Muere secretaria de Planeación de Popayán en aparatoso accidente de tránsito: esto se sabe

Este viernes 17 de octubre se conoció que la secretaria de planeación de Popayán, Yasmín Hurtado, murió en un aparatoso accidente de tránsito en el departamento del Cauca.

La noticia fue confirmada por el alcalde Juan Carlos Muñoz Bravo por medio de su cuenta en la red social X: “Como alcalde de Popayán, recibo con profundo dolor la noticia del accidente que segó la vida de nuestra secretaria de Planeación, Yasmín Hurtado, en el sector de El Volador, La Vega. Acompañamos en este momento de duelo a su familia, amigos y colegas. Que Dios le dé paz y consuelo”.

Al mismo tiempo, el mandatario caucano recordó la labor que la funcionaria realizaba en pro de la ciudadanía mediante los proyectos que adelantaba.

“Popayán pierde una servidora comprometida: su legado permanecerá vivo en cada obra, en cada planificación y en la memoria de nuestra ciudad”, sostuvo.

Por su parte, Óscar Campo, representante a la Cámara por el departamento del Cauca, recordó a la funcionaria con un sentido mensaje en la red social X.

“Conocí a Yasmín Hurtado Ordóñez en el año 2012, cuando me desempeñaba como secretario de Infraestructura del Cauca. Desde entonces supe que era una mujer comprometida, trabajadora y profundamente dedicada al servicio público. Su partida deja un gran pesar en todos los que reconocimos en ella el ejemplo de una servidora íntegra y apasionada por su labor”, dijo el político.

Al mismo tiempo, envió un mensaje de solidaridad al esposo de Hurtado, quien es senador de la República por el Pacto Histórico.

“Expreso mis más sentidas condolencias a su esposo, el senador @ferneysilvaid, a su hija Sara, familiares, amigos y a toda la administración municipal de @AlcaldiaPopayan. Que Dios les dé fortaleza para sobrellevar este difícil momento y encuentren consuelo en el legado de amor, alegría, compromiso y vocación que Yasmín deja en el corazón de quienes la conocimos.“, finalizó.