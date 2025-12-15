El gesto de Daniel Muñoz con las 17 personas que murieron tras accidente de bus en Antioquia

Todo el país está conmocionado por la muerte de 17 estudiantes del Liceo Antioqueño de Bello, cuando regresaban de una excursión en Coveñas y el bus que los transportaba terminó cayendo al abismo.

Con el paso de las horas se han conocido más detalles sobre lo acontecido en el municipio de Segovia y la reacción de las autoridades para salvar la vida de las 20 personas que resultaron heridas.

Esta tragedia ha sido un duro golpe para el colegio, las familias de las víctimas y todos los habitantes del departamento de Antioquia, que piden más rigurosidad con los vehículos y los conductores de este tipo de excursiones estudiantiles.

En este video se evidencia la zona donde ocurrió el siniestro vial en Segovia, que involucró a estudiantes del Liceo Antioqueño de Bello.



A través de sus canales oficiales, la Alcaldía de Bello informó que, en memoria de los jóvenes fallecidos, esta noche no se encenderá el… pic.twitter.com/5B4cxd3Wyn — MiOriente (@MiOriente) December 14, 2025

El siniestro ocurrió en la madrugada del domingo, 14 de diciembre, cuando 34 jóvenes, un guía y dos conductores —uno de los choferes también murió— cayeron por un abismo tras disfrutar de una excursión de fin de curso en Tolú y Coveñas.

“Yo venía dormido y, de un momento a otro, yo sentí los gritos y ya ahí no recuerdo nada”, relató uno de los jóvenes sobrevivientes a la tragedia.

Daniel Muñoz se conmovió

Las imágenes del accidente han dado la vuelta al mundo e incluso llegaron hasta Inglaterra, donde el futbolista Daniel Muñoz se conmovió por la cantidad de fallecidos.

En su cuenta de Instagram, el futbolista del Crystal Palace y la Selección Colombia compartió una publicación de la alcaldía de Bello en la que daban su sentido pésame por la memoria de las víctimas.

Muñoz también envió un sentido mensaje por lo acontecido: “Mi más sentido pésame y solidaridad con familia y amigos”, escribió.

SEMANA conoció que el jugador es oriundo de Amalfi, pero desde muy temprana edad se mudó a Bello y vivió en el barrio Niquía junto a su familia.

Desde su salto al exterior, Muñoz ha llevado con orgullo la bandera del departamento de Antioquia y es reconocido por adelantar causas sociales por los habitantes de su tierra natal.

Daniel Muñoz tiene una lesión de rodilla y debe ser operado. | Foto: Getty Images

¿Quién es Daniel Muñoz?

Salvo una sorpresa de última hora, Daniel Muñoz será representante de la Selección Colombia en el Mundial 2026.

Actualmente, es considerado uno de los mejores laterales derechos del planeta, gracias a su capacidad para atacar y el despliegue físico que muestra cada fin de semana con la camiseta del Crystal Palace.

Muñoz ha sonado para equipos importantes de Europa como Barcelona o Manchester City; sin embargo, renovó su contrato con el Palace para la presente temporada.

Hace unos días se sometió a una cirugía en la rodilla para tratar una molestia que venía arrastrando desde hace varios meses. Su regreso a las canchas sería a finales de enero, de acuerdo con la información expuesta por el club londinense.