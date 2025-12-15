Destapan qué falta para que Santiago Arias llegue a Atlético Nacional: este paso sería clave

Mientras calienta motores para la final de vuelta por Copa BetPlay 2025, la dirigencia de Atlético Nacional busca fichajes en posiciones específicas de cara al 2026.

La posibilidad de jugar Copa Libertadores está en manos de una remontada épica del Deportes Tolima, sin embargo, el cuadro verdolaga quiere seguir teniendo la mejor nómina del país.

Actualmente cuenta con jugadores mundialistas como David Ospina y Matheus Uribe, pero quiere sumar otro más a esa lista de figuras de renombre.

Aprovechando que Andrés Felipe Román tendría posibilidades de salir al exterior, renace el sueño de fichar a Santiago Arias como refuerzo de lujo para la banda derecha.

Andrés Felipe Román saldría al exterior. | Foto: NurPhoto via Getty Images

Santiago Arias por Andrés Román

Así lo anuncia la versión del periodista Julián Capera, quien confirmó el interés de Román por buscar nuevos horizontes y los contactos que hay con el entorno de Santiago Arias.

En primera instancia, cabe recordar que Arias se quedó sin equipo tras rescindir su contrato con el Bahía de Brasil.

Actualmente se encuentra libre y con el pase en su poder, situación que facilita un eventual regreso al fútbol profesional colombiano.

El problema es el costo económico de un jugador que está en pleno estado de forma y seguramente haga parte de la convocatoria de Néstor Lorenzo para el Mundial 2026.

“Uno de los nombres analizados, con el que ya hay una conversación, es Santiago Arias. No es para nada sencillo y una de las partes tendría que ajustarse mucho”, apuntó Capera.

Aunque la distancia entre lo que ofrece Nacional y las pretensiones económicas de Santi Arias es bastante grande, “puede que alguna de las partes empiece a ceder para encontrar un punto medio”.

La carta que ha ofrecido el cuadro verdolaga es esta: “Acá va a tener todo el contexto para preparar el Mundial como usted quiera, esta es su casa, usted puede venir, manejar los tiempos como usted quiera y manejar los tiempos para la Copa del Mundo”.

Santiago Arias, jugador de la Selección Colombia. | Foto: Getty Images

Pelea por un puesto para el Mundial

Si Román se va al exterior y Arias llega a Nacional, ambos serían opciones para Néstor Lorenzo de cara a la cita mundialista de Estados Unidos, México y Canadá.

El titular indiscutible es Daniel Muñoz, futbolista del Crystal Palace de Inglaterra, que incluso se sometió a un procedimiento quirúrgico para llegar en óptimas condiciones al Mundial.

Luego hay varias opciones sobre la mesa en las que Arias parece tener ventaja, aunque no se desacartan nombres como el de Andrés Román o incluso el posible regreso de Juan Guillermo Cuadrado.