Nación

Grave accidente en la carrera séptima: varios vehículos se vieron afectados y una camioneta terminó volcada

La situación causó alarma entre quienes pasaban por la zona, y varios se acercaron rápidamente para asistir a los ocupantes antes de la llegada de los organismos de socorro.

Redacción Nación
8 de diciembre de 2025, 1:58 p. m.
Grave accidente que involucró varios vehículos en la Séptima con 87, en Bogotá.
Grave accidente que involucró varios vehículos en la séptima con 87

La noche de este domingo, 7 de diciembre, se vio empañada por un aparatoso accidente que ocurrió en la carrera séptima con calle 87, en el norte de Bogotá. Una camioneta terminó volcada y varios vehículos resultaron afectados.

La escena generó alarma entre peatones y conductores, quienes se acercaron de inmediato para brindar ayuda a los involucrados mientras arribaba el equipo de emergencias.

El incidente quedó documentado en varios videos grabados por ciudadanos que se encontraban en el lugar instantes después del choque. En una de las grabaciones, citada por un medio local, un testigo relata con urgencia lo ocurrido. De hecho, se alcanzan a escuchar los llamados de quienes intentaban prevenir un incendio, pidiendo precaución con los líquidos derramados y solicitando extintores.

“Muchachos, muchachos, urgente, acabo de presenciar este accidente aquí en la séptima con 87, mire (…) Cuidado con los fluidos. Tengan, por favor, extintores, dos extintores a la mano, por favor. Dos extintores”, relata uno de los testigos en el video.

Contexto: Muere secretaria de Planeación de Popayán en aparatoso accidente de tránsito: esto se sabe

Algunas personas que presenciaron el siniestro señalaron que uno de los vehículos implicados se desplazaba a gran velocidad instantes antes de la colisión. De acuerdo con versiones recogidas por El Tiempo, también surgió la hipótesis de que los ocupantes de uno de los automóviles podrían haber ingerido alcohol, aunque esta información deberá ser confirmada por las autoridades.

Estos relatos forman parte de los testimonios iniciales que serán contrastados con las grabaciones de seguridad para determinar su veracidad.

Además, pese a que las imágenes del carro volcado evidencian la fuerza del impacto, las autoridades aún no han entregado un informe oficial sobre posibles heridos ni sobre las causas preliminares del accidente.

Los equipos de tránsito continúan recopilando versiones y revisando material audiovisual para establecer responsabilidades en este choque múltiple que generó gran conmoción en el sector.

volcamientoChoque múltipleAccidente

