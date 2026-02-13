Vehículos

Movilidad en Bogotá para este viernes, 13 de febrero: accidente entrando por la calle 80 deja un muerto y provoca enorme trancón

El desarrollo de la movilidad en Bogotá: trancones, choques, bloqueos, movilizaciones y vías recomendadas.

Camilo Eduardo Castro Cetina

13 de febrero de 2026, 6:43 a. m.
El trancón se registra por un accidente en el ingreso por la calle 80.
Bogotá es una de las ciudades más congestionadas del mundo, producto del amplio parque automotor, la insuficiente infraestructura y los numerosos frentes de obra, entre ellos los correspondientes a la primera línea del metro.

Entérese de cómo avanza la ciudad y cuál es el comportamiento de las principales vías de la capital:

6:10 a. m.: Se retira árbol que afectaba movilidad en el sur de Bogotá

6:00: a. m.: Pico y placa para carros particulares este viernes 13 de febrero

5:56 a. m.: Accidente deja un muerto en entrada por la calle 80

