Movilidad en Bogotá para este viernes, 13 de febrero: accidente entrando por la calle 80 deja un muerto y provoca enorme trancón

Bogotá es una de las ciudades más congestionadas del mundo, producto del amplio parque automotor, la insuficiente infraestructura y los numerosos frentes de obra, entre ellos los correspondientes a la primera línea del metro.

Entérese de cómo avanza la ciudad y cuál es el comportamiento de las principales vías de la capital:

6:10 a. m.: Se retira árbol que afectaba movilidad en el sur de Bogotá

6:00: a. m.: Pico y placa para carros particulares este viernes 13 de febrero

5:56 a. m.: Accidente deja un muerto en entrada por la calle 80