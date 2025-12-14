Tragedia en Antioquia: grave accidente de un bus deja más de una “decena de personas fallecidas” en Segovia

Un bus de turismo, que transportaba a estudiantes y docentes del Liceo Antioqueño de Bello, se salió de la vía en la madrugada de este domingo, 14 de diciembre, en la carretera entre Remedios y Zaragoza.

De acuerdo con la información suministrada por el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, hay más de “una decena de personas muertas” y otros 20 lesionados entre los estudiantes y docentes de la institución educativa.

Antioqueños, hoy es un día muy triste. Amanecemos con la noticia del accidente de un bus escolar, que conducía de Tolú hacia Medellín. Cayó a un abismo en la vía Belén, sector El Chispero, entre Remedios y Zaragoza. Sus ocupantes: jóvenes estudiantes del Liceo Antioqueño, de… — Andrés Julián (@AndresJRendonC) December 14, 2025

El siniestro ocurrió en el sector conocido como El Chispero-Fraguas, en un tramo de difícil acceso. El vehículo movilizaba a más de 40 pasajeros, en su mayoría estudiantes del Liceo Antioqueño de Bello, que regresaban a Medellín tras una excursión a la costa Caribe.

Por causas que aún son materia de investigación, el bus se salió de la vía y cayó a un abismo, lo que activó un amplio operativo de rescate por parte de bomberos, organismos de socorro y autoridades de ambos municipios.

Los heridos fueron trasladados a los hospitales de Segovia y Remedios, mientras continúan las labores de recuperación en la zona y la identificación plena de las víctimas.

Las autoridades evalúan distintas hipótesis sobre lo ocurrido, entre ellas posibles fallas mecánicas, condiciones de la vía o un microsueño del conductor.

Por su parte, el Cuerpo de Bomberos continúa en el lugar realizando inspección y asegurando la zona, que presenta condiciones de difícil acceso.

La Secretaría de Educación del municipio de Bello informó que se están activando protocolos de acompañamiento psicológico para los familiares, compañeros y docentes del Liceo Antioqueño, con el fin de brindar apoyo emocional frente a la emergencia.

La comunidad educativa del Liceo Antioqueño de Bello, así como la Alcaldía de Bello y la Secretaría de Educación municipal, mantienen un seguimiento constante de la situación, en coordinación con los hospitales de Remedios y Zaragoza, para atender cualquier novedad que surja durante la jornada de este domingo.

La misma alcaldía expresó su solidaridad con la comunidad educativa del Liceo Antioqueño ante la tragedia: “Acompañamos con solidaridad a las familias, compañeros, y a la comunidad educativa de la institución educativa Liceo Antioqueño”.

A su vez, afirmaron que la lcaldesa Lorena González y el secretario de Educación, Edgar Callejas, se encuentran al frente del seguimiento del siniestro, recabando información oficial sobre el estado de los heridos y la situación en los hospitales.