como agente libre tras un paso por el Bahía y firmará por 2 años”, termina por decir.

Colombiano al Manchester City: Independiente Medellín oficializó llamativo trato logrado

Una trayectoria envidiable

Un país por el que le faltaba para pasar a Santi Arias era Argentina. En Brasil, Estados Unidos y Europa ya estuvo, donde logró tener buenos rendimientos que lo llevaron a ser parte activa de Selección Colombia.

Sporting Lisboa, PSV, Bayer Leverkusen y hasta Atlético de Madrid tuvieron al incansable lateral en sus filas. Donde mejor rendimiento tuvo fue en Países Bajos, con quienes alcanzó a estar por cinco años y cosechó la misma cantidad de títulos.

Santiago Arias fue parte del Granada de España. Foto: Getty Images

En cuanto a consagraciones, también pudo lograrlo en su estadía en Bahía, de Brasil. Allí pudo ganar el Campeonato Baiano de 2025.

Desde 2013 hace parte del seleccionado colombiano con el que ha jugado dos Mundiales (Brasil 2014 y Rusia 2018) y cuatro Copas América (2015, Centenario, 2019 y 2024).

Líder en Champions y en Premier League y pasa desapercibido para Lorenzo: ¿Jugará el Mundial con Colombia?

Buscando estar en la lista final de Néstor Lorenzo para la próxima Copa del Mundo, es que ha decidido ir a un club de renombre en Argentina, en lugar de volver a Colombia a ser parte de Atlético Nacional.

Se espera en los próximos días la oficialización del cuadro de Avellaneda, así como la presentación y revelación del número que usará en el conjunto siete veces campeón de la Copa Libertadores.