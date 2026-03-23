Pico y placa regional: ¿cómo funciona hoy, 23 de marzo de 2026?

Durante este puente festivo, fueron miles los viajeros que salieron de Bogotá y que esperan ingresar por uno de los nueve corredores este lunes 23 de marzo.

Sin embargo, es importante que sepan que hoy funcionará el pico y placa regional, una medida impuesta desde hace varios años que busca descongestionar las vías de ingreso a la capital colombiana.

A partir de las 4:00 p.m., solo los vehículos con placas impares podrán ingresar a Bogotá bajo la medida de Pico y Placa Regional. Foto: Tomado de x @SectorMovilidad

La Secretaría de Movilidad confirmó cómo operará la medida durante este puente. Tenga en cuenta estos horarios y evite que lo multen entrando a la ciudad:

Entre las 12:00 del mediodía y las 4:00 p. m., solo podrán ingresar a Bogotá los carros particulares con placa terminada en número par: 0, 2, 4, 6 y 8.

solo podrán ingresar a Bogotá los carros particulares con placa terminada en número par: 0, 2, 4, 6 y 8. Mientras que de 4:00 p. m. a 8:00 p. m., el ingreso será únicamente para carros cuya placa termina en número impar: 1, 3, 5, 7 y 9.

el ingreso será únicamente para carros cuya placa termina en número impar: 1, 3, 5, 7 y 9. Antes de las 12:00 del mediodía y después de las 8:00 p. m., todos los vehículos pueden ingresar sin restricción.

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El festivo 23 de marzo hay pico y placa regional para entrar a Bogotá Foto: Cortesía - Distrito de Bogotá

Es importante que sepa, además, que son nueve los corredores en donde regirá la medida. Aquí, le contamos los tramos en donde empieza el pico y placa regional:

Autopista Norte: desde el peaje Andes hasta el portal Norte del sistema TransMilenio, en sentido norte-sur. Autopista Sur: desde el límite municipal de Soacha hasta la avenida Boyacá, en sentido sur-norte. Avenida Centenario (calle 13): desde el Río Bogotá hasta la avenida Ciudad de Cali (carrera 86) en sentido occidente a oriente. Calle 80: desde el puente de Guadua hasta el Portal 80 de TransMilenio, en sentido occidente a oriente. Carrera Séptima: desde la calle 245 hasta la calle 183, en sentido norte a sur. Avenida Boyacá - vía al Llano: desde el túnel Argelino Durán Quintero hasta la antigua vía al Llano, en sentido sur a norte. Vía Suba - Cota: desde el río Bogotá hasta la avenida calle 170, en sentido norte a sur. Vía a La Calera: desde el peaje Patios hasta la avenida carrera Séptima, en sentido oriente a occidente. Vía a Choachí: desde la vía a Monserrate hasta la avenida Circunvalar, en sentido oriente a occidente.

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Pico y placa regional: así funciona la medida hoy. Foto: Alcaldía de Bogotá

Tenga en cuenta que si usted es sorprendido con su automotor ingresando a la ciudad en un horario no permitido, la multa por incumplir esta medida es de aproximadamente $ 604.000. Su vehículo, además, será inmovilizado.