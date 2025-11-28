Suscribirse

Accidente en Boyacá deja dos niños muertos; tractocamión chocó contra una casa en Paz del Río

Seis personas quedaron gravemente heridas.

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Periodista en Semana

29 de noviembre de 2025, 1:35 a. m.
El vehículo al parecer se habría quedado sin frenos.
| Foto: Imagen tomada de la red social de X del perfil @boyacasietedias

Sobre el mediodía de este viernes, 28 de noviembre, se registró un aparatoso accidente de tránsito que cobró la vida de dos menores de edad en el municipio de Paz del Río, en el departamento de Boyacá.

Un tractocamión fue el protagonista de este siniestro vial cuando transitaba por el sector de Los Libertadores, donde habría presentado una falla mecánica.

Contexto: Trágico accidente en Bogotá: ciclista fallece arrollado por un camión cisterna en Barrios Unidos

Este vehículo se salió de la vía principal e impactó directo contra una casa ubicada a la entrada del municipio, donde se encontraban varias personas en su interior que quedaron atrapadas bajos los escombros.

De inmediato, los organismos de socorro llegaron al lugar y confirmaron la muerte de dos adolescentes de entre 12 y 16 años, mientras que otras seis personas quedaron gravemente heridas.


| Foto: Imagen tomada de la red social de X del perfil @boyacasietedias

Ante esta situación, la E.S.E. Salud Paz del Río dio a conocer a través de un comunicado que solicitó apoyo al Centro Regulador de Urgencias Departamental de Boyacá (Crueb).

La emergencia fue atendida por la Crueb quien movilizó hasta el sitio del accidente a varias ambulancias de los municipios de Belén, Socha y Socotá para trasladar a los heridos a los diferentes centros asistenciales.

La entidad reveló el estado de salud de los heridos, donde se encuentra otro menor de edad, y el lugar al que fueron remitidos:

  1. Paciente femenina de 41 años de edad, con diagnóstico politraumatismo y trauma craneoencefálico, remitida al Hospital Regional de Duitama.
  2. Paciente masculino de 36 años de edad, con diagnóstico politraumatismo y trauma craneoencefálico, remitido al Hospital Regional de Duitama.
  3. Paciente masculino de 10 años de edad, con diagnóstico de trauma craneoencefálico y trauma en miembros superiores, remitido al hospital Regional de Duitama.
  4. Paciente masculino de 23 meses de edad, con diagnóstico trauma craneoencefálico, remitido al Hospital Regional de Duitama.
  5. Paciente Femenina de 63 años de edad, con diagnóstico de trauma de miembros inferiores, remitida al Hospital Regional de Duitama.
  6. Paciente masculino de 47 años de edad, con diagnóstico de trauma de miembros inferiores, remitido a la Clínica de Boyacá.

