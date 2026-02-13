Movilidad en Bogotá para este viernes, 13 de febrero: accidente entrando por la calle 80 deja un muerto y provoca enorme trancón

Bogotá es una de las ciudades más congestionadas del mundo, producto del amplio parque automotor, la insuficiente infraestructura y los numerosos frentes de obra, entre ellos los correspondientes a la primera línea del metro.
Entérese de cómo avanza la ciudad y cuál es el comportamiento de las principales vías de la capital:
6:10 a. m.: Se retira árbol que afectaba movilidad en el sur de Bogotá
#GestiónDelTráfico— Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) February 13, 2026
[06:04 a.m.] #AEstaHora | El árbol es retirado de la vía y se habilita la movilidad en la Calle 36 Sur con carrera 26B.
✅Únete a nuestro canal de whatsapp: https://t.co/iqrxjvQKq6 https://t.co/AlNBtF247c pic.twitter.com/YRnNvgAQs5
6:00: a. m.: Pico y placa para carros particulares este viernes 13 de febrero
🔔Atención— Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) February 13, 2026
Así funciona el #PicoYPlaca en la ciudad hoy, viernes día IMPAR:
🟢Circulan placas terminadas en 1-2-3-4-5
❌NO circulan placas terminadas en 6-7-8-9-0
🔉Recuerda que aplica de 6:00 a.m. a 9:00 p.m. pic.twitter.com/Mbww3sMWx0
5:56 a. m.: Accidente deja un muerto en entrada por la calle 80
#GestiónDelTráfico— Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) February 13, 2026
[05:56 a.m.] #MovilidadAhora | Grupo Guía gestiona el tráfico en los limites del Distrito, ingresando a la ciudad por el corredor de la calle 80, debido a siniestro vial con fatalidad.
⭕Rutas alternas: Calle 13 o Suba-Cota. https://t.co/7DiM5dr1w5 pic.twitter.com/1BtLWRd5qA