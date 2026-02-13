Bogotá

Video | Camión se volcó y cayó sobre una camioneta en la avenida Circunvalar subiendo a Monserrate, en Bogotá

Hay cierre vial mientras se atiende la situación.

Dubán Jesús Villamizar Ardila

13 de febrero de 2026, 9:28 p. m.
El siniestro ocurrió en la localidad de Santa Fe.
El siniestro ocurrió en la localidad de Santa Fe.

Sobre las 8:15 de la noche de este viernes, 13 de febrero, se registró un grave accidente vial en la ciudad de Bogotá donde un camión se volcó y cayó sobre una camioneta.

El siniestro ocurrió en la localidad de Santa Fe, en la avenida Circunvalar con carrera 3 subiendo hacia Monserrate; actualmente hay cierre vial mientras se atiende la situación.

Las autoridades de tránsito de Bogotá recomendaron a los conductores que deben movilizarse por esta zona tomar rutas alternas como la avenida Comuneros y carrera 10.

Agentes civiles desvían y gestionan el tráfico en el corredor mientras las autoridades pertinentes logran retirar el camión para restablecer la vía en el menor tiempo posible.

Hasta el momento se desconoce si este siniestro vial dejó personas heridas de estos vehículos que pretendían pasar por debajo del puente cuando el camión se volcó.

“Todo carro pesado debiera tener restricción para ingresar a Bogotá; lo debieran hacer en horarios de 8 de la noche a 5 de la mañana; ayudaría a la movilidad y generaría más trabajo nocturno”, dijo una persona en redes sociales al reaccionar al accidente.

En videos que circulan en redes sociales se logra observar la magnitud del siniestro, donde el Cuerpo de Bomberos de Bogotá se encuentra en la zona atendiendo el incidente.

“Esos camioneros son unas bestias. Dios quiera que no haya resultado nadie afectado en la camioneta”, dijo un usuario en SEMANA.

En desarrollo…

