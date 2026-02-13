Video | Camión se volcó y cayó sobre una camioneta en la avenida Circunvalar subiendo a Monserrate, en Bogotá

Sobre las 8:15 de la noche de este viernes, 13 de febrero, se registró un grave accidente vial en la ciudad de Bogotá donde un camión se volcó y cayó sobre una camioneta.

El siniestro ocurrió en la localidad de Santa Fe, en la avenida Circunvalar con carrera 3 subiendo hacia Monserrate; actualmente hay cierre vial mientras se atiende la situación.

Accidentes viales en Bogotá ya dejan tres muertos este viernes 13 de febrero

Las autoridades de tránsito de Bogotá recomendaron a los conductores que deben movilizarse por esta zona tomar rutas alternas como la avenida Comuneros y carrera 10.

Agentes civiles desvían y gestionan el tráfico en el corredor mientras las autoridades pertinentes logran retirar el camión para restablecer la vía en el menor tiempo posible.

Hasta el momento se desconoce si este siniestro vial dejó personas heridas de estos vehículos que pretendían pasar por debajo del puente cuando el camión se volcó.

“Todo carro pesado debiera tener restricción para ingresar a Bogotá; lo debieran hacer en horarios de 8 de la noche a 5 de la mañana; ayudaría a la movilidad y generaría más trabajo nocturno”, dijo una persona en redes sociales al reaccionar al accidente.

#BOGOTÁ. Se presenta volcamiento de tractocamión que cae sobre vehículo particular, en la loc/Santa Fe, Av. Circunvalar con carrera 3, a la altura de la subida a Monserrate, sentido Norte-Sur. Al momento no se tiene reporte de lesionados.



FACEBOOK👉 https://t.co/tZ1XjdXt7k pic.twitter.com/uNneilBYft — Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) February 14, 2026

En videos que circulan en redes sociales se logra observar la magnitud del siniestro, donde el Cuerpo de Bomberos de Bogotá se encuentra en la zona atendiendo el incidente.

“Esos camioneros son unas bestias. Dios quiera que no haya resultado nadie afectado en la camioneta”, dijo un usuario en SEMANA.

En desarrollo…