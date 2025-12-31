Atlético Nacional se pronunció sobre el fichaje de Santiago Arias: dieron tajante respuesta

Santiago Arias está cada vez más lejos de firmar con Atlético Nacional. El lateral derecho de la Selección Colombia tiene un costo muy alto para el fútbol profesional colombiano, lo que hace casi imposible su regreso a pesar de estar libre.

Sumado a eso, Andrés Felipe Román continuará para el próximo año y lo que se busca es un jugador que le pueda hacer competencia por el puesto.

Arias es un futbolista experimentado que no vendría a Colombia para ser suplente y menos darle ventaja a un rival directo por el lugar en la convocatoria al Mundial 2026.

Los hinchas de Atlético Nacional se alcanzaron a ilusionar con otro fichaje de alto calibre para disputar la Copa Sudamericana; sin embargo, en este momento parece improbable que puedan contratar al lateral de 33 años.

La respuesta del club

La periodista Pilar Velásquez preguntó directamente por el caso de Santiago Arias en las oficinas del conjunto verdolaga y la respuesta fue contundente.

“Estamos muy lejos”, le contestaron desde Atlético Nacional sobre las conversaciones que vienen adelantando desde hace varias semanas con el entorno del futbolista.

Santiago Arias, jugador de la Selección Colombia. Foto: Getty Images

Si Santiago Arias no termina llegando, la junta directiva buscará otras opciones para reforzar esta posición que quedó descubierta tras la salida de Joan Castro.

Los otros candidatos que tienen en carpeta están en la Liga BetPlay y no tendrían tanta repercusión en el mercado de fichajes.

Santiago Arias, por su parte, sigue escuchando ofertas en el exterior. Hace unos días se le relacionó con Racing Club de Argentina y ahora estaría en los planes de otro equipo de Brasil.

El antioqueño no tiene afán en conseguir nuevo destino, pero sabe que tener continuidad es fundamental para seguir en el llavero de Néstor Lorenzo.

Arias es uno de los jugadores más experimentados de la Selección Colombia, con pasos por equipos importantes como Atlético de Madrid, PSV Eindhoven o Sporting de Lisboa, entre otros.

Fichajes y salidas en Atlético Nacional

Hasta ahora, el mercado de Atlético Nacional ha sido de perfil bajo. Su prioridad es la renovación de Alfredo Morelos, quien pertenece a Santos y termina contrato este 31 de diciembre.

El otro caso que está sobre la mesa es el de Marino Hinestroza, que estaría muy cerca de Boca Juniors. Aunque la prensa argentina ya daba por hecho el apretón de manos, Atlético Nacional todavía no está convencido de la cifra final para el negocio.

Así va el mercado de fichajes del cuadro verdolaga: