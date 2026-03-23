Pico y placa regional: ¿cómo funciona hoy, 23 de marzo de 2026?

Durante este puente festivo, fueron miles los viajeros que salieron de Bogotá y que esperan ingresar por uno de los nueve corredores este lunes 23 de marzo.
Sin embargo, es importante que sepan que hoy funcionará el pico y placa regional, una medida impuesta desde hace varios años que busca descongestionar las vías de ingreso a la capital colombiana.
La Secretaría de Movilidad confirmó cómo operará la medida durante este puente. Tenga en cuenta estos horarios y evite que lo multen entrando a la ciudad:
- Entre las 12:00 del mediodía y las 4:00 p. m., solo podrán ingresar a Bogotá los carros particulares con placa terminada en número par: 0, 2, 4, 6 y 8.
- Mientras que de 4:00 p. m. a 8:00 p. m., el ingreso será únicamente para carros cuya placa termina en número impar: 1, 3, 5, 7 y 9.
- Antes de las 12:00 del mediodía y después de las 8:00 p. m., todos los vehículos pueden ingresar sin restricción.
Es importante que sepa, además, que son nueve los corredores en donde regirá la medida. Aquí, le contamos los tramos en donde empieza el pico y placa regional:
- Autopista Norte: desde el peaje Andes hasta el portal Norte del sistema TransMilenio, en sentido norte-sur.
- Autopista Sur: desde el límite municipal de Soacha hasta la avenida Boyacá, en sentido sur-norte.
- Avenida Centenario (calle 13): desde el Río Bogotá hasta la avenida Ciudad de Cali (carrera 86) en sentido occidente a oriente.
- Calle 80: desde el puente de Guadua hasta el Portal 80 de TransMilenio, en sentido occidente a oriente.
- Carrera Séptima: desde la calle 245 hasta la calle 183, en sentido norte a sur.
- Avenida Boyacá - vía al Llano: desde el túnel Argelino Durán Quintero hasta la antigua vía al Llano, en sentido sur a norte.
- Vía Suba - Cota: desde el río Bogotá hasta la avenida calle 170, en sentido norte a sur.
- Vía a La Calera: desde el peaje Patios hasta la avenida carrera Séptima, en sentido oriente a occidente.
- Vía a Choachí: desde la vía a Monserrate hasta la avenida Circunvalar, en sentido oriente a occidente.
Tenga en cuenta que si usted es sorprendido con su automotor ingresando a la ciudad en un horario no permitido, la multa por incumplir esta medida es de aproximadamente $ 604.000. Su vehículo, además, será inmovilizado.